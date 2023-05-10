Орлов о шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»: «Это позор. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Геннадий Орлов YouTube брань Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артем Дзюбы.

Экс-тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».

«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы – низкопробная работа. И одного, и другого.

Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!

Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», – сказал журналист и комментатор.

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

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27 комментариев

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Артём Стёпин
какие женщины и дети это смотрят?
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oukf
никто их не заставляет смотреть шоу в интернете)
+22
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Aleksei Swift
Дзюба шутит как главный балагур девятого класса средней школы
+12
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alexsem69
Ответ Артём Стёпин
какие женщины и дети это смотрят?
Домохозяйки ☺️
+5
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pogbadrogba
Где прав - там прав🤷‍♂️👏
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Гинер_ЦСКА
Матерятся люди обычно с малым словарным запасом, которые не могут выразить свои мысли или эмоции. Если с Дзюбой всё ясно, то как мне кажется, Слуцкий явно начал топить себя, ведь казался образованным человеком. Я взглянул на него другими глазами, он стал каким-то гопником, который видимо уже футболу не нужен из-за этого. Мерзко это всё.
+3
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SAF22
Ответ Артём Стёпин
какие женщины и дети это смотрят?
Которые оформили фан уйди
+4
-1
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RomanVin
Блин, как же смешно, когда такие отмороженные старперы оценивают подобные вещи с точки зрения морали и профессионализма. Особенно такие интеллектуальные изумруды как Орлов. Это шоу как раз одно из немного настоящего, что есть на российском ютубе. Причём я по-прежнему не люблю Дзюбу и считаю что он обманщик, но здесь я хотя бы вижу его настоящего, такого какой он есть среди своих. Аналогично со Слуцким. Да, он не самый умный чел на свете, но он хотя бы ведёт себя естественно, а не как эти клоуны-роботы с матча, не говоря уже о давно потерявших рассудок персонажах типа Орлова. Лол короче
+7
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pztpzhmx66
Гена , перепутал с первым каналом )
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dimon-sm71
Ответ SAF22
Которые оформили фан уйди
Насмотрятся такого треша,а потом на трибунах матерятся.
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Борис Лопатин
Если есть шоу, где ругаются матом, значит есть аудитория, которая хочет, чтоб ругались матом. И навязывать этой аудитории свои принципы так же невежливо, как материться в приличном обществе
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Alex1104
Ответ Жирный Лукаку
Истина одна: никто никому ничего не обязан. Футбол изначально не контент для детей. И если ребёнок смотрит подобные форматы, контролировать его – право родителя, а не обязанность чужого ему человека
"Футбол изначально не контент для детей" - это с чего такой вывод??? Откуда возьмутся взрослые болельщики? Да 99% настоящих болельщиков из детства!
Я тоже не в большом восторге от нашего футбола, но до порнографии ещё далеко.
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Злодей Спб
Не смотрел, но осуждаю.

КомментШоу тоже не смотрю, терпеть не могу всю эту бывшую и действующую комментаторскую братию с МатчТВ.
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Жирный Лукаку
Ответ Alex1104
Не люблю Орлова, но тут он прав. Так нельзя. И не надо булькать, что "их никто не заставляет". Если ты медийная личность - будь любезен держать себя в рамках.
Истина одна: никто никому ничего не обязан. Футбол изначально не контент для детей. И если ребёнок смотрит подобные форматы, контролировать его – право родителя, а не обязанность чужого ему человека
+1
-1
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Колбаскер тут
Ответ Артём Стёпин
какие женщины и дети это смотрят?
Украинские
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Алексей Крапивкин
Это проблема женщин, детей и их родителей. У нас полная свобода выбора (телевизионного). Не нравится - не смотрите. И вообще у детей есть родители, которые должны за ними следить.
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Tpy6kaMerlina
Ставим двоеточие после слова "Слуцкого"
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Прекрасная РФПЛ будущего
Сначала я подумал что фразы «Ну, так нельзя, ###» и «Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь» это всё одна цитата Орлова.
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Фут.Боль
Сейчас с фан айди на стадионах больше мата можно услышать, даже в трансляцию часто попадают слова.
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RomanVin
Орлов о шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»: «Ну, так нельзя, ###!»
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Адекватник
Зюба, Слудзгий, Валотька, ББББ, угол головы - все медаипространство вокруг росфутбола наполнено олигофренами. Просто умственно и душевно неполноценными людьми. Из всех более менее вменяем и способен ясно изъясняться - Андрейсергеич, и у того голос просто омерзительный. Ну как так то?
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Кирилл.С-Пб
Обиду из-за флюгера затаил
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Alex1104
Не люблю Орлова, но тут он прав. Так нельзя. И не надо булькать, что "их никто не заставляет". Если ты медийная личность - будь любезен держать себя в рамках.
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HI MARS
Дед,успокойся.Времена изменились
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Шам Вебер
Шоу отличное, смешное, раньше не понимал почему все говорят, что Дзюба смешной, сейчас видна его харизма и сообразительность, так он ещё в тандеме с ЛВС! Насчёт женщин и детей, думаю у них проблемы есть пострашнее того, чтобы услышать мат)
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