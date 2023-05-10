Каррагер о де Брюйне: «Выиграет Лигу чемпионов – встанет в один ряд с Иньестой, Хави и Модричем»

Джейми Каррагер рассказал, чего не хватает Кевину де Брюйне, чтобы стать суперзвездой.

Хавбек « » сравнял счет в первом матче 1/2 финала чемпионов с « » (1:1).

«Если он приведет их к победе в Лиге чемпионов, к треблу, то это поднимет его на более высокий уровень. Мы не подвергаем сомнению его футбольные качества, но мы всегда судим игроков по важнейшим моментам в крупнейших турнирах.

Поэтому перед матчем я сравнивал его с Модричем, который выиграл «Золотой мяч», пять раз побеждал в Лиге чемпионов и играл в финале чемпионата мира.

Если «Сити» выйдет в финал, то мы будем говорить о не только как об одном из лучших полузащитников поколения, но и как об одном из лучших в истории.

Думаю, я видел немного игроков, которые были лучше, чем он, а я смотрю футбол на протяжении 30-40 лет. Не думаю, что я видел игрока, пасующего лучше него, но ему просто нужно выиграть Лигу чемпионов. Тогда он встанет в один ряд с Иньестой, Хави и », – сказал экс-защитник «Ливерпуля».