«Милан» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Милан» примет «Интер» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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