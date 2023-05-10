«Милан» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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«Милан» примет «Интер» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Милан Италия – Интер Италия
Дата проведения
10 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Статистика Лиги чемпионов

14 комментариев

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Руслан Чесебиев
Афиша этого противостояния конечно 🔥🔥🔥
+8
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quadryk
Forza Milan ❤️🖤

ждём Матч! ⚽️🥅
+9
-2
+7
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kaka10
Где новости-интервью Пиоли на главной?
Спортс вообще понимает, что это полуфинал ЛЧ?
+6
0
+6
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Sanan1908
Ждали этого 13 лет. Давай Интер вперед. Верим в победу
+8
-2
+6
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Almaz KENZHEBEKOV
нас ждёт супер матч
+3
0
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Starki92
Совсем недавно, фанаты Россонери мечтали, чтобы команда вернулась в турнир, который когда-то был вторым домом для Милана.
Но многие из нас и подумать не могли, что на второй год участия в ЛЧ после темных времен - Милан снова будет в полуфинале.
Честно - до сих пор даже не верится до конца в это, после того, что было в 10-ые года...
К Интеру, эти слова, тоже вполне применимы.
Надеюсь, что Миланское дерби вновь влюбит в себя весь мир, который начал забывать силу этого легендарного противостояния.
Сегодня будет исторический вечер для итальянского футбола.
FORZA MILAN !!!
+3
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vals1702
удачи Милану !
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& Co1366
Без всяких сомнений - за Милан 🔴⚫
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quadryk
Ответ kaka10
Где новости-интервью Пиоли на главной? Спортс вообще понимает, что это полуфинал ЛЧ?
Да и о составах, хоть косвенно и предварительно.. Поддерживаю!
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