Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Торонто», «Эдмонтон» сыграет с «Вегасом»

Теги результаты Торонто Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Хоккей

«Флорида» проведет домашний матч против «Торонто» в Кубке Стэнли.

«Эдмонтон» на своей площадке сыграет с «Вегасом».

Второй раунд

Флорида – Торонто
Дата проведения
11 мая, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0 

Эдмонтон – Вегас
Дата проведения
11 мая, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonny Milano
Ставьте квартиры на Вегас.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex023
За Флориду! За Эдмонтон!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHENN
Всё, побывали во втором раунде за тыщу лет? ХорошЬ! 0-4 "Флорида" хочу))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Михайлов
Ответ alex023
За Флориду! За Эдмонтон!
За Флориду, за Вегас.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Коковихин
Флорида, завершай! Вегас побеждай!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Суворов Антон
Кошатня хорошо выглядит в плей-офф, и не зря они подвинули Пингвинов в борьбе за 8 позицию.. Симпатизирую им..

Но сегодня поставлю на Торонто.. Лиге нужна интрига, напряжение и Теле Рейтинги, а свип это не очень хорошо для бизнеса.. Тем более Торонто это огромный медиа рынок..
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brustratt
если есть возможность на свип, надо цепляться! ну-с Торонто...не подведи! за свип!
Бобровскому засушить при этом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белая простыня олимпиады
за Флориду и 4-0 в серии! и персонально за Серёгу!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto 82
Давай Боб, тащи и закрывай раунд!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nuteruoli
Ответ Sonny Milano
Ставьте квартиры на Вегас.
Ну и останутся все без квартиры) Ну если смотреть трезвым взглядом, то кажется, что опять выиграет Вегас, но побудем оптимистичны и притопим за любимых маслят.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий