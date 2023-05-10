Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Торонто», «Эдмонтон» сыграет с «Вегасом»
«Флорида» проведет домашний матч против «Торонто» в Кубке Стэнли.
«Эдмонтон» на своей площадке сыграет с «Вегасом».
Второй раунд
- Дата проведения
- 11 мая, 02.00, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 3-0
- Дата проведения
- 11 мая, 05.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Но сегодня поставлю на Торонто.. Лиге нужна интрига, напряжение и Теле Рейтинги, а свип это не очень хорошо для бизнеса.. Тем более Торонто это огромный медиа рынок..
Бобровскому засушить при этом.