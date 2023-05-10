Валуев о поездке в ЛНР: «Мы вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS»

Николай Валуев рассказал о поездке в ЛНР.

«Мы в Лисичанск приехали, это было после Нового года. Вошли в командный пункт, а в этот момент туда ударил HIMARS, но [снаряд] не разорвался.

Танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе. Там до линии фронта пару километров. Были слышны хлопки, а они говорят: «Нет, это не на нас летит». Они все знают.

Эта простота меня больше всего и поразила. Люди относятся к этому настолько философски, что нам на гражданке даже и не снилось», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

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