Кросби стал 15-м игроком в истории с 1500 очками в НХЛ

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Сидни Кросби набрал 1500-е очко в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» забил 2 гола и сделал передачу в матче НХЛ против «Детройта».

Теперь на его счету 1500 (550+950) очков в 1188 играх в лиге.

Кросби стал 15-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось Полу Коффи (1531), Марку Рекки (1533), Джо Торнтону (1539), Рэю Бурку (1579), Филу Эспозито (1590), Джо Сакику (1641), Марио Лемье (1723), Стиву Айзерману (1755), Марселю Дионну (1771), Рону Фрэнсису (1798), Горди Хоу (1850), Марку Мессье (1887), Яромиру Ягру (1921) и Уэйну Гретцки (2857).

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10 комментариев

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dzenga 1
14 канадцев и 1 чех
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Абдула2
В следующем сезоне может уже в топ-10 быть.
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1960лоцман
Ответ nosser
Смотрю про Кросби много разговоров, топовый сезон, великий и тд. 87 очков наколотил. Молодец. Открываю следом Малкина, который не особо сейчас на хайпе...81 очко. 37 лет будет мужику через пару месяцев. Там Мэттьюз 80 набил, Стэмкос 80. Как же Малыч недооценен все же
Так же поражаюсь ,чем это Малкин не угодил НХЛ ,
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sk0208827
В следующем сезоне если без травм должен в 10 войти
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JuVero
Ответ sk0208827
15 место , 1500 очков, 1:5 счёт )
15 игрок, который набрал 1500+)
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sk0208827
Ответ JuVero
Вышел на 15 место в гонке бомбардиров этого сезона. Счёт матча 1:5. Магия цифр))
15 место , 1500 очков, 1:5 счёт )
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JuVero
Вышел на 15 место в гонке бомбардиров этого сезона. Счёт матча 1:5.

Магия цифр))
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Cuore Sportivo
1500 (550+950) красиво
+6
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+6
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nosser
Смотрю про Кросби много разговоров, топовый сезон, великий и тд. 87 очков наколотил. Молодец. Открываю следом Малкина, который не особо сейчас на хайпе...81 очко. 37 лет будет мужику через пару месяцев. Там Мэттьюз 80 набил, Стэмкос 80. Как же Малыч недооценен все же
+13
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AlexKhokhlov
Великий:)
+4
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+4
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