Кулешова одержала победу в Югорском марафоне, Кудисова – 2-я, Носкова – 4-я, Сливко – 8-я
Лыжница Анастасия Кулешова выиграла Югорский марафон, биатлонистка Алина Кудисова – вторая
Лыжные гонки
«Югорский марафон»
Ханты-Мансийск
50 км, свободный стиль
Женщины
1. Анастасия Кулешова – 2:04.16,0
2. Алина Кудисова – 1.53,0
3. Наталия Бабчина – 2.29,0
4. Екатерина Носкова – 5.01,0
5. Ксения Довгая – 5.13,0
6. Екатерина Кулакова – 6.44,0
7. Вероника Лопатина – 9.07,0
8. Виктория Сливко – 9.44,0
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