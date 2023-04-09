«Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3, СКА победил ЦСКА, поражения «Реала» и «Челси», Вальверде ударил соперника в лицо, 150 очков Макдэвида и другие новости

1. «Спартак» и «Динамо» сыграли в огненную ничью (3:3) в 22-м туре чемпионата России: форвард красно-белых Александр Соболев сделал дубль, а также забил в свои ворота, голкипер Александр Селихов совершил два результативных ляпа, а судья Сергей Иванов поставил спорный пенальти в ворота бело-голубых на 87-й минуте.

«Торпедо» дома победило «Факел» (2:0), а «Ахмат» на своем поле был сильнее «Урала» (2:0).

2. ЦСКА дома проиграл СКА (1:3) в четвертом матче финала Запада. Питерский клуб сравнял счет в серии (2-2) Кубка Гагарина.

3. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» (2:0) в 30-м туре чемпионата Англии. «Челси» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) в первом матче после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. А «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Саутгемптон» (4:1) – Холанд сделал дубль, забив 30-й гол в АПЛ!

4. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Детройт», Малкин впервые за 14 лет сыграл 80 матчей за сезон и забросил 26-ю шайбу в сезоне, Кросби набрал 1500-е очко (15-м в истории лиги). «Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе», Макдэвид набрал 150-е очко в сезоне (6-м в истории лиги). «Бостон» обыграл «Нью-Джерси» и повторил рекорд НХЛ по числу побед за сезон (62). «Айлендерс» были сильнее «Филадельфии», Сорокин сыграл на ноль 6-й раз в сезоне и лидирует в НХЛ по этому показателю. Все результаты самого загруженного дня в истории лиги – здесь.

5. «Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре чемпионата Испании. Но главные события произошли после матча: Федерико Вальверде на парковке ударил в лицо игрока «Вильярреала» Алекса Баэну – испанец шутил над тем, что хавбек «Мадрида» и его жена могли потерять ребенка. Все результаты игрового дня – здесь.

6. В НБА потерявшая шансы на выход в плей-офф «Юта» дома обыграла победителя Западной конференции «Денвер» (118:114), «Клипперс» справились с «Портлендом» (136:125), «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте» (131:151).

7. Гол и пас Месси принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей» (2:0) в 30-м туре чемпионата Франции. У Лео теперь 28 (14+14) очков в Лиге 1 – он лидер по системе «гол+пас». Также аргентинец опередил Криштиану Роналду по голам за европейские клубы – 702 против 701.

8. «Ювентус» в гостях проиграл «Лацио» (1:2) в 29-м туре чемпионата Италии. «Торино» Алексея Миранчука дома уступил «Роме» (0:1) – команда Жозе Моуринью поднялась на третье место в таблице.

9. Александр Большунов выиграл коньковый спринт в финале Кубка России по лыжам в Кировске, Краснов – 2-й, Ретивых – 3-й, Коростелев – 5-й. Наталья Непряева победила у женщин, Степанова – 2-я, Истомина – 3-я.

Сергей Устюгов победил на Югорском марафоне, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 5-й, Легков – 10-й. Анастасия Кулешова выиграла у женщин, Кудисова – 2-я, Носкова – 4-я, Сливко – 8-я.

10. «Бавария» обыграла «Фрайбург» (1:0) в гостях в 27-м туре чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» дома была сильнее «Униона» (2:1), «РБ Лейпциг» на выезде справился с «Гертой» (1:0) и другие результаты дня.

11. Чарлстон (WTA). Дарья Касаткина проиграла Онс Жабер в полуфинале.

12. «Барса» договорилась о займе на 1,5 млрд евро под 6% на 24 года для финансирования проекта Espai Barça, ключевой частью проекта будет реконструкция стадиона «Камп Ноу».

13. Новак Джокович спародировал Даниила Медведева на спонсорском мероприятии в Монте-Карло.

14. «Зенит» обыграл МБА в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (99:80, 3-1) и вышел в 1/2 финала.

15. «Форте» со счетом 15:0 обыграл «Ессентуки» во Второй лиге. Это повторение рекорда трех высших дивизионов России.

16. Младшим школьникам в США могут разрешить выступать за команды, которые соответствуют их гендерной идентичности.

Цитаты дня:

Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Он предложил свою футболку, я ответил, что предпочту его сестру. Безумный поступок. Мой трэш-ток – ничто по сравнению с НБА»

Фетисов о критериях МОК: «Очередной беспредел. Нам эту хрень не предлагали бы, если бы мы заявили сразу, что вернемся с флагом и гимном»

Сергей Карякин: «Для ралли в Китае попросили подписать письмо с непринятием позиции России. Вот такие отношения к нашей дружбе»

Депутат Терюшков о Кержакове: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист. Трусость сейчас не в теме. Мы запомним»

Ротенберг о СКА и ЦСКА: «Хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия. Команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ»

Роналду о том, почему преуспел в футболе и жизни: «Талант, смелость, вера, страсть. И упорный труд»

Рууд поддержал допуск россиян и белорусов на «Уимблдон»: «Они не виноваты в том, где родились»