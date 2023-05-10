НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Голден Стэйт» – «Лейкерс»
Сегодня в НБА состоятся пятые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.
«Нью-Йорк» на своем паркете попытается сократить отставание в противостоянии с «Майами» (1-3). Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается продлить серию с «Лейкерс» (1-3).
Второй раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 11 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
«Майами» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 11 мая, 05.00, «Chase Center»
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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И Рэндлу-доминатору, нью-йоркскому мешку
Пока пока покачивая "воинов" на шляпах
Пулялкам мы шепнем мерси боку
Опять скрипят Антохи позвонки (ай-ай-ай)
И Карри холодит былую рану
Зачем вам, Стефен, чертовы броски
Неужто вам поклев не по карману
Нужны и Джимбо деньги се ля ви
А перстни ведь нужны тем паче
Но что такое Джимбо без борьбы
И что такое Джимбо без отдачи
Пора пора порадуемся Батлеру-стрелку
И Грину-яйцепанчеру, лебронскому сынку
Зака зака заканчивая серию на крабах
Рыбалке мы шепнем мерси боку
Шредер- это же тот чел, который отказался от Газели денег
Хач- это же тот чел, чья фамилия прикольно сокращается и который провалился в Вашингтоне
Дэвис- это же тот чел, который в любом случае сломается
Вандербилд, Бизли- это же те челы, которые довески в обмене с Гобером
Рассел- это же тот чел, кто слил видео с Янгом
Ривз- это же тот чел, который как Карузо, только не умеет защищаться
Уокер- это же тот чел, который Ананас у Поповича
https://youtube.com/shorts/hSAYC3KqkdM?feature=share
ГСВ будет эмоционально более заряжен после победы
ГСВ должны быть несколько спокойнее, ибо они уже летят 1-3 и тут либо ты герой, либо просто вылетаешь
ЛАЛ психологически могут не вывезти 6-ю (тут правда справедливо отметить фактор Леброна, который даже при 3-3 и выездом найдёт, что сказать из серии «можете не садиться в чертов самолёт, если не верите…)
В текущей ситуации для ГСВ по-прежнему задача одна - забрать назад площадку.
Поэтому желаю ЛАЛ пытаться закрывать сегодня. Главное довести до клатча, вот там точно ЛАЛ будет спокойнее ввиду счета.