Орлов о шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»: «Это позор. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!»
Геннадий Орлов раскритиковал ютуб-шоу Леонида Слуцкого и Артем Дзюбы.
Экс-тренер ЦСКА и нападающий «Локомотива» ведут шоу, которое называется «Ну, так нельзя, ###».
«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы – низкопробная работа. И одного, и другого.
Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете!
Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», – сказал журналист и комментатор.
«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?
«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!
Я тоже не в большом восторге от нашего футбола, но до порнографии ещё далеко.
КомментШоу тоже не смотрю, терпеть не могу всю эту бывшую и действующую комментаторскую братию с МатчТВ.