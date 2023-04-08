Кросби стал 15-м игроком в истории с 1500 очками в НХЛ

Сидни Кросби набрал 1500-е очко в НХЛ

Нападающий « » забил 2 гола и сделал передачу в матче против «Детройта».

Теперь на его счету 1500 (550+950) очков в 1188 играх в лиге.

Кросби стал 15-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось (1531), Марку Рекки (1533), (1539), Рэю Бурку (1579), Филу Эспозито (1590), Джо Сакику (1641), Марио Лемье (1723), Стиву Айзерману (1755), Марселю Дионну (1771), Рону Фрэнсису (1798), Горди Хоу (1850), Марку Мессье (1887), Яромиру Ягру (1921) и Уэйну Гретцки (2857).