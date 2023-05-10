Каррагер о де Брюйне: «Выиграет Лигу чемпионов – встанет в один ряд с Иньестой, Хави и Модричем»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Хави Андрес Иньеста Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Кевин де Брюйне Футбол

Джейми Каррагер рассказал, чего не хватает Кевину де Брюйне, чтобы стать суперзвездой.

Хавбек «Манчестер Сити» сравнял счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

«Если он приведет их к победе в Лиге чемпионов, к треблу, то это поднимет его на более высокий уровень. Мы не подвергаем сомнению его футбольные качества, но мы всегда судим игроков по важнейшим моментам в крупнейших турнирах.

Поэтому перед матчем я сравнивал его с Модричем, который выиграл «Золотой мяч», пять раз побеждал в Лиге чемпионов и играл в финале чемпионата мира.

Если «Сити» выйдет в финал, то мы будем говорить о Кевине не только как об одном из лучших полузащитников поколения, но и как об одном из лучших в истории.

Думаю, я видел немного игроков, которые были лучше, чем он, а я смотрю футбол на протяжении 30-40 лет. Не думаю, что я видел игрока, пасующего лучше него, но ему просто нужно выиграть Лигу чемпионов. Тогда он встанет в один ряд с Иньестой, Хави и Модричем», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

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163 комментария

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ts2scn4jgy
Ответ vals1702
до Модрича - как до луны) 5 ЛЧ - ПЯТЬ !
И золотой мяч , плюс серебро ЧМ с не самой сильной сборной !
+132
-13
+119
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Андрей Хенто
На мой взгляд он и так наряду с ними и без этого трофея. Умнейший полузащитник, украшение Сити.
+107
-35
+72
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выходец из убежища
Ответ ts2scn4jgy
Модрич и Хави с Иньестой в разы сильнее были в лучшие года , как в плане техники с дриблингом, так и понимая игры . За них говорят трофеи , которых в разы больше . Де брейне , часто растворялся в важных матчах , как за сити в финале лч , так и за сборную Бельгии !
Кто придумал эту чушь, что Де Брюйне растворяется в важных матчах? У него много очень важных голов и ассистов. Вспомним хотя бы прошлый месяц:
Против Ливерпуля - 1+1
Против Арсенала - 2+1
Ассист против Баварии.
+60
-11
+49
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Юрий Кечко
Спорно , у Модрича 5 лч, финал чм с хорошей но не топовой сборной
Хави и Иньеста чемпионы мира и Европы
Ну какой один ряд ?
Кевин топ игрок своего поколения , но не легенда , а они да
+44
-9
+35
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ts2scn4jgy
Ответ belikovda.90
Почему? КДБ и так не вышел из группы ЧМ, как и Кроос
Только Кросс уже был чемпионом мира )
+36
-3
+33
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black_96@mail.ru
А про Кросса забыл😂
Ну до него вообще не добраться!
+45
-13
+32
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vals1702
до Модрича - как до луны) 5 ЛЧ - ПЯТЬ !
+65
-35
+30
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Arman Aleksanyan
Ответ ts2scn4jgy
Модрич и Хави с Иньестой в разы сильнее были в лучшие года , как в плане техники с дриблингом, так и понимая игры . За них говорят трофеи , которых в разы больше . Де брейне , часто растворялся в важных матчах , как за сити в финале лч , так и за сборную Бельгии !
В финале лч он получил травму и не смог нормально сыграть
+30
-4
+26
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artemio303
Де Брюйне хорош, но прям один из лучших в истории... Ну это чересчур. В истории АПЛ он один из лучших, это да. Иньеста, Хави, Пирло, Зидан, Модрич, Фигу, Лампард - он точно не лучше этих ребят, имхо
+31
-10
+21
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Фанат спорта01
Ответ VERBLYUD
Сколько ЛЧ выиграл бы Модрич без Реала? Все дело в команде
как будто у Де Брюйне команда слабее.
+23
-4
+19
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Стопы Зайона
Странное сравнение, особенно с 90 летним Лукой, который все еще в основе, и который все еще оказывает огромное влияние на игру Реала.
+18
-9
+9
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ts2scn4jgy
Модрич и Хави с Иньестой в разы сильнее были в лучшие года , как в плане техники с дриблингом, так и понимая игры . За них говорят трофеи , которых в разы больше . Де брейне , часто растворялся в важных матчах , как за сити в финале лч , так и за сборную Бельгии !
+24
-17
+7
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artemio303
Ответ AAgha
Ну так ставить в один ряд с Иньестой, Хави, Пирло, Зиданом и Модричем Лэмпарда и Фигу тоже не правильно. Лэмпард не их уровень, а Фигу игрой совсем другой функции и позиции
Лампард забивал намного больше, чем каждый из этих игроков и его лучшие годы пришлись на, пожалуй, самую сильную эру АПЛ (2005-2012 имхо), где он был топом и выиграл все. Поэтому, он как раз их уровень.
+8
-1
+7
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VuNePonimaete
Ответ vals1702
до Модрича - как до луны) 5 ЛЧ - ПЯТЬ !
быть может через месяц уже будет 6 :) очень бы хотелось, чтоб все следующие поколения мечтали превзойти достижения Модрича
+5
0
+5
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laudrup
Де Брюйне сейчас на самом деле в потрясающей форме. По мне, так именно он, а не Холланд главная звезда МС.
+4
0
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Юрий Кечко
Ответ belikovda.90
По твоей логике и Начо тра игрок. Кстати, КДБ 5 раз брал АПЛ, а Модрич - 4 раза Ла Лигу. И этот разрыв будет только расти
Что за бездарный наброс? Какова роль Начо в этих успехах а какова Модрича ?)))
+5
-1
+4
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tankstar
Ответ Иван Иванов
Кстати говоря, я прям абсолютно уверен, что в ответном матче с Реалом, главной фигурой команды полностью нужно сделать ДЕ БРЮЙНЕ! Причины: 1. Потому что Холанда закроют 100%, потому что смотрите пункт "2" снизу. 2. Фланги Сити не способны делать прострелы из-за отсутствия скорости 3. Гюндоган слишком слабый футболист физически и слишком медленный, чтобы забить Реалу 4. Родри слишком оборонительный футболист, чтобы забить Реалу. Остаётся ТОЛЬКО Де Брюйне. Поэтому нужно его сделать главной фигурой второй игры. Нужно, чтобы он постоянно тащил мяч и , чтобы именно он выходил на ударную позицию. Вот тогда Сити может что-то сделать, в противном случае у Сити просто нет шансов победить.
Аналитика на высшем уровне.
+4
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vals1702
Ответ Фанат спорта01
как будто у Де Брюйне команда слабее.
4 млрд влито шейхами , видимо надо еще столько же. 2.5 состава отличных игроков - на дистанции в 38 туров это огромное преимущество. В кубке надо выложиться здесь и сейчас, исправить ошибки не удастся.
+4
0
+4
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Artem Piatkov
Ответ belikovda.90
И всего 3-4 Ла Лиги. Игрок только для кубковых турниров. В гладком чемпионате не может держать класс.
Какая разница сколько там Ла Лиг?
Тебе говорят - 5 ЛЧ, ЗМ и серебро + бронза ЧМ

