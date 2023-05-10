«Реал» вновь попытается подписать Мбаппе летом. «Мадрид» хочет воспользоваться неопределенностью в «ПСЖ» (The Telegraph)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

«Реал» хочет попытаться подписать Килиана Мбаппе летом.

По данным The Telegraph, мадридский клуб намерен подписать форварда «ПСЖ» вместе с хавбеком «Боруссии» Джудом Беллингемом. В случае перехода обоих игроков летнее трансферное окно может стать рекордным по тратам для «Мадрида».

Сообщается, что «Реал» хочет построить с этими игроками команду, способную доминировать в Европе в течение следующего десятилетия.

Мадридцы попытаются воспользоваться неопределенной ситуацией в «ПСЖ», вызванной возможным уходом Лионеля Месси и Неймара, а также конфликтом Мбаппе с клубом из-за видео для фанатов, чтобы убедить Килиана перейти в «Мадрид» и оказать давление на парижан.

«ПСЖ», в свою очередь, намерен сохранить Мбаппе, чтобы построить вокруг него команду в будущем.

«Реал» пытался подписать Мбаппе летом прошлого года, однако форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия» близки к договоренности о переходе Джуда Беллингема.

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117 комментариев

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Газонокосильщик Хави
Ответ Пирс Морган
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как Мбаппе пытается перейти в Реал
еще добавил четвертую. как лапорта хвастается, что нашел еще один рычаг
+68
-12
+56
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Арман Досжанов
Было очень здорово.
Винисус - Мбаппе - Радриго
Беллингем - Тчуамени - Каваминга
+46
-8
+38
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Iamliam
Зачем Реалу Мбаппе, если у них Винисиус в шикарной форме? В смысле они играют на одной позиции, как они обоих разместят на поле?
+29
-5
+24
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Максим Горький
Винисиуса достаточно, спасибо даром не надо чтобы он ещё атмосферу в раздевалке портил
+24
-5
+19
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Пирс Морган
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как Мбаппе пытается перейти в Реал
+19
-8
+11
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FilinMD
Ответ Iamliam
Зачем Реалу Мбаппе, если у них Винисиус в шикарной форме? В смысле они играют на одной позиции, как они обоих разместят на поле?
Бензема не вечен. Для Мбаппе теоретически место найдется
+13
-3
+10
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aidos_1979
Ответ Пирс Морган
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как Мбаппе пытается перейти в Реал
И четвёртое как фаны мадрида переобуваются от возможного перехода или неперехода француза))
+25
-16
+9
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Пако
Мбаппе отличный футболист, но очень не надёжный человек, не говоря о характере. С ним лучше не связываться вообще
+10
-1
+9
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Bruce LEE
наша песня хороша - начинай с начала
+6
0
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Мухаммадчон Джалолов
Ответ Арман Досжанов
Было очень здорово. Винисус - Мбаппе - Радриго Беллингем - Тчуамени - Каваминга
Вальверде не забудь он тоже крутой и молодой
+6
-1
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Nurzhan Assubayev
Лично я считаю, что не стоит тратиться на Мбаппе, лучше дождаться окончания контракта, а там если захочет перейдет, нет так нет и без него Мадрид в полшаге от финала ЛЧ.
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Nikhad
Ответ Максим Горький
Винисиуса достаточно, спасибо даром не надо чтобы он ещё атмосферу в раздевалке портил
А что ты предлагаешь?
Сейчас найти топовую 9ку очень сложно
Мбаппе 9ку играл не мало времени, не затеряется
+3
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Epicman
после публичного унижения опять бегают за Мбаппе. опять же унизят, куда лезут))
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Арман Досжанов
Ответ Мухаммадчон Джалолов
Вальверде не забудь он тоже крутой и молодой
Вальверде хорош. В полузащиту реально бешенная конкуренция. Кросс, Модрич, Беллингем, Каваминга, Тчуамени, Вальверде, Себальос
+2
0
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bars1998
Ответ Iamliam
Зачем Реалу Мбаппе, если у них Винисиус в шикарной форме? В смысле они играют на одной позиции, как они обоих разместят на поле?
Странный вопрос) Представь как против них обороняться? Тут против Вини постояно 1 плюс страховка иногда и двое страхуют , Если их двое будут тут просто страшно будет)
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ПомБур-Шиномонтажник
Винисиус на сегодняшний день ни чем не хуже, а может даже и лучше, еще и моложе. они ж на одной позиции играют. нужен чистый форвард
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shark308
Реал бы лучше правого напа взял, например Сака из Арсенала. А вообще нужно крайних защитников покупать.
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Александр Зубков
Ответ error505
Кто такими темпами за ПСЖ будет играть. Хотя конкуренция в Лиге 1 может появится
Экитики с Витиньей.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ FilinMD
Бензема не вечен. Для Мбаппе теоретически место найдется
Мбаппе любит играть на фланге (слева). Он ещё в начале сезона сетовал, что в сборной играет вингера и оттого у него гораздо больше свободы на поле. К тому же Мбаппе никогда не будет проделывать такой же объём работы, что Бензема: он в свои молодые годы не удосуживается помогать команде без мяча (в сборной он так и вовсе освобождён от этой задачи).
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A K
И правильно, пусть ультрас наслаждаются игрой Берната и Руиса, нечего им на Месси, Неймара и Мбаппе смотреть, рожей не вышли
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Андрей Хенто
Какой смысл Мадриду тратить деньги на Килиана, если Париж запросит баснословные деньги за него? Если так уж хотят видеть его в команде, то можно дождаться 2024 года и попробовать вновь подписать его бесплатно. Не верю в эту информацию и этому источнику.
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Миха Терпак
Ответ Iamliam
Зачем Реалу Мбаппе, если у них Винисиус в шикарной форме? В смысле они играют на одной позиции, как они обоих разместят на поле?
Ну так Мбапе будет играть в нападении, на месте Бензема.
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Iamliam
Ответ Stasinho7
Поставят в центр нападения. Мбаппе изначально был форвардов, а не левым вингер/инсайдом.
Еще раз - Бензема то куда денется? На скамейке будет сидеть, золотой мяч протирать?
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Cruel Snake
В новой серии сериала:
—Хавьер! Сюзанна жива! Серхио пытается её отбить у другого!
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ChipsRobber
План катарского шейха:
1. Купить МЮ
2. Избавиться от Месси, Мбаппе, Неймара, Рамоса, Доннарумы
3. Оставшихся игроков перевести в МЮ
4. ПСЖ продать
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