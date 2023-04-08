Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Он предложил свою футболку, я ответил, что предпочту его сестру. Безумный поступок. Мой трэш-ток – ничто по сравнению с НБА»

Теги Марко Матерацци Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу серия А Италия НБА Зинедин Зидан ЧМ-2006 Футбол

Марко Матерацци сказал, что не ожидал удара головой от Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006

Матерацци спровоцировал Зидана, после чего француз ударил итальянца в грудь головой и был удален в дополнительное время. Италия выиграла турнир (1:1, 5:3 – по пенальти).

«Мой трэш-ток – ничто [по сравнению с тем, что говорят в НБА]. Он предложил мне свою майку. А я ответил: «Нет, я предпочту твою сестру». 

Я не ожидал этого, это [удар Зидана] был безумный поступок.

Многие газеты уничтожали меня. Один лондонский таблоид написал обо мне очень плохие слова. Я выиграл у них в суде», – сказал бывший футболист сборной Италии.

Зидан об ударе головой в грудь Матерацци: «Не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. В жизни люди не все делают идеально»

Матерацци о конфликте с Зиданом: «Итальянцы осуждали меня, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

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60 комментариев

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Милан 19
Факт в том что Зидан останется в истории как величайший игрок всех времен и настоящий мужчина, и секс символ ко всему прочему, у какой девушки я не спрашивал о нем, все просто тащятся от него, от лысины и от черт лица, а Матерацци так и останется мерзким провокаторов, который это кстати от Моура научился, не зря они при расставании из Интера так плакали два провокатора ☝️🤦‍♂️....
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sashafan2
Матерацци каждый год про это вспоминает в СМИ. Вспомнить что-ли больше нечего?
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AlexZhano__
Ну с Матерацци всё понятно.
А вот по поводу человеческих качеств Буффона возникают вопросы. Насколько я знаю, он видел тот момент, понимал, что творит его товарищ (и наверняка слышал, как он подначивал Зидана весь матч), но не только не осудил его, но ещё и радовался выигранному Кубку Мира.
Вкупе с его истерикой из-за чистейшего пенальти в концовке той самой игры с Реалом, когда Юве побеждал 3:0, это говорит о том, что Буффон такой себе человек.
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Растиньяк
Зидан, горячая кровь. Надо было дождаться перерыва и наказать клоуна в тоннеле
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Mairambek Jusupbekov
Ответ Милан 19
Матерацци повёл себя тогда очень мерзко, а Зидан поступил как настоящий мужчина, но ради оскорбления сестры не стоило подставлять всю Францию, это же он не мать его оскорбил а все го лишь сестру, да на здоровье многие бы сказали, но арабы они такие, в итоге и проиграли Италии 🤦‍♂️ ...
Футбол ничто по сравнению с семьей
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Ильдар Исмагилов
Ответ Дмитрий
Зидан как унижение предложил майку. Не как обмен, а именно с пренебрежительным высокомерием! Первый начал, был наказ вдвойне.
Ты историю то знаешь? Матерацци весь тайм его за майку хватал, Зидан ему сказал, мол, если так майка нравится, то подходи , после матча отдам
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Артем Андреев
Ответ Klna Jislime
А ты откуда знаешь что бы было?
Тут семи пядей во лбу не надо, приятель. Биг Тикет всегда строил из себя мегажосткого тру-ниггера с района, но когда дело доходило до кипеша, как с Дуайтом, всегда давал заднюю.
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Vals
Зидан - мой кумир.

Но подвёл команду. Зачем? Почему? На..я?

