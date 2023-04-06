«Реал» разнес «Барсу», Лэмпард возвращается в «Челси», ЦСКА в финале Пути РПЛ, Чеферин переизбран главой УЕФА, цитаты военкора Татарского на «Ростов-Арене» и другие новости

1. «Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» – 4:0! Благодаря победе (крупнейшей для «бланкос» за 28 лет) «Мадрид» впервые за 9 лет вышел в финал Кубка Испании. Карим Бензема оформил исторический хет-трик и стал четвертым бомбардиром класико с 16 голами.

2. ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) благодаря автоголу Бейла на 92-й и вышел в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где сыграет с «Уралом». Армейцы не проигрывают 5 матчей подряд.

3. Фрэнк Лэмпард близок к назначению временным главным тренером «Челси» – он уже договорился о возвращении в клуб до конца сезона. «Синие» продолжают искать постоянного тренера и провели переговоры с Луисом Энрике, который впечатлил боссов «Челси» хорошей подготовкой.

4. Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2027 года – он был единственным кандидатом. Глава УЕФА высказался о потенциале снятия бана с России («Очень трудно что-либо изменить, пока конфликт не прекратится»), раскритиковал Суперлигу и похвалил АПЛ.

5. НХЛ. Артемий Панарин забил 26-й гол в сезоне, а его «Рейнджерс» разобрались с «Тампой» (6:3), два очка Никиты Задорова помогли «Калгари» обыграть «Виннипег» (3:1), «Эдмонтон» ведет 2:0 в матче с «Анахаймом» (2:0) благодаря двум очкам Клима Костина.

6. «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» благодаря голу Рэшфорда в перенесенном матче 25-го тура АПЛ – 1:0. В другой игре дня «Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм» – 5:1.

7. «Авангард» проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Восточной конференции. Счет в серии – 2-1 в пользу казанцев. 18-летний Никита Евсеев стал самым молодым автором гола в истории «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.

8. Сергей Собянин рассказал, что место строительства мечети в Москве будет изменено. Ранее за это выступали бойцы MMA.

9. Цитаты погибшего военкора Владлена Татарского вывели на фасад «Ростов-Арены». Их будут транслировать пять дней.

10. НБА. 60 очков Ирвинга и Дончича помогли «Далласу» победить «Сакраменто», «Лейкерс» проигрывают «Клипперс». Другие результаты – здесь.

11. Месси отклонил предложение «Аль-Хилаля» на 400+ млн евро в год, утверждает журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова. Еще Лео хотят видеть в «Интер Майами» – ему даже готовы предложить долю в клубе. Но аргентинец хочет остаться в Европе до 2024-го и попытаться выиграть Лигу чемпионов.

12. Никита Поршнев выиграл марафон на чемпионате России по биатлону, Халили – 2-й, Бабиков – 3-й.

13. Украина остается в совместной с Испанией, Португалией и Марокко заявке на проведение ЧМ-2030. Об этом сказал премьер-министр Португалии.

14. Стала известна возможная причина смерти отца Матвея Мичкова – сердечный приступ. Из-за этого он мог упасть в пруд и утонуть. Полиция считает, что смерть не связана с криминалом – на теле нет признаков насильственной смерти.

15. Федерация Польши отказалась от этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян. Ранее она планировала допустить тех, кто выступит против боевых действий на Украине.

16. «Зенит» включен в план правительства по сотрудничеству России и Китая в спорте и может сыграть с китайскими клубами, сообщает «Чемпионат».

17. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отказался от радужной наклейки на шлеме перед матчем с «Коламбусом».

18. Батальон «Эспаньола» получил письмо поддержки от «Шинника»: «Благодарим за героизм в жизненно необходимом мероприятии – специальной военной операции по защите Родины».

Цитаты дня.

Серхио Агуэро: «То, что делает Месси, невозможно для Роналду. У Криштиану все лучшие голы либо со штрафных, либо случайные, у Лео – с сумасшедших углов»

Радимов о Захаряне: «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть»

Дзюба пошутил о том, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####»

Александер Чеферин: «Основатели Суперлиги – это волк из «Красной Шапочки», готовый съесть бабушку»

«Катитесь со своими паузами в Рамадан. Это Нидерланды. Дальше баранов в перерывах начнут резать?» Депутат Вилдерс об уступках постящимся игрокам Эредивизи

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«На ### расизм». Лукаку об оскорблениях со стороны фанатов «Ювентуса»