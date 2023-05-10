«Милан» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Милан» примет «Интер» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ждём Матч! ⚽️🥅
Спортс вообще понимает, что это полуфинал ЛЧ?
Но многие из нас и подумать не могли, что на второй год участия в ЛЧ после темных времен - Милан снова будет в полуфинале.
Честно - до сих пор даже не верится до конца в это, после того, что было в 10-ые года...
К Интеру, эти слова, тоже вполне применимы.
Надеюсь, что Миланское дерби вновь влюбит в себя весь мир, который начал забывать силу этого легендарного противостояния.
Сегодня будет исторический вечер для итальянского футбола.
FORZA MILAN !!!