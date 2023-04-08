Кулешова одержала победу в Югорском марафоне, Кудисова – 2-я, Носкова – 4-я, Сливко – 8-я

Теги результаты сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Кулешова (Седова) Виктория Сливко Югорский марафон Екатерина Носкова (Мошкова) Ксения Довгая Алина Кудисова Екатерина Кулакова Наталья Бабчина Лыжи

Лыжница Анастасия Кулешова выиграла Югорский марафон, биатлонистка Алина Кудисова – вторая

Лыжные гонки

«Югорский марафон»

Ханты-Мансийск

50 км, свободный стиль

Женщины

1. Анастасия Кулешова – 2:04.16,0

2. Алина Кудисова – 1.53,0

3. Наталия Бабчина – 2.29,0

4. Екатерина Носкова – 5.01,0

5. Ксения Довгая – 5.13,0

6. Екатерина Кулакова – 6.44,0

7. Вероника Лопатина – 9.07,0

8. Виктория Сливко – 9.44,0

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1 комментарий

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Eldrik Slim
Сливко и Кулакова два марафона за несколько дней😳 мощь
+1
0
+1
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