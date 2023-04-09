Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» Баэну на парковке после матча. Испанец шутил над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Кубок Испании светская хроника происшествия девушки и спорт Федерико Вальверде Здоровье Алекс Баэна Футбол

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде после матча ударил в лицо игрока «Вильярреала»

«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги.

Вальверде вышел на замену на 59-й минуте. Хавбек Алекс Баэна, которого атаковал уругваец, провел на поле все 90 минут и отдал голевой пас на победный гол Сэмюэла Чуквуэзе.

Как сообщает Marca, полузащитник «Мадрида» после игры дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус.

Люди из окружения Федерико объяснили, что причина нападения игрока на соперника «очень серьезная», речь идет об «издевке над семьей».

В матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами, завершившемся победой «Реала» (3:2), Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Сегодня он снова произнес нечто подобное. Это взбесило 24-летнего уругвайца, и он напал на обидчика после матча, посоветовав ему не трогать его семью.

Напомним, что в начале года некоторые СМИ сообщили, что Вальверде и его жена Мина Бонино потеряли ребенка. Девушка месяц оплакивала ребенка во время беременности, она сама рассказала: «Его считали нежизнеспособным, мы готовились к худшему». Однако в итоге ситуация наладилась.

Во время сегодняшнего матча при первой же встрече у Вальверде и Баэны произошла стычка. Предположительно, испанец сразу что-то сказал о семье Федерико.

Футболисты «Вильярреала» были застигнуты врасплох действиями Вальверде после матча, они праздновали победу над «Реалом». Однако вскоре конфликт удалось погасить.

«Вильярреал» располагает видеозаписью того, что произошло. Баэна думает о том, чтобы обратиться в полицию и заявить о нападении на него со стороны Вальверде.

Футболист «Реала» после инцидента сообщил своему окружению, что не гордится тем, что сделал, однако объяснил, что поступил так ради семьи.

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42 комментария

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Антимосковский
хахахах сгорела нигрила с выкидышем))
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M93
Последователь Матерацци. Как раз вчера была новость про того клоуна, которого ещё оправдывали в комментариях. В текущей ситуации Баэна ещё хуже. Трогать семью - это дно по-умолчанию, а ещё после того что было у Феде - то Баену и человеком сложно назвать.
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Ola BP
После этой подлости, аплодисменты на Энфилде в честь Роналду, вызывают ещё бОльшие восхищения.
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Бобынин
Ответ Антон Киселёв
Зидану так же надо было поступить Ну в смысле после матча с Матерацци разобраться
Матераци его бы нахлобучил.
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Вячеслав Пустохин
А мог ведь ему ногу сломать прямо на поле
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Баркамол Абдулла
Ответ Злобный Конь
Эбана он, а не Баэна
А ты судак на букву м
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NomerSports
Ответ Эль Иберико
Трэш-ток перекочевал и в футбол.
Может там человек просто кавно , так что даже не важно как это называют .
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Усы Годзиллы
Ответ falkao2013
Переломы необязательны) И за синяки штрафуют.
Ну штраф то ладно.

Пускай оплатит
+2
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falkao2013
Ответ Усы Годзиллы
Ну и какие могут быть проблемы за удар в лицо без переломов? Я не говорю, что бить людей - это хорошо. Нет, Феде по закону не прав и так делать неправильно, но я полностью его понимаю и поддеож
Переломы необязательны) И за синяки штрафуют.
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Усы Годзиллы
Ответ falkao2013
Ну со стороны футбольных властей возможно никаких санкций не последует, а вот,если Баэна обратится в полицию могут быть проблемы. Вальверде сделал все правильно, любой на его месте поступил бы также.
Ну и какие могут быть проблемы за удар в лицо без переломов?

Я не говорю, что бить людей - это хорошо. Нет, Феде по закону не прав и так делать неправильно, но я полностью его понимаю и поддеож
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AnMe
Жесть. Следовало бы и отпинать после. Это еще сдержанная реакция.
+2
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Manchester Yun Yfva
Надо было харю хорошо начистить . видать не дали.
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Young Anton
ну и псина этот баунти
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Максим Левицкий
Вальверде обиделся, что Баена признал в нем натурала. Все знают, что в реалке таких нет. Так держать федька, отстоял нетрадиционные ценности мадридизма!!!!
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falkao2013
Ответ Усы Годзиллы
ну Феде это сделал после матча, на парковке, а не во время игры. 2 матча он терпел это и сделал только после окончания встречи
Ну со стороны футбольных властей возможно никаких санкций не последует, а вот,если Баэна обратится в полицию могут быть проблемы. Вальверде сделал все правильно, любой на его месте поступил бы также.
+3
-1
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Rúnico
Там сейчас пишут, что когда Вальверде ударил этого клоуна тот начал кричать о помощи охраны. ))

Вот же трусливый клоун. Как трепать языком так смелости много.
+6
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Злобный Конь
Эбана он, а не Баэна
+2
-2
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mr kovalsky
«Думает о том, чтобы обратиться в полицию»
Ути пути, когда такие вещи говорим на поле, так сразу мужик, а как по лицу дали, так сразу бежать заяву писать))
+4
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Антон Киселёв
Зидану так же надо было поступить
Ну в смысле после матча с Матерацци разобраться
+3
-1
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krealpmoney
Баена видимо решил, что раз ему в первый раз ничего не сделали, то можно продолжать...Я в принципе не сторонник драк, но не могу осудить Феде за его намерения, заодно может и сам Баена немного поумнеет
+3
0
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Garikus89
"Баэна думает о том, чтобы обратиться в полицию и заявить о нападении на него со стороны Вальверде."

Чтобы думать в голове должно что-то быть, а у этого создания там явно жидкость желтого цвета)
+3
0
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Rúnico
Опускаться до некоторых вещей нельзя. Может и глупый поступок, но правильный, есть вещи гораздо важнее футбола.

Рамоса и Каземиро конечно сейчас Реалу не хватает.
+9
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Усы Годзиллы
Ответ falkao2013
Поступок Вальверде глупый, но 100% правильный. В следующий раз будет думать о чем говорить.
ну Феде это сделал после матча, на парковке, а не во время игры.

2 матча он терпел это и сделал только после окончания встречи
+9
-1
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Эль Иберико
Ответ harmat
Комментарий удален пользователем
Да ты что? Вот это да. 😆
0
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MironSM84
Если правда про то что говорил то по мужски. Любой трешток должен иметь пределы офигизма!
+6
-1
+5
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