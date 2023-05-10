«Интер» впервые обыграл «Милан» в Лиге чемпионов. Было 4 матча без побед

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» впервые обыграл «Милан» в Лиге чемпионов.

Команда Симоне Индзаги одержала победу в первом матче полуфинала ЛЧ (2:0). Это была пятая встреча между миланскими клубами в этом турнире. 

Ранее «Милан» дважды побеждал «Интер» в Лиге чемпионов, еще два раза команды сыграли вничью.

Сегодня «Интер» одержал 88-ю победу в миланском дерби. На счету «Милана» 79 побед, 69 раз в матчах между этими командами фиксировалась ничья. Общий счет – 328:310 в пользу «нерадзурри».

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится 16 мая. 

43 комментария

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zzzeeerrrooo
Хороший футбол от Интера
+38
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D-oh!
Писал перед матчем с Бенфикой, что Иртер нельзя сбрасывать со счетов хотя бы потому, что Индзаги умеет играть в кубковых турнирах, что неоднократно доказывал с Лацио. И вот Интер в шаге от финала.
Очень рад персонально за Индзаги.
+32
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Joey Ramone
Топ тренерская работа Индзаги: 1. До последнего верил в Джеко, хотя мог бы наигрывать Лукаку 2. Прекрасной заменой Де Вреем выключил опасно вышедшего Ориги. Ни один игрок из обоймы не выпал. Индзаги - гений
+26
-1
+25
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Granero-24
Мхитарян супер! Бывшие игроки Ромы забили!
+26
-4
+22
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Iamliam
2:0 это еще по-божески выиграли, моментов у нарадзури в 1м тайме была куча.
+18
0
+18
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Sanan1908
И как обыграл. На классе , спокойно. Могли забыть ещё + пенальти. Форца Интер 🖤💙
+16
-2
+14
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Совесть Черданцева
Ощущение, что Милан пожалели. Крунич вдарил Бастони по груди - ничего, мяч влетел в руку Тшау - тоже ничего. Вообще выглядело странно это
+18
-4
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John Gotti
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Ну с такими игроками как Мессиас в атаке далеко не уедешь. Я в шоке. Как они прошли Наполи?! Хотя стоит отдать должное Интеру👌
Уверенно прошли Наполи, абсолютно по делу.
+14
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+13
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Football poet
Все таки Лаутаро это супер игрок! Нападающий экстра класса, реально может все на футбольном поле. А Барелла это надежда сборной Италии просто, ТОП-полузащитник и лидер
+13
-2
+11
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Cruel Snake
«Милан» просто страдал, это футболом не назовёшь
+17
-7
+10
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Trash Talking
Кого бы не представил в финале из этой пары - сразу окунаюсь в прошлое. Интер в финал - как, казалось, давно это было. Эпатажный Жозе...
+9
-2
+7
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Strateg 7
С детства имеются сильные симпатии к Милану. Но нужно признать: объективно сегодня Интер раскатал красно-чёрных. Всё по делу.
Ждём ответку!
+6
-1
+5
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Александр Бородин
Матч то покруче вчерашнего вышел!
+4
-1
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Schiaff1no
Объективно победа по делу. Насколько бы мне не нравился этот тренд на жесткую борьбу, Интер мог забирать и большую разницу.
Ждем Леао и достойный второй матч
+2
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d.radbil
Ответ Daniil Kotov
А что с Леау никто не знает??
Травму получил в последнем матче с Лацио
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Daniil Kotov
Ответ nurlan-zenit
Травма
Да я смеюсь над Шнякиным )
+1
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Pb-SE
Ответ Злобный Конь
Клубы с Ибрагимовичем никогда не выигрывали ЛЧ.
Особенно запомнился его переход из Интера в Барсу
+1
0
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Alar Asus
Заслуженно выиграли. Хороший план на игру от тренера. От Милана ожидал больше чем ничего
0
0
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JENNINGS
Комментарий удален пользователем
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Nurbek Jarylkhanov
Ну с такими игроками как Мессиас в атаке далеко не уедешь. Я в шоке. Как они прошли Наполи?! Хотя стоит отдать должное Интеру👌
+3
-3
0
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Злобный Конь
Клубы с Ибрагимовичем никогда не выигрывали ЛЧ.
+1
-1
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nurlan-zenit
Ответ Daniil Kotov
А что с Леау никто не знает??
Травма
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-1
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Дмитрий Калашников
Ответ Joey Ramone
Топ тренерская работа Индзаги: 1. До последнего верил в Джеко, хотя мог бы наигрывать Лукаку 2. Прекрасной заменой Де Вреем выключил опасно вышедшего Ориги. Ни один игрок из обоймы не выпал. Индзаги - гений
Галя, вот его ошибка!
0
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Buharoid
Судья ещё тащил Милан как мог, не поставив три пенальти в их ворота и не удалив Крунича за открытый удар кулаком. Но и так победили.
+6
-6
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kimiloko
Ответ Совесть Черданцева
Ощущение, что Милан пожалели. Крунич вдарил Бастони по груди - ничего, мяч влетел в руку Тшау - тоже ничего. Вообще выглядело странно это
У Черданцева нет совести. Он не Тшау, а Тиав, не надо за ипотекой бред повторять
0
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