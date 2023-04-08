Месси опередил Роналду по голам за европейские клубы – 702 против 701
Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по числу голов за европейские клубы
Нападающий «ПСЖ» поразил ворота «Ниццы» в матче 30-го тура Лиги 1 (1:0, второй тайм).
Это 702-й гол аргентинского футболиста в официальных матчах за европейский клуб. В составе «Барселоны» Месси забил 672 гола, за «ПСЖ» – 30.
На счету Роналду 701 гол за клубы из Европы (5 за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал», 101 за «Ювентус»).
В рамках топ-5 европейских чемпионатов Криштиану забил 495 мячей, по этому показателю он опережает Лионеля на 1 гол.
Какая то ФАНТАСТИКА!!!!!!! при этом на 2 сезона меньше отыграв, ещё и более чем на 100 матчей.
Почему вы берете в руки телефоны,когда санитары спать пошли?
Вас жаль)
Фанаты Роналду: победа в Лиге Наций важнее победы на Чемпионате Мира.
Будете догонять??????
А у Рона сколько?
Этот, в 35 лет 14 мячей под конец сезона в Лиге 1.
Дебатов нет, они закрыты 18.12.2022.