Макдэвид – первый хоккеист после Лемье в сезоне-1995/96, набравший 150 очков в чемпионате НХЛ

Теги Питтсбург Эдмонтон Марио Лемье НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – первый игрок за последние 27 лет со 150 очками в сезоне НХЛ

Капитан «Эдмонтона» добавил в свой актив два (1+1) балла по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Таким образом, Макдэвид записал на свой счет 150 (63+87) баллов в 80 играх текущего чемпионата.

Коннор Макдэвид стал первым хоккеистом в лиге с сезона-1995/96, который набрал 150 очков в регулярке.

Канадец сравнялся с результатом бывшего нападающего «Питтсбурга» Марио Лемье, который в том сезоне набрал 161 (69+92) балл в 70 матчах.

9 комментариев

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Latenight Radio
Канадец сравнялся с результатом бывшего нападающего «Питтсбурга» Марио Лемье.

Кто с кем сравнялся?
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TBFTT
Ответ NeSt274
Красавчик, вопросов нет, но надо все же учитывать, что сезон в этом году весь в целом аномально результативный
Что-то по Панарину, Овечкину, Малкину, Кучерову и тд я этого не заметил.
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TBFTT
Ответ Артём Горбенко
интересно, сможет ли кто-нибудь в 21 веке набрать больше, чем Коннор в этом сезоне
Если правила изменят или еще один периуд добавят.
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chubrja
Похоже, что и больше 65 забьет.
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Stewee
Выдающаяся регулярка от Макди, конечно.
Скорее поверю, что он сам перебьет, чем кто-то другой в обозримом будущем.
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NeSt274
Красавчик, вопросов нет, но надо все же учитывать, что сезон в этом году весь в целом аномально результативный
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Артём Горбенко
интересно, сможет ли кто-нибудь в 21 веке набрать больше, чем Коннор в этом сезоне
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Варлампий Варлампий
Как долго мы тебя искали
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Ебздрогыч
Потрясающая стата! До этого сезона Кучеров со 128 очками был лучшим бомбардиром 21 века, а тут Коннор на изи докинул 20+!
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