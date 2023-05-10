НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Голден Стэйт» – «Лейкерс»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся пятые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.

«Нью-Йорк» на своем паркете попытается сократить отставание в противостоянии с «Майами» (1-3). Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается продлить серию с «Лейкерс» (1-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятые матчи

Нью-Йорк – Майами
Дата проведения
11 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-1

Голден Стэйт – Лейкерс
Дата проведения
11 мая, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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53 комментария

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badaboom
Пора пора порадуемся Лябру-старику
И Рэндлу-доминатору, нью-йоркскому мешку
Пока пока покачивая "воинов" на шляпах
Пулялкам мы шепнем мерси боку

Опять скрипят Антохи позвонки (ай-ай-ай)
И Карри холодит былую рану
Зачем вам, Стефен, чертовы броски
Неужто вам поклев не по карману

Нужны и Джимбо деньги се ля ви
А перстни ведь нужны тем паче
Но что такое Джимбо без борьбы
И что такое Джимбо без отдачи

Пора пора порадуемся Батлеру-стрелку
И Грину-яйцепанчеру, лебронскому сынку
Зака зака заканчивая серию на крабах
Рыбалке мы шепнем мерси боку
+22
-1
+21
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Чудинов Дмитрий
Пока со счетом 10:8 ведёт Хелл против всех остальных юзеров спортс по количеству сообщений в теме ))
+11
-1
+10
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A. V.
Пока звучит фантастично, но вышло бы забавно : финал ЛАЛ - Майами , в котором Батлер пытается отомстить Брону за проигрыш в пузыре
+11
-1
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Донован хозяин НБА
Ставлю квартиру Кселла на закрытие обеих серий
+9
0
+9
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Xell
Ответ A. V.
Пока звучит фантастично, но вышло бы забавно : финал ЛАЛ - Майами , в котором Батлер пытается отомстить Брону за проигрыш в пузыре
Без обид но такой финал это гайка для Леброна)
+9
-2
+7
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Донован хозяин НБА
Чем нравятся эти ЛАЛ, так эдаким лёгким флером типичных неудачников, которые вопреки всему близки к тому, чтобы добиться своего. Ведь почти вся команда состоит из игроков с приставкой "лол это же тот чел, который..."
Шредер- это же тот чел, который отказался от Газели денег
Хач- это же тот чел, чья фамилия прикольно сокращается и который провалился в Вашингтоне
Дэвис- это же тот чел, который в любом случае сломается
Вандербилд, Бизли- это же те челы, которые довески в обмене с Гобером
Рассел- это же тот чел, кто слил видео с Янгом
Ривз- это же тот чел, который как Карузо, только не умеет защищаться
Уокер- это же тот чел, который Ананас у Поповича
+7
0
+7
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DeX
Нечетный Дэвис сегодня должен закрыть серию
+10
-3
+7
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M D
Когда хейтеры накрывают всю ветку желчью, настоящие фанаты и любители баскетбола должны наслаждаться игрой великих и уникальных игроков своего поколения. Может быть это их последнее противостояние, скоро они закончат, а пока смотрим и радуемся господа.
https://youtube.com/shorts/hSAYC3KqkdM?feature=share
+5
-1
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BasketAlex
Let’s Go HEAT!
+5
-1
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Fazy10
ГСВ должны взять серию у Леброна также с 1-3 , чтобы вернуть должок, буду верить в это )
+12
-8
+4
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varion
Ответ Донован хозяин НБА
Чем нравятся эти ЛАЛ, так эдаким лёгким флером типичных неудачников, которые вопреки всему близки к тому, чтобы добиться своего. Ведь почти вся команда состоит из игроков с приставкой "лол это же тот чел, который..." Шредер- это же тот чел, который отказался от Газели денег Хач- это же тот чел, чья фамилия прикольно сокращается и который провалился в Вашингтоне Дэвис- это же тот чел, который в любом случае сломается Вандербилд, Бизли- это же те челы, которые довески в обмене с Гобером Рассел- это же тот чел, кто слил видео с Янгом Ривз- это же тот чел, который как Карузо, только не умеет защищаться Уокер- это же тот чел, который Ананас у Поповича
Добро пожаловать в клуб, кто жаждет финал Лейкерс - Маями и пофиг кто там победит))))
+4
-1
+3
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anton sorokin
Ответ Xell
Коби против
Коби против того, что его имя изнасиловали кому не лень. Каждый норовит вставить его по делу и без дела
+3
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Теннисный абсолют
4-1 хотелось бы и там и там
+3
0
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vasfre
ЛАЛ реально лучше пытаться закрыть сегодня. Иначе в 6-й игре будет архисложно;
ГСВ будет эмоционально более заряжен после победы
ГСВ должны быть несколько спокойнее, ибо они уже летят 1-3 и тут либо ты герой, либо просто вылетаешь
ЛАЛ психологически могут не вывезти 6-ю (тут правда справедливо отметить фактор Леброна, который даже при 3-3 и выездом найдёт, что сказать из серии «можете не садиться в чертов самолёт, если не верите…)
В текущей ситуации для ГСВ по-прежнему задача одна - забрать назад площадку.

