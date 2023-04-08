Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Он предложил свою футболку, я ответил, что предпочту его сестру. Безумный поступок. Мой трэш-ток – ничто по сравнению с НБА»
Марко Матерацци сказал, что не ожидал удара головой от Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006
Матерацци спровоцировал Зидана, после чего француз ударил итальянца в грудь головой и был удален в дополнительное время. Италия выиграла турнир (1:1, 5:3 – по пенальти).
«Мой трэш-ток – ничто [по сравнению с тем, что говорят в НБА]. Он предложил мне свою майку. А я ответил: «Нет, я предпочту твою сестру».
Я не ожидал этого, это [удар Зидана] был безумный поступок.
Многие газеты уничтожали меня. Один лондонский таблоид написал обо мне очень плохие слова. Я выиграл у них в суде», – сказал бывший футболист сборной Италии.
Зидан об ударе головой в грудь Матерацци: «Не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. В жизни люди не все делают идеально»
Матерацци о конфликте с Зиданом: «Итальянцы осуждали меня, а должны были целовать землю, по которой я ходил»
А вот по поводу человеческих качеств Буффона возникают вопросы. Насколько я знаю, он видел тот момент, понимал, что творит его товарищ (и наверняка слышал, как он подначивал Зидана весь матч), но не только не осудил его, но ещё и радовался выигранному Кубку Мира.
Вкупе с его истерикой из-за чистейшего пенальти в концовке той самой игры с Реалом, когда Юве побеждал 3:0, это говорит о том, что Буффон такой себе человек.
Но подвёл команду. Зачем? Почему? На..я?
Чуть ли не до слёз довёл в детстве.
В том, что мужчина предпочёл женщину потной футболке?
У Зидана просто "накопилось" за игру, вот он и психанул.
Уверен, что ты ничего не понял )