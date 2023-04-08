UFC 287: Перейра против Адесаньи, Бернс подерется с Масвидалем и другие бои
В ночь на 9 апреля состоится турнир UFC 287.
В главном событии запланирован бой-реванш за чемпионский пояс в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
В соглавном бое встретятся бойцы в полусреднем весе Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль.
Главные бои ивента:
Алекс Перейра (7-1) – Исраэль Адесанья (23-2)
Гилберт Бернс (21-5) – Хорхе Масвидаль (35-16)
Роб Фонт (19-6) – Адриан Янез (16-3)
Кевин Холланд (23-9-1) – Сантьяго Понсиниббио (29-6)
Рауль Росас-младший (7-0) – Кристиан Родригес (8-1)
Взвешивание перед UFC 287: Перейра тяжелее Адесаньи, Бернс легче Масвидаля
Дуэли взглядов UFC 287: Перейра – Адесанья, Бернс – Масвидаль и другие
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