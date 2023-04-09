Макдэвид – первый хоккеист после Лемье в сезоне-1995/96, набравший 150 очков в чемпионате НХЛ

Коннор Макдэвид – первый игрок за последние 27 лет со 150 очками в сезоне НХЛ

Капитан « » добавил в свой актив два (1+1) балла по ходу матча регулярного чемпионата против «Сан-Хосе».

Таким образом, Макдэвид записал на свой счет 150 (63+87) баллов в 80 играх текущего чемпионата.

стал первым хоккеистом в лиге с сезона-1995/96, который набрал 150 очков в регулярке.

Канадец сравнялся с результатом бывшего нападающего « » , который в том сезоне набрал 161 (69+92) балл в 70 матчах.