Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Он предложил свою футболку, я ответил, что предпочту его сестру. Безумный поступок. Мой трэш-ток – ничто по сравнению с НБА»

Марко Матерацци сказал, что не ожидал удара головой от Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006

Матерацци спровоцировал Зидана, после чего француз ударил итальянца в грудь головой и был удален в дополнительное время. Италия выиграла турнир (1:1, 5:3 – по пенальти).

«Мой трэш-ток – ничто [по сравнению с тем, что говорят в НБА]. Он предложил мне свою майку. А я ответил: «Нет, я предпочту твою сестру».

Я не ожидал этого, это [удар Зидана] был безумный поступок.

Многие газеты уничтожали меня. Один лондонский таблоид написал обо мне очень плохие слова. Я выиграл у них в суде», – сказал бывший футболист сборной Италии.

Зидан об ударе головой в грудь Матерацци: «Не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. В жизни люди не все делают идеально»

Матерацци о конфликте с Зиданом: «Итальянцы осуждали меня, а должны были целовать землю, по которой я ходил»