Иванов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо». Арбитр посмотрел повтор и не изменил решение

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин видеоповторы Эли Даса Александр Соболев Футбол

Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» на 87-й минуте

«Спартак» и «Динамо» (3:3) сыграли вничью в матче 22-го тура Мир РПЛ.

На 87-й минуте при счете 2:3 в пользу бело-голубых главный арбитр матча Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади.

Ассистенты Иванова попросили его ознакомиться с эпизодом при помощи ВАР. Арбитр изучил момент на повторе и не изменил свое изначальное решение. Футболист «Динамо» Эли Даса получил желтую карточку.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет – 3:3.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо».

180 комментариев

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The Don Killuminati
Ответ Марсель Хабибуллин
Завязывай с наркотой.
Так себе и скажи, всю ветку за7раптакал
Собрался на каждый коммент отвечать?
Лишнего закинул, что ли?
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Shast
Ответ Дмитрий9779
Вся страна видела,что это нырок,а Иванов нет,так?😁
Ты за всю страну то не говори. Страна это страна, а ты никто
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Igorsm11
Ответ Пашка Келейников
Руками то может и цеплял бесспорно, но сколько таких моментов в каждом матче когда руками цепляют, по 5 пенальти можно ставить в каждую сторону потом. Там просто попадали как кегли красные вот и свиснул)
ну раз цеплял значит повод поставить пенальти был, это запрещено правилами игры в футбол.
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Мистер Блин
в россии есть что то настоящее? зачем это вообще смотреть? такое себе удовольствие смотреть на команды, перспектива которых просто неимоверные зп в момент, когда страну пытаются захватить и расчленить, поливая уши людей инфой из всех утюгов. а футболистики бегают как ни в чем не бывало, обнимаются, смеются, празднуют голы. как такие события могут происходить одновременно в одной и той же стране😂😂😂😂😂смех, да и только. все очень просто, одни не вписались в экономику, другие продолжают пилить. бедные что то там тяфкают, т.к. терять нечего ( кроме жизни), богатые языки в жопу, иначе доходам кранты. позорище.
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Марсель Хабибуллин
Ответ Анатолий Дмитриевич
ого, Спартак, оказывается, снова убили!!
Ога, попытались.
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Марсель Хабибуллин
Ответ -DF-
Ахахаха, вот это пенальти! Теперь всем понятно, зачем спартачи с судьями постоянно встречаются? ))
Понятно ему... Смешно)
"постоянно встречаются" ну да, ну да))) каждый день)
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seMen_SM
Ответ DM.Man
А победа судится по всем голам или по подаркам? Напомни правила)
По голам, конечно, никаких споров тут быть не может. Но Вы серьёзно считаете, что наиграли на победу? Или вам, быть может, понравилась игра в исполнении Динамо? Какой гол самый красивый и заслуженный?)
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StillInTheGame
Ответ WelcomeBackPURE
Это просто позор ! Отталкивает смотрет чемпионат
смотри ФНЛ, там хоть всё нормально у Динамы с судейством было?
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НавотноСтоечко
Вот это тормоз. Слушал, базарил, думал, потом пошел смотреть. Весь эпизод занял около пяти минут! Побыстрее как-то нельзя это все было решать?
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Samkotofei
Но был один, который не испугался ВАР комнаты..
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Артем Федосеев
Ответ Марсель Хабибуллин
10000% пенка. Которая должна была быть второй (1й за игру рукой вашего уголька).
Чего то ты походу переборщил с нулями
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HK
Спартачам надо бы Селихова после матча на продув свозить, там походу ДР он конкретно отметил:)
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Пашка Келейников
Ответ Igorsm11
да ведь другой ракурс еще более очевидный был, или хотите сказать что не было захвата руками?
Руками то может и цеплял бесспорно, но сколько таких моментов в каждом матче когда руками цепляют, по 5 пенальти можно ставить в каждую сторону потом. Там просто попадали как кегли красные вот и свиснул)
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Марсель Хабибуллин
Ответ Alexander Baskakov
Тупо испугался , никакого пенальти и близко не было
10000000% пенальти.
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StillInTheGame
Ответ Зелёный гопник
Спартак тащили за уши!!! Пенка левая! Динамо заслужило сегодня победу!
нельзя заслужить победу, за 20 минут до конца сев в штрафную
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Марсель Хабибуллин
Ответ Денис Бояров
за руку в естественном положении, безобразие, нужно было два левых ставить
Ммм, естественное положение. Как вы любите этим оперировать, но всегда по-разному. По факту - рука увеличивала площадь тела и он помог себе обработать мяч таким образом, и лишить соперника мяча.
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ТрактоПоктер
Ответ StillInTheGame
Иванов в чемпионском сезоне настолько убил Спартак в Петербурге, а Вы о каком-то народном очке вещаете.. своём что ли?)
Иванов в чемпионском сезоне настолько убил Спартак в Петербурге, а вы о каком-то народном очке вещаете....
Настолько что?
Ты брат, учись формулировать вопросы
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Артем Федосеев
Ответ Demetrios
Иванова отстранить и точка
От его отстранения не холодно не жарко…очки то не вернут
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StillInTheGame
Ответ ДМ-1чемпион
Зобнин начал нырять уже до контакта с Дасой! Левейший пенальти.
ага, а ещё Акрон недавно левые пенки бил, да?))
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Артем Федосеев
Ответ Alestern
Чему динамики возмущаются? ).. если бы не бенефис Селихова, то Спартак легко бы выиграл и не было бы этих разговоров про пенальти, который по сути просто восстановил справедливость )…
Ты хотя бы разделяй ошибка вратаря,и ошибка судьи…как бы разница очень большая
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StillInTheGame
Ответ llolishe
Глоры Спартак скулящие про то, что Динамо повезло с голами пересмотрите момент с этим фейковым пенальти. Вам повезло ,что судья вообще назначил пенальти за то, что лимитчик вновь споткнулся сам об газон пхахахаха
глоры Спартака)))
сам-то понял, что написал?)

лучше бы тебе иногда думать головой, а не сглатывать
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валя_стакан
Ответ Михаил Полуденцев
Иванов несколько раз топил Динамо,это не первый раз.Но ,друзья,нельзя было играть в такой трусливый футбол после забитого мяча
Причем тут футбол, с таким судьей если бы е прижались он бы внеигры не свистнул - у него цель была спартак спасти
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Марсель Хабибуллин
Ответ 3a_3eHuT
На полиграф уже приглашен?! Или те судьи, кто внимательно слушал руководство спартака на чаепитии имеют иммунитет?!
Твой ник выдаёт тебя.
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ДМ-1чемпион
Ответ alvet
Ах-ха-ха. Судья был далеко от эпизода, но уверенно назначил пенальти. Даже Чердак в трансляции при***л сначала но потом норм все в порядке )))
А ХА ХА Чердак!? А ХА ХА Зобнин начал падать ещё до контакта с Дасой! Левый пеналь.
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Марсель Хабибуллин
Ответ Vaksinator
консультации с судьями были очень продуктивными
Ага, добились справедливости. Хотя бы в этом матче.
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