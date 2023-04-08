Месси опередил Роналду по голам за европейские клубы – 702 против 701

Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по числу голов за европейские клубы

Нападающий « » поразил ворота «Ниццы» в матче 30-го тура Лиги 1 (1:0, второй тайм).

Это 702-й гол аргентинского футболиста в официальных матчах за европейский клуб. В составе «Барселоны» забил 672 гола, за «ПСЖ» – 30.

На счету 701 гол за клубы из Европы (5 за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал», 101 за «Ювентус»).

В рамках топ-5 европейских чемпионатов Криштиану забил 495 мячей, по этому показателю он опережает Лионеля на 1 гол.