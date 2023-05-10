Валуев о поездке в ЛНР: «Мы вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS»

Теги Николай Валуев бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев рассказал о поездке в ЛНР.

«Мы в Лисичанск приехали, это было после Нового года. Вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS, но [снаряд] не разорвался. 

Танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе. Там до линии фронта пару километров. Были слышны хлопки, а они говорят: «Нет, это не на нас летит». Они все знают.  

Эта простота меня больше всего и поразила. Люди относятся к этому настолько философски, что нам на гражданке даже и не снилось», – сказал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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33 комментария

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Dizzod
Снаряд попал мне в лоб и отскочил, до сих пор синяк.
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Big_Ben
"Меня расстреляли, но я не сдался"(с)
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Proline
"Расстреляли меня, внучок, расстреляли..." (с)
+44
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slow focus
рассказы бывалого peace door ball’а
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Мистер Блин
ну если он говорит до сих пор, значит каменная башка сильнее и прочнее himarsa
+17
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shickana
Ответ Dizzod
Снаряд попал мне в лоб и отскочил, до сих пор синяк.
Немного не так. Он целенаправленно головой отбил летящий снаряд, чтобы отвести угрозу от штаба.
+16
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Melnikov1968
А какова цель таких поездок? Депутаты решают какие-то насущные задачи военнослужащих или чисто лицом поторговать? Просто интересно, какие конкретно задачи в этой поездке решал Валуев?
+13
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Ян Константинопольский
Ответ Dizzod
Снаряд попал мне в лоб и отскочил, до сих пор синяк.
у снаряда
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Jii Gee
А потом я взял пистолет и положил целую дивизию врага.
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Варлампий Варлампий
сказочник
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Владислав Романов
Звание Героя России этому господину!
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Витольд Бубеный
Валуев - гроза хаймарсов!
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Alex Mahone21
По башке Валуева артиллерия видимо делала наводку на цель
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Андрей Томинов
Вспомнился старый и не совсем цензурный анекдот про старого деда-балабола и фрицев.
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Andrew Moiseev
Ответ Proline
"Расстреляли меня, внучок, расстреляли..." (с)
Бессмертная классика)
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Андрей Томинов
И вот кстати интересно, серьёзно, как он определил, что именно Хаймарсом пытались его подбомбить? По каким признакам?
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Виталий ВВАЙ
Как в анекдоте.
Дед расказывает внуку про войну
- И вот меня окружили фрицы и говорят "или мы тебя убьём или мы тебя _бём"
- И что было дальше, дедуша?
- Меня убили внучек.
)))
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Джанлука Нальюка
Предположу, что Коля наложил кирпичей, а сейчас из себя героя корчит
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МТБ
Да-да, и снаряд упал и не разорвался, и потом Коля лично лбом сбивал дроны. Угу.
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Liss809
Сказочный Коля из страны Лумумбы 🤡
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Костя Кот
brainless philosophers
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Мари Хуан
Ответ yarni
Узнать что реально нужно. Пока все письменные запросы куда надо доберутся половина переврётся, другую половину вычеркнут ("как это не хватает? я же отчитывался, что всё в норме")
А позвонить им нельзя напрямую и узнать что надо и чтобы они отправили конкретно Валуеву сразу список необходимого? Быстрее будет наверно нежели ехать к ним
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Navian
Ответ Alex Mahone21
По башке Валуева артиллерия видимо делала наводку на цель
Даже снаряд спасовал перед Колиной башкой. Спаряд подумал, да ну на..., и не разорвался.
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Melnica
"... и убил нас всех"
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Дима Зезуль
Ответ Андрей Томинов
И вот кстати интересно, серьёзно, как он определил, что именно Хаймарсом пытались его подбомбить? По каким признакам?
Ну наверное ему сказали, по принципу слова военных которые там были
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