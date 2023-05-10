Комличенко о пенальти «Ростова»: «Я не симулирую. Если есть контакт, бьют, хватают, мне что, стоять на ногах?»
Николай Комличенко заявил, что не симулирует, чтобы заработать пенальти для «Ростова».
«В этом сезоне так получается. Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться. В том сезоне было меньше, в этом сезоне я вижу возможность и использую ее. Посмотрим, что будет в следующем. Может, трактовки поменяют, может, уже уберут эти маленькие контакты, никто не знает.
Пока получается так, что меня ассоциируют с пенальти, падениями. Я особо не придаю этому значения. У меня есть главный тренер и команда. К мнению главного тренера прислушиваюсь больше, чем к мнению остальных.
Защитники стали играть аккуратнее, чуть‑чуть это меняется, это будет сходить на нет. На слуху будет какое‑то время, но ко мне нормально относятся. Нет такого, что говорят: «Фу, дельфин, симулянт». Такого нет.
Я не симулирую. Если есть контакт, бьют по ноге, меня хватают, мне что, стоять на ногах? Мяч до меня не дойдет, я не пробью, никакой выгоды», – сказал нападающий «Ростова» в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».
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Джилардино вообще бежал ещё метров 6-7 и только в штрафной падал.
Вон там Жиру что то подобное хотел исполнить .
Это так смешно выглядит , когда 2х метровые здоровые дядьки падают от дуновения воздуха ))
Можно ещё как Евгеньев в финале кубка прыгнуть носом в локоть защитника - вообще стопроцентно работает. Ну а если не допрыгнуть, ничего страшного, был один шкет, кажется у Арсенала из Тулы, которые подкат головой в Ещенко сделал и тоже зашло. Ещё можно после удара влететь в заща, как какой-то сочинец в Жиго - лучше двумя ногами - тоже засчитают. А если судья в поле не поверит, так всегда ВАР поможет.
Ещё бы Соболева подучил нырять нормально, а то судьи уже не ведутся.
Тьфу, блин, что за говно с футболом случилось? Кто-то вообще понимает?
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Когда ему Худяков в матче первого круга что-то подобное сказал, то у Комличенко так подгорело, что он полчаса за пацаном гонялся .