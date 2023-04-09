Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» Баэну на парковке после матча. Испанец шутил над тем, что хавбек «Реала» и его жена могли потерять ребенка
Хавбек «Реала» Федерико Вальверде после матча ударил в лицо игрока «Вильярреала»
«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги.
Вальверде вышел на замену на 59-й минуте. Хавбек Алекс Баэна, которого атаковал уругваец, провел на поле все 90 минут и отдал голевой пас на победный гол Сэмюэла Чуквуэзе.
Как сообщает Marca, полузащитник «Мадрида» после игры дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус.
Люди из окружения Федерико объяснили, что причина нападения игрока на соперника «очень серьезная», речь идет об «издевке над семьей».
В матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами, завершившемся победой «Реала» (3:2), Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Сегодня он снова произнес нечто подобное. Это взбесило 24-летнего уругвайца, и он напал на обидчика после матча, посоветовав ему не трогать его семью.
Напомним, что в начале года некоторые СМИ сообщили, что Вальверде и его жена Мина Бонино потеряли ребенка. Девушка месяц оплакивала ребенка во время беременности, она сама рассказала: «Его считали нежизнеспособным, мы готовились к худшему». Однако в итоге ситуация наладилась.
Во время сегодняшнего матча при первой же встрече у Вальверде и Баэны произошла стычка. Предположительно, испанец сразу что-то сказал о семье Федерико.
Футболисты «Вильярреала» были застигнуты врасплох действиями Вальверде после матча, они праздновали победу над «Реалом». Однако вскоре конфликт удалось погасить.
«Вильярреал» располагает видеозаписью того, что произошло. Баэна думает о том, чтобы обратиться в полицию и заявить о нападении на него со стороны Вальверде.
Футболист «Реала» после инцидента сообщил своему окружению, что не гордится тем, что сделал, однако объяснил, что поступил так ради семьи.
Пускай оплатит
Я не говорю, что бить людей - это хорошо. Нет, Феде по закону не прав и так делать неправильно, но я полностью его понимаю и поддеож
Вот же трусливый клоун. Как трепать языком так смелости много.
Ути пути, когда такие вещи говорим на поле, так сразу мужик, а как по лицу дали, так сразу бежать заяву писать))
Ну в смысле после матча с Матерацци разобраться
Чтобы думать в голове должно что-то быть, а у этого создания там явно жидкость желтого цвета)
Рамоса и Каземиро конечно сейчас Реалу не хватает.
2 матча он терпел это и сделал только после окончания встречи