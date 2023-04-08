Иванов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 87-й в игре с «Динамо». Арбитр посмотрел повтор и не изменил решение
Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» на 87-й минуте
«Спартак» и «Динамо» (3:3) сыграли вничью в матче 22-го тура Мир РПЛ.
На 87-й минуте при счете 2:3 в пользу бело-голубых главный арбитр матча Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади.
Ассистенты Иванова попросили его ознакомиться с эпизодом при помощи ВАР. Арбитр изучил момент на повторе и не изменил свое изначальное решение. Футболист «Динамо» Эли Даса получил желтую карточку.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет – 3:3.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо».
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Лишнего закинул, что ли?
"постоянно встречаются" ну да, ну да))) каждый день)
Настолько что?
Ты брат, учись формулировать вопросы
сам-то понял, что написал?)
лучше бы тебе иногда думать головой, а не сглатывать