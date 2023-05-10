Орлов о шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»: «Это позор. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!»

Геннадий Орлов раскритиковал ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артем Дзюбы.

Экс-тренер ЦСКА и нападающий « » ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы – низкопробная работа. И одного, и другого.

Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!

Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», – сказал журналист и комментатор.

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!