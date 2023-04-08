UFC 287: Перейра против Адесаньи, Бернс подерется с Масвидалем и другие бои

Теги UFC MMA Хорхе Масвидаль Исраэль Адесанья Сантьяго Понсиниббио Гилберт Бернс Кевин Холланд Роб Фонт Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Рауль Росас-младший Бернс - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

В ночь на 9 апреля состоится турнир UFC 287.

В главном событии запланирован бой-реванш за чемпионский пояс в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

В соглавном бое встретятся бойцы в полусреднем весе Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль.

Главные бои ивента:

Алекс Перейра (7-1) – Исраэль Адесанья (23-2)

Гилберт Бернс (21-5) – Хорхе Масвидаль (35-16)

Роб Фонт (19-6) – Адриан Янез (16-3)

Кевин Холланд (23-9-1) – Сантьяго Понсиниббио (29-6)

Рауль Росас-младший (7-0) – Кристиан Родригес (8-1)

Взвешивание перед UFC 287: Перейра тяжелее Адесаньи, Бернс легче Масвидаля

Дуэли взглядов UFC 287: Перейра – Адесанья, Бернс – Масвидаль и другие

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12 комментариев

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Artur Artur
Ответ Максон121
Короче,пацаны,ставим хаты на Масвидаля,в новости написано что Бернс проиграл.Даша врать не будет
Кстати Масвидаль вчера на пресс-конференции и говорил мол ставьте хаты на мою победу!))))
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Born is the King
Топ кард конечно
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Maxim Bykadorov
Перейра, Бернс!
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Игорь Пичугин
За Негоро Себастьяна Перейру!!!
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Максон121
За Перейру.Хочу,чтоб он и в четвертый раз рубанул анимешника.Который типа гробовщик на словах,нокаутер страшный.А по факту бегает и тыкает.Очки набирает
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Максон121
Ответ Борис _____
Я аж испугался, что сегодня воскресенье и мне проспойлерили результат.
Залетает лакипанч по Бернсу,Масвидаль вышагивает по октагону.А Даша такая -"Я же говорила!!!!"
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Azamat Abdukadyroff
За Алекса,скромного,тихого . У которого бомбы в руках . Мало говорит и часто нокаутирует
+3
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+3
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GaasJT
Расход, Бернс уже проиграл Масвидалю.
+1
-1
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Максим Гергард
Ответ Борис _____
Я аж испугался, что сегодня воскресенье и мне проспойлерили результат.
Тоже самое подумал,аж испугался
+1
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Мишаня Кашников
Бернс ментально слабый оказался, ещё до боя проиграл
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Борис _____
Ответ Максон121
Короче,пацаны,ставим хаты на Масвидаля,в новости написано что Бернс проиграл.Даша врать не будет
Я аж испугался, что сегодня воскресенье и мне проспойлерили результат.
+4
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+4
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Максон121
Короче,пацаны,ставим хаты на Масвидаля,в новости написано что Бернс проиграл.Даша врать не будет
+6
-1
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