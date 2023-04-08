Иванов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо». Арбитр посмотрел повтор и не изменил решение

Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» на 87-й минуте

«Спартак» и «Динамо» (3:3) сыграли вничью в матче 22-го тура Мир .

На 87-й минуте при счете 2:3 в пользу бело-голубых главный арбитр матча назначил пенальти в ворота « » после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади.

Ассистенты Иванова попросили его ознакомиться с эпизодом при помощи ВАР. Арбитр изучил момент на повторе и не изменил свое изначальное решение. Футболист «Динамо» Эли Даса получил желтую карточку.

Нападающий « » Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет – 3:3.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо».