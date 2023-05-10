«Интер» впервые обыграл «Милан» в Лиге чемпионов. Было 4 матча без побед

«Интер» впервые обыграл «Милан» в Лиге чемпионов.

Команда Симоне Индзаги одержала победу в первом матче полуфинала ЛЧ (2:0). Это была пятая встреча между миланскими клубами в этом турнире.

Ранее «Милан» дважды побеждал «Интер» в Лиге чемпионов, еще два раза команды сыграли вничью.

Сегодня «Интер» одержал 88-ю победу в миланском дерби. На счету «Милана» 79 побед, 69 раз в матчах между этими командами фиксировалась ничья. Общий счет – 328:310 в пользу «нерадзурри».

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится 16 мая.