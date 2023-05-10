«Реал» хочет попытаться подписать Килиана Мбаппе летом.

По данным The Telegraph, мадридский клуб намерен подписать форварда «ПСЖ» вместе с хавбеком « » . В случае перехода обоих игроков летнее трансферное окно может стать рекордным по тратам для «Мадрида».

Сообщается, что «Реал» хочет построить с этими игроками команду, способную доминировать в Европе в течение следующего десятилетия.

Мадридцы попытаются воспользоваться неопределенной ситуацией в «ПСЖ», вызванной возможным уходом Лионеля Месси и Неймара, а также конфликтом Мбаппе с клубом из-за видео для фанатов, чтобы убедить Килиана перейти в «Мадрид» и оказать давление на парижан.

« », в свою очередь, намерен сохранить Мбаппе, чтобы построить вокруг него команду в будущем.

« » пытался подписать летом прошлого года, однако форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия» близки к договоренности о переходе Джуда Беллингема.