Поэтому желаю ЛАЛ пытаться закрывать сегодня. Главное довести до клатча, вот там точно ЛАЛ будет спокойнее ввиду счета.
+2
0
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A. V.
Ответ Xell
Без обид но такой финал это гайка для Леброна)
Я только ЗА , по этому и написал «пытается»
+2
0
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A. V.
Ответ badaboom
Пора пора порадуемся Лябру-старику И Рэндлу-доминатору, нью-йоркскому мешку Пока пока покачивая "воинов" на шляпах Пулялкам мы шепнем мерси боку Опять скрипят Антохи позвонки (ай-ай-ай) И Карри холодит былую рану Зачем вам, Стефен, чертовы броски Неужто вам поклев не по карману Нужны и Джимбо деньги се ля ви А перстни ведь нужны тем паче Но что такое Джимбо без борьбы И что такое Джимбо без отдачи Пора пора порадуемся Батлеру-стрелку И Грину-яйцепанчеру, лебронскому сынку Зака зака заканчивая серию на крабах Рыбалке мы шепнем мерси боку
👏
+2
0
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anton sorokin
Берем домашний матч и с третьей попытки получится
+1
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Fogiii
ну шапказакидательства не нужно, у гсв всегда может полететь и ничего с этим не поделать, поэтому надо стараться закрывать здесь
+2
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mibX
Жду достойной игры от ГСВ. Им не хватило совсем немного в двух матчах. Пожелаю им чуть удачи.
+1
0
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varion
Ответ Fazy10
ГСВ должны взять серию у Леброна также с 1-3 , чтобы вернуть должок, буду верить в это )
Ни те ни другие - уже точно не смогут так посыпаться, как тогда ГСВ.
+1
0
+1
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Edward XVII
ну что - момент истины. надеюсь величайший камбек и возврат за 2016 год начнется сегодня. не надо недооценивать сердца чемпионов)
+4
-3
+1
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Рома Шторкин
Xell,который кисель ,захватил спортс в заложники,на случай если Гсв возьмут серию
+1
-1
0
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A. V.
Ответ vasfre
ЛАЛ реально лучше пытаться закрыть сегодня. Иначе в 6-й игре будет архисложно; ГСВ будет эмоционально более заряжен после победы ГСВ должны быть несколько спокойнее, ибо они уже летят 1-3 и тут либо ты герой, либо просто вылетаешь ЛАЛ психологически могут не вывезти 6-ю (тут правда справедливо отметить фактор Леброна, который даже при 3-3 и выездом найдёт, что сказать из серии «можете не садиться в чертов самолёт, если не верите…) В текущей ситуации для ГСВ по-прежнему задача одна - забрать назад площадку. Поэтому желаю ЛАЛ пытаться закрывать сегодня. Главное довести до клатча, вот там точно ЛАЛ будет спокойнее ввиду счета.
+1
0
0
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HI MARS
Хотелось бы чтобы Лейкерс сегодня закрыл серию,но ГСВ фартопопые
0
0
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Xell
Ответ Донован хозяин НБА
Ставлю квартиру Кселла на закрытие обеих серий
Станешь Маском))
+1
-1
0
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