Месси опередил Роналду по голам за европейские клубы – 702 против 701

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по числу голов за европейские клубы

Нападающий «ПСЖ» поразил ворота «Ниццы» в матче 30-го тура Лиги 1 (1:0, второй тайм).

Это 702-й гол аргентинского футболиста в официальных матчах за европейский клуб. В составе «Барселоны» Месси забил 672 гола, за «ПСЖ» – 30. 

На счету Роналду 701 гол за клубы из Европы (5 за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал», 101 за «Ювентус»).

В рамках топ-5 европейских чемпионатов Криштиану забил 495 мячей, по этому показателю он опережает Лионеля на 1 гол. 

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79 комментариев

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Гвардиола-мл.
Ответ Ярик01
"в официальных матчах за европейский клуб" в тексте.
разобрался. Тут просто отняли от общего числа голов (804) число голов за сборную 102, получилось 702. Значит во всех играх за клуб, получается
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garpyz
Никому тема: Месси-Роналду не надоела?. Вечный двигатель. Поделите на двоих (как Шариков) и закройте тему. Есть масса других. Надоело читать.
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Goofts
Это получается, что Месси обогнал по профильному показателю голеодора КриРо на КЛУБНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ!!!!!
Какая то ФАНТАСТИКА!!!!!!! при этом на 2 сезона меньше отыграв, ещё и более чем на 100 матчей.
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koshaus
Месси увеличил отрыв от Роналду по голам, забитым в Лиге 1...
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&_Bishep_&
Ответ ЭкспертДиванный
гениии бравооооо... Почему вы берете в руки телефоны,когда санитары спать пошли?
Я не знал, что они ушли, бросив вас в палате
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Артём Горбенко
Ответ serhio_ramos_
В Барсе стату набил на горбу Хави Иньесты,ща в лиге фермеров.А в АПЛ он играл,а всерии А.
топ-6 апл забил больше, чем Роналду, который в этой самой АПЛ играл))
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&_Bishep_&
Ох...стоило обыграть Ниццу и сколько счастья(((((((((( сразу позабылись ЛЧ и Бавария
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ЭкспертДиванный
Ответ &_Bishep_&
спасибо шейхам и продажной фифе
гениии бравооооо...
Почему вы берете в руки телефоны,когда санитары спать пошли?
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Артём Горбенко
Ответ Ярик01
Цифры не понял. В рамках топ-5 европейских чемпионатов Криштиану забил 495 мячей, по этому показателю он опережает Лионеля на 1 гол. При этом у Месси в составе «Барселоны» Месси забил 672 гола, за «ПСЖ» – 30. Месси 200 мячей забил в кубке Испании и в Еврокубках?
кубки, Суперкубки, лч
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Артём Горбенко
Ответ Роман
Роналду в 35 лет Серию А разрывал, более 30 голов забивал. Этот, в 35 лет 14 мячей под конец сезона в Лиге 1.
про 14 ассистов мы тактично умолчим
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
липовые ЧМ не в счет
Да вам фанатам бездаря только и осталось утешать себя бредом про покупку ЧМ )
Вас жаль)
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Ярик01
Ответ Гвардиола-мл.
Больше 120 голов в ЛЧ. плюс еще товарищеские
"в официальных матчах за европейский клуб" в тексте.
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Pb-SE
Фанаты Месси: победа на Копа Америка важнее победы на Чемпионате Европы.
Фанаты Роналду: победа в Лиге Наций важнее победы на Чемпионате Мира.
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&_Bishep_&
Ответ ЭкспертДиванный
Кубом ЧМ,7 зм,6 ЗБ. поднимайтесь
спасибо шейхам и продажной фифе
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&_Bishep_&
Ответ Oleg
Месси ЧЕМПИОН МИРА. Дебатов нет, они закрыты 18.12.2022.
липовые ЧМ не в счет
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Я Гражданин Мира
Ответ &_Bishep_&
в остальном будет безоговорочное преимущество -------------------------------------------------------------------------------------- Месси-Роналду (голы) четвертьфиналы ЛЧ : 12-24 полуфиналы ЛЧ : 6-13 финалы ЛЧ : 2-4 Догоняйте!
Финальный часть чм, забыли ?
Будете догонять??????
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Goofts
Ответ Decard Show
Меси был хорош в Ла Лиге! Но к сожалению в лиге фермеров он треском проваливается! У Португальца7 Мвп АПЛ, Ла Лиги и Серии А! Он собрал золотую бутцы АПЛ Ла Лиги и Серии А! Португалец7 это человек барсерк которого ни огонь, ни железо не причиняли ему вреда. Таких воинов назывались -берсерками!
У Месси 6 золотых бутс Мира
А у Рона сколько?
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Артём Горбенко
Ответ psixyec
Вот только Роналду не играет уже год, а пешеход продолжает фармить статку на всяких Труа и Ниццах.
ага, что Роналду старше на 2 года и сыграл на сотню матчей больше, мы умолчим?))
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
в остальном будет безоговорочное преимущество -------------------------------------------------------------------------------------- Месси-Роналду (голы) четвертьфиналы ЛЧ : 12-24 полуфиналы ЛЧ : 6-13 финалы ЛЧ : 2-4 Догоняйте!
Теперь напиши статистику бездаря из аль насры в плей офф ЧМ.
+4
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Jesse Boy
щас морган будет приводить факты того, что СА - часть Европы
+2
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Роман
Роналду в 35 лет Серию А разрывал, более 30 голов забивал.
Этот, в 35 лет 14 мячей под конец сезона в Лиге 1.
+1
-4
-3
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
в остальном будет безоговорочное преимущество -------------------------------------------------------------------------------------- Месси-Роналду (голы) четвертьфиналы ЛЧ : 12-24 полуфиналы ЛЧ : 6-13 финалы ЛЧ : 2-4 Догоняйте!
Месси ЧЕМПИОН МИРА.
Дебатов нет, они закрыты 18.12.2022.
+1
0
+1
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Гвардиола-мл.
Ответ Ярик01
Цифры не понял. В рамках топ-5 европейских чемпионатов Криштиану забил 495 мячей, по этому показателю он опережает Лионеля на 1 гол. При этом у Месси в составе «Барселоны» Месси забил 672 гола, за «ПСЖ» – 30. Месси 200 мячей забил в кубке Испании и в Еврокубках?
Больше 120 голов в ЛЧ. плюс еще товарищеские
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-1
-1
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Jamil Israfilov
Ответ Goofts
О Роналду никто не вспомнит через 5 лет, если Месси заберёт рекорд в Лч по голам и ассистам
Каким образом?
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Oleg
Ответ Universal1000
К тому времени переоцененный замыкальщик уже будет реально в дурдоме, а все его рекорды будут прикончены аргентинским Гоатом.
Надеюсь хоть в элитном дурдоме)
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