Чуть ли не до слёз довёл в детстве.
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Н.Ф.
Ответ Милан 19
Матерацци повёл себя тогда очень мерзко, а Зидан поступил как настоящий мужчина, но ради оскорбления сестры не стоило подставлять всю Францию, это же он не мать его оскорбил а все го лишь сестру, да на здоровье многие бы сказали, но арабы они такие, в итоге и проиграли Италии 🤦‍♂️ ...
А в чём, собственно, было оскорбление?
В том, что мужчина предпочёл женщину потной футболке?
У Зидана просто "накопилось" за игру, вот он и психанул.
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исянов
Ответ Pasta
Хейтеры Матерацци почему-то забывают, что так-то Марко был весьма хорошим игроком и конкретно на том ЧМ он показывал достойный уровень игры. Просто так в сборной Италии не играют и выходил он на поле не из-за того, что "умел только треш-токать". Матерацци конечно не был топ-защитником, как Каннаваро например, но это был хорошего уровня защитник, крепкий.
никогда он не был хорошим. там пиара больше. а по игре - это уровень нуралы алипа какого-нибудь. и что значит "просто так не играют в сборной италии"? это что, какая-то выдающаяся сборная? на чм02 позор, на евро04 позор, на евро08 позор, на чм10 позор. на чм06 судьи за уши вытащили - вспоминать стыдно. уровень ее был не выше, чем у какой-нибудь греции или дании. но ты же не будешь говорить, что какой-нибудь деллас - это суперигрок. вот так и тут.
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Zatvornick
Потом Зидана удалили, а Матерацци стал чемпионом мира, и все, кто имел отношение к этим решениям, были записаны в истории нашей цивилизации как редкостные мудаки.
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Милан 19
А Зидану надо было тогда просто после уже игры дать Матерацци в подтрибунке и не в грудь а в нос быка, вот тогда бы было отлично все ☝️👍 ...
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Лютик
Ответ Klna Jislime
А ты откуда знаешь что бы было?
А я это видел постоянно, как Гарнетт героя корчил только с теми, кто ему сделать особо ничего не может. А чуть что с кем погабаритнее (например, Уэйд) - сразу за спины одноклубников и ручки вверх)
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Ванька-Манька
Матерацци знатно затралил мадридскую лалку))
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Klna Jislime
Ответ Лютик
И что бы было?) Гарнетт выпендривался бы из-за спин одноклубников и корешей?) Марко не особо маленьких размеров, выше 185 см.)
А ты откуда знаешь что бы было?
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граф Якунин
Ответ Теннисный абсолют
Марко Матерацци - великий защитник, а Зидан - один из величайших в истории и как игрок, и как тренер. Интересно как они ладят сейчас.
Собираются на праздники у сестры Зидана
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Милан 19
Матерацци повёл себя тогда очень мерзко, а Зидан поступил как настоящий мужчина, но ради оскорбления сестры не стоило подставлять всю Францию, это же он не мать его оскорбил а все го лишь сестру, да на здоровье многие бы сказали, но арабы они такие, в итоге и проиграли Италии 🤦‍♂️ ...
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hotfrog
Насколько проще была бы вся история, если бы один (любой) из участников был черным.
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Pasta
Хейтеры Матерацци почему-то забывают, что так-то Марко был весьма хорошим игроком и конкретно на том ЧМ он показывал достойный уровень игры. Просто так в сборной Италии не играют и выходил он на поле не из-за того, что "умел только треш-токать". Матерацци конечно не был топ-защитником, как Каннаваро например, но это был хорошего уровня защитник, крепкий.
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Born is the King
Ответ Рамиз Бахтияров
Плюс забил с игры и в серии пенальти
Что в Интере что в сборной был лучше Канавары,но ЗМ дали Канаваро а не Матерацци, чтобы Францию ещё сильнее не свербило
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Люблю Марго Робби
Ответ Старая школа
Марко крутой. Сейчас таких не делают больше.
В чём его крутость? Матераци трусливая крыса , вот Канаваро, Мальдини, Неста... действительно были крутыми
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Los Galácticos
Сейчас на поле трэш-ток от какого-то 18-летнего Гави звучит куда оскорбительней чем это.
А уж поведение Винисиуса это крах
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SHAM-65
Хоть ты и стал чемпионом мира после того матча,но Зидан в истории всегда будет Зиданом классным футболистом, а ты всегда будешь ассоциироваться с гандоном
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uno_107
Ответ Los Galácticos
Сейчас на поле трэш-ток от какого-то 18-летнего Гави звучит куда оскорбительней чем это.
Человек с такой авой в принципе ничего умного написать не может. Нынешний трешток ЗВУЧИТ менее оскорбительно, хотя сам трешток стал грубее.
Уверен, что ты ничего не понял )
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исянов
да ты всегда был мерзостью, не надо оправдываться. а то сейчас понабежит школоло: "трешток это нормально, это хорошо, это правильно". вот таких дурачков такие ситуации и рождают
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