Уже одно это делает его одним из в Истории
+7
-4
+3
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City!
Ответ artemio303
Де Брюйне хорош, но прям один из лучших в истории... Ну это чересчур. В истории АПЛ он один из лучших, это да. Иньеста, Хави, Пирло, Зидан, Модрич, Фигу, Лампард - он точно не лучше этих ребят, имхо
По индивидуальному мастерству он +- рядом, но некоторым глорам нужно больше чашек чтобы его признали
+3
0
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Aram Avanesian
Де Брюйне умнейший игрок , но до Хави , Иньесты и Модрича ему еще далеко . Хави и Иньеста были двигателем лучшей Барсы за всю историю и лучшей Испании за всю историю , 4 лч , 2 Евро , и 1 ЧМ . А Модрич это потрясаяющая стабильность и неугасаемая мотивация . Всего этого Де Брюйне не хватает чтобы встать на один ряд с ними
+7
-4
+3
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Владимир Мироненко
Ответ ts2scn4jgy
И золотой мяч , плюс серебро ЧМ с не самой сильной сборной !
На счёт не самой сильной сборной :
- Ковачич, Модрич - "Реал"
- Ракитич - "Барса"
- Врсалько - "Атлетико"
- Перишич - " Интер"
- Ловрен - "Ливерпуль"
- Брозович - "Интер"
+4
-2
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belikovda.90
Ответ vals1702
4 млрд влито шейхами , видимо надо еще столько же. 2.5 состава отличных игроков - на дистанции в 38 туров это огромное преимущество. В кубке надо выложиться здесь и сейчас, исправить ошибки не удастся.
А сколько лярдов влил Реал и его спонсоры? КриРо, Кака, Бейл, Азар - каждый по 100. Зидан и Фиго под 100. А сколько ещё было закупок. Не смеши. Без больших денег команду не построить. Сейчас не 91 г. и Цверена Звезда больше ни на что не претендует
+2
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dagerd
Ответ AAgha
Ну так ставить в один ряд с Иньестой, Хави, Пирло, Зиданом и Модричем Лэмпарда и Фигу тоже не правильно. Лэмпард не их уровень, а Фигу игрой совсем другой функции и позиции
тоже считаю, лемпс не уровень хавиньесты, модрича, зидана идр. но неважно, все они выдающиеся игроки. большое видится на расстоянии! и кевин прекрасен!
+2
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Edik Volk
Почему про Тони забыли?
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