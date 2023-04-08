НБА. «Юта» примет «Денвер», «Клипперс» – «Портленд», «Сан-Антонио» – «Миннесоту»

Теги результаты Денвер Клипперс Миннесота Портленд Сан-Антонио НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

Потерявшая шансы на выход в плей-офф «Юта» примет победителя Западной конференции «Денвер». «Клипперс» встретятся с «Портлендом», «Сан-Антонио» – с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Юта – Денвер
Дата проведения
8 апреля, 22.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Портленд
Дата проведения
8 апреля, 23.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Миннесота
Дата проведения
8 апреля, 23.00, «Moody Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев

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Scrubs
Ответ Сергей Поляков
Если Короли будут в полном составе,второго раунда у ГСВ может и не быть.
Тут им бы первый пройти, они совсем без опыта игры в ПО
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Сергей Поляков
Ответ Drinkinss
последние 18 серий (подряд) на западе ГСВ выиграли...
Не у этих Королей.
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jerry40
Ответ AlexNik1977
Нет. Финикс сам выберет себе соперника в первом раунде. Клипперс выиграют у Портланда. По другому нельзя. Иначе риск вылететь в плейинн. А в последнем матче если Финикс сольет Клиперам, то будет играть с ними, а если захочет выиграть, то с ГСВ. Думаю Финики предпочтут Клипперс без Джорджа
В этом случае не лучше ли ЛАК нырнуть в ПИ? Хотя там лотерея, конечно. Легко можно вылететь в одном кубковом матче и это будет крах.
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Drinkinss
Ответ Сергей Поляков
Если Короли будут в полном составе,второго раунда у ГСВ может и не быть.
последние 18 серий (подряд) на западе ГСВ выиграли...
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Magzhan Estigarribia
У ГСВ, НОП, ЛАЛ, ЛАК будет одинаковое количество очей кто пройдет дальше?
+2
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Лиллард унижатель!
Все кроме Минни выйдут вторым составом?
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Сергей Поляков
Ответ Scrubs
Именно. Воины и парусниками хотят Сакраменто. А во втором раунде уже с Санс сыграть. Мало ли Кевин/Девин/Крис чуть подломаются. Хотя я всем желаю ПО без травм пройти
Если Короли будут в полном составе,второго раунда у ГСВ может и не быть.
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Scrubs
Ответ jerry40
Я правильно понимаю, что сейчас идёт турнир за право не играть с Финиксом в первом туре ПО? Или же страх падения в ПИ выше, чем желание отскочить от Финикса? Интрига...
Именно. Воины и парусниками хотят Сакраменто. А во втором раунде уже с Санс сыграть. Мало ли Кевин/Девин/Крис чуть подломаются. Хотя я всем желаю ПО без травм пройти
0
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AlexNik1977
Ответ jerry40
Я правильно понимаю, что сейчас идёт турнир за право не играть с Финиксом в первом туре ПО? Или же страх падения в ПИ выше, чем желание отскочить от Финикса? Интрига...
Нет. Финикс сам выберет себе соперника в первом раунде. Клипперс выиграют у Портланда. По другому нельзя. Иначе риск вылететь в плейинн. А в последнем матче если Финикс сольет Клиперам, то будет играть с ними, а если захочет выиграть, то с ГСВ.
Думаю Финики предпочтут Клипперс без Джорджа
+5
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+5
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Чудинов Дмитрий
Из 6 команд, наверно, только Миннесота сегодня будет играть в баскетбол.
+1
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Чудинов Дмитрий
По идее сегодня Клипперс нужно выпускать второй состав и сливать матч Портленду, чтобы не сравняться с ГС (по личным встречам они поднимутся на 5 место к встрече с Финиксом). При проигрыше сравняются с ЛА и Орлеаном, места 6,7,8. Вот тут интересно, у Клипперс 4:0 против ЛА и 0:3 против НО. Кто будет выше в таблице?
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-1
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jerry40
Я правильно понимаю, что сейчас идёт турнир за право не играть с Финиксом в первом туре ПО? Или же страх падения в ПИ выше, чем желание отскочить от Финикса? Интрига...
+1
0
+1
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