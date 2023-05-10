НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Голден Стэйт» – «Лейкерс»

Сегодня в НБА состоятся пятые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.

« » на своем паркете попытается сократить отставание в противостоянии с «Майами» (1-3). Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается продлить серию с «Лейкерс» (1-3).

Второй раунд

Пятые матчи

« » ведет в серии – 3-1

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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