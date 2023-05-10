Комличенко о пенальти «Ростова»: «Я не симулирую. Если есть контакт, бьют, хватают, мне что, стоять на ногах?»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко Матч ТВ Футбол

Николай Комличенко заявил, что не симулирует, чтобы заработать пенальти для «Ростова».

«В этом сезоне так получается. Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться. В том сезоне было меньше, в этом сезоне я вижу возможность и использую ее. Посмотрим, что будет в следующем. Может, трактовки поменяют, может, уже уберут эти маленькие контакты, никто не знает.

Пока получается так, что меня ассоциируют с пенальти, падениями. Я особо не придаю этому значения. У меня есть главный тренер и команда. К мнению главного тренера прислушиваюсь больше, чем к мнению остальных.

Защитники стали играть аккуратнее, чуть‑чуть это меняется, это будет сходить на нет. На слуху будет какое‑то время, но ко мне нормально относятся. Нет такого, что говорят: «Фу, дельфин, симулянт». Такого нет.

Я не симулирую. Если есть контакт, бьют по ноге, меня хватают, мне что, стоять на ногах? Мяч до меня не дойдет, я не пробью, никакой выгоды», – сказал нападающий «Ростова» в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер». 

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69 комментариев

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Nuteruoli
Понятно когда тебя срубили это да, но когда ты специально ищешь этот контакт весь матч и забить мяч у тебя не в приоритете, то это какое-то гoвно, а не футбол.
+138
-6
+132
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bevooch
Ответ Destro7451
Коль, а если муха на голову села, сразу падать? контакт же был
Если тележку Комличенко в супермаркете задевают другой тележкой, то тележка Комличенко сразу переворачивается.
+78
-5
+73
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Николай Арякин
Ты даже от лёгкого касания как мешок с г@вн@м падаешь
+62
-4
+58
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Злой Руся
аххаахаххахаха
+32
-5
+27
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Tpy6kaMerlina
Всегда уважение вызывали игроки, которые не замечают что их лупят по ногам или толкают. Когда я играл в футбол подростком, на моих ногах живого места не было, вечно синяки и разбитые колени. Понятно, что это проф футбол, но "дельфины" его не красят. И лучшие игроки акцентрируются на том, чтобы отыграть эпизод, а не заработать штрафной. Криш, кстати, это вовремя понял в Англии. Трибуны научили. Но то загнивающая апл нулевых, конечно, а не прогрессивный рпл двадцатых...
+27
-2
+25
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Destro7451
Коль, а если муха на голову села, сразу падать? контакт же был
+27
-5
+22
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Dark.Babysitter
Например Месси старается устоять. Криштиану наоборот.
Джилардино вообще бежал ещё метров 6-7 и только в штрафной падал.
+36
-17
+19
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TeRex
По матчу со Спартаком видно было, как ты "не симулируешь". Самым показательным был "контакт" с Литвиновым - если кто не видел, там контакт заключался в том, что они ладошками едва соприкоснулись, а недельфин Комличенко полетел исполнять тройной тулуп как будто его поезд снёс.
+21
-3
+18
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Злой Руся
Нам Карпин уже все рассказал. Ключевые его слова - "почему бы и не упасть" сами все за себя говорят.
Вон там Жиру что то подобное хотел исполнить .
Это так смешно выглядит , когда 2х метровые здоровые дядьки падают от дуновения воздуха ))
+18
-3
+15
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Николай Вошедский
Я хоть и болею за Ростов, но в матче со Спартаком прям бесило уже, не было у него цели забить, только упасть!
+11
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Russ Ivan
Играет по заветам великого Карпина...
+14
-3
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57s6w79qhh
Играй ты во времена Джонса и Кантона, то карьеру быстро закончил бы.
+10
-3
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AIBOLIT66
Я не симулирую. Если есть контакт, я млею...
+9
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карабашка
Валера перед матчем:Комли,всё равно в ворота не попадешь,они для тебя слишком маленькие.Входи в штрафную,спотыкайся о ногу соперника и падай как мешок с картошкой.Старайся правдоподобно сыграть,чтобы понравиться судье и ВАРу.
+7
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ДудьСдулся
Ростовский дельфинарий п/у Валеры К.
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ПивоВАР
Ответ avcgloronalduMU
поэтому в Европе надо бороться, а тут добежал, упал, свистнули
В еврокубках он мог бы поставить рекорд по ЖК за симуляцию. Тоже неплохо.
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Spartakus1984
Я не симулирую,если бьют,мне,что стоять на ногах(с)?Вот кадр))).
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Контрольный выстрел
Несомненно черт обучен эстонской блондинкой.
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vfrc14
надо просто уважать свою профессию, противника и свою репутацию.... и деньги тоже будут.
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Павел Колесников
Падение в моменте с Литвиновым - это просто смех) Хоть бы сознался арбитру, что сам падал, - все-таки в ЖК привело
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Demetrio-77
Ахаха, точно - забежал в штрафную ноги сам заплёл о соперника и упал. Или руками схватил защитника и свалился. На худой конец можно и одной своей ногой по другой подбить, похоже, что наши судьи и такое свистнут.

Можно ещё как Евгеньев в финале кубка прыгнуть носом в локоть защитника - вообще стопроцентно работает. Ну а если не допрыгнуть, ничего страшного, был один шкет, кажется у Арсенала из Тулы, которые подкат головой в Ещенко сделал и тоже зашло. Ещё можно после удара влететь в заща, как какой-то сочинец в Жиго - лучше двумя ногами - тоже засчитают. А если судья в поле не поверит, так всегда ВАР поможет.

Ещё бы Соболева подучил нырять нормально, а то судьи уже не ведутся.

Тьфу, блин, что за говно с футболом случилось? Кто-то вообще понимает?
+6
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Захожу с сигарой в кабинет
Нет такого, что говорят: «Фу, дельфин, симулянт». Такого нет.
---
Когда ему Худяков в матче первого круга что-то подобное сказал, то у Комличенко так подгорело, что он полчаса за пацаном гонялся .
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avcgloronalduMU
поэтому в Европе надо бороться, а тут добежал, упал, свистнули
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Ola BP
Ответ Dark.Babysitter
Например Месси старается устоять. Криштиану наоборот. Джилардино вообще бежал ещё метров 6-7 и только в штрафной падал.
А Пеле взлетал и летел
+3
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Abriel
Ответ 57s6w79qhh
Играй ты во времена Джонса и Кантона, то карьеру быстро закончил бы.
он бы не начал
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