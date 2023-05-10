Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Торонто», «Эдмонтон» сыграет с «Вегасом»

«Флорида» проведет домашний матч против «Торонто» в Кубке Стэнли.

« » на своей площадке сыграет с « ».

Второй раунд

Счет в серии: 3-0

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли