Валуев о поездке в ЛНР: «Мы вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS»
Николай Валуев рассказал о поездке в ЛНР.
«Мы в Лисичанск приехали, это было после Нового года. Вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS, но [снаряд] не разорвался.
Танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе. Там до линии фронта пару километров. Были слышны хлопки, а они говорят: «Нет, это не на нас летит». Они все знают.
Эта простота меня больше всего и поразила. Люди относятся к этому настолько философски, что нам на гражданке даже и не снилось», – сказал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.
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