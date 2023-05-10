«Реал» вновь попытается подписать Мбаппе летом. «Мадрид» хочет воспользоваться неопределенностью в «ПСЖ» (The Telegraph)
«Реал» хочет попытаться подписать Килиана Мбаппе летом.
По данным The Telegraph, мадридский клуб намерен подписать форварда «ПСЖ» вместе с хавбеком «Боруссии» Джудом Беллингемом. В случае перехода обоих игроков летнее трансферное окно может стать рекордным по тратам для «Мадрида».
Сообщается, что «Реал» хочет построить с этими игроками команду, способную доминировать в Европе в течение следующего десятилетия.
Мадридцы попытаются воспользоваться неопределенной ситуацией в «ПСЖ», вызванной возможным уходом Лионеля Месси и Неймара, а также конфликтом Мбаппе с клубом из-за видео для фанатов, чтобы убедить Килиана перейти в «Мадрид» и оказать давление на парижан.
«ПСЖ», в свою очередь, намерен сохранить Мбаппе, чтобы построить вокруг него команду в будущем.
«Реал» пытался подписать Мбаппе летом прошлого года, однако форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия» близки к договоренности о переходе Джуда Беллингема.
Винисус - Мбаппе - Радриго
Беллингем - Тчуамени - Каваминга
Сейчас найти топовую 9ку очень сложно
Мбаппе 9ку играл не мало времени, не затеряется
—Хавьер! Сюзанна жива! Серхио пытается её отбить у другого!
1. Купить МЮ
2. Избавиться от Месси, Мбаппе, Неймара, Рамоса, Доннарумы
3. Оставшихся игроков перевести в МЮ
4. ПСЖ продать