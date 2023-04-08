НБА. «Юта» примет «Денвер», «Клипперс» – «Портленд», «Сан-Антонио» – «Миннесоту»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
Потерявшая шансы на выход в плей-офф «Юта» примет победителя Западной конференции «Денвер». «Клипперс» встретятся с «Портлендом», «Сан-Антонио» – с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 22.30, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 23.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 23.00, «Moody Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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