Каррагер о де Брюйне: «Выиграет Лигу чемпионов – встанет в один ряд с Иньестой, Хави и Модричем»
Джейми Каррагер рассказал, чего не хватает Кевину де Брюйне, чтобы стать суперзвездой.
Хавбек «Манчестер Сити» сравнял счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).
«Если он приведет их к победе в Лиге чемпионов, к треблу, то это поднимет его на более высокий уровень. Мы не подвергаем сомнению его футбольные качества, но мы всегда судим игроков по важнейшим моментам в крупнейших турнирах.
Поэтому перед матчем я сравнивал его с Модричем, который выиграл «Золотой мяч», пять раз побеждал в Лиге чемпионов и играл в финале чемпионата мира.
Если «Сити» выйдет в финал, то мы будем говорить о Кевине не только как об одном из лучших полузащитников поколения, но и как об одном из лучших в истории.
Думаю, я видел немного игроков, которые были лучше, чем он, а я смотрю футбол на протяжении 30-40 лет. Не думаю, что я видел игрока, пасующего лучше него, но ему просто нужно выиграть Лигу чемпионов. Тогда он встанет в один ряд с Иньестой, Хави и Модричем», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».
Против Ливерпуля - 1+1
Против Арсенала - 2+1
Ассист против Баварии.
Хави и Иньеста чемпионы мира и Европы
Ну какой один ряд ?
Кевин топ игрок своего поколения , но не легенда , а они да
Ну до него вообще не добраться!
Тебе говорят - 5 ЛЧ, ЗМ и серебро + бронза ЧМ
Уже одно это делает его одним из в Истории
- Ковачич, Модрич - "Реал"
- Ракитич - "Барса"
- Врсалько - "Атлетико"
- Перишич - " Интер"
- Ловрен - "Ливерпуль"
- Брозович - "Интер"