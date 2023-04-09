Макдэвид – первый хоккеист после Лемье в сезоне-1995/96, набравший 150 очков в чемпионате НХЛ
Коннор Макдэвид – первый игрок за последние 27 лет со 150 очками в сезоне НХЛ
Капитан «Эдмонтона» добавил в свой актив два (1+1) балла по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».
Таким образом, Макдэвид записал на свой счет 150 (63+87) баллов в 80 играх текущего чемпионата.
Коннор Макдэвид стал первым хоккеистом в лиге с сезона-1995/96, который набрал 150 очков в регулярке.
Канадец сравнялся с результатом бывшего нападающего «Питтсбурга» Марио Лемье, который в том сезоне набрал 161 (69+92) балл в 70 матчах.
Кто с кем сравнялся?
Скорее поверю, что он сам перебьет, чем кто-то другой в обозримом будущем.