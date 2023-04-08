Роналду о том, почему преуспел в футболе и жизни: «Талант, смелость, вера, страсть. И упорный труд»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду назвал качества, благодаря которым он преуспел

– Вы стали тем, кем являетесь сегодня в футболе и жизни, благодаря упорному труду?

– Не только. Талант. Смелость. Вера. Страсть. Желание. И упорный труд, – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

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83 комментария

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rooney pers
Ответ QWertY
Фергюсон сделал из этой деревяхи игрока. Этот бегунок до него кроме как пробежать и простреливать ничего же не умел.
Ферги велик настолько,что сделал бы из тебя великого комментатора на спорте.
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Moscwow
Ответ Muhammad Juraev
А мне то что 🤡 Ты мне пишешь 🤡 а не я тебе) Сфинктер сжимается у тебя, поэтому ты сразу же бежишь защищать своего Бадра)
У тебя от дыма шаурмы совсем фляга свистнула?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ это ты мне пишешь, баранья дочь
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AF007
Ответ Cash_flow
"Обычный бегунок", ну какая же дичь опять в топе 👎🏼👎🏼 Роналду один из величайших талантов в истории мирового футбола. Сэр Алекс давным давно говорил о том, что CR7 - самый талантливый игрок, с которым он когда-либо работал. По таким комментариям, впрочем, легко можно понять, кто видел лишь закат карьеры КриРо и относительно недавно вообще узнал про футбол
До 2007 один из величайших талантов забивал 5 голов в год и был тенью Руни
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Muhammad Juraev
Ответ Moscwow
И чо? Хоть 500, Махмудка, это у вас cфинктep воспламеняется при упоминании месси, сколько пенок у Роналду мне все равно
А мне то что 🤡
Ты мне пишешь 🤡 а не я тебе)
Сфинктер сжимается у тебя, поэтому ты сразу же бежишь защищать своего Бадра)
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Silent Mode
Ответ Вадим Слуцкий
Ну, вообще-то нарцисс и инфантил. Ничего не умеющий делать полезного. Бросивший школу в 6 классе: то есть, ещё и дикарь и невежда. Разрушительно влиявший на свои последние команды ("Юве" и "МЮ").
Вот было бы прикольно, если бы он загнулся в каком- то случайном дворе. Интересно : а кем бы он был сейчас?
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Silent Mode
Ответ градус ненависти
Он в 18 лет должен был всё уметь?
От гави местные комментаторы этого и требуют
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Ortego
Ответ Мохнатый55
По ранним видео сложно судить по уровню таланта. Роналду в 18 лет так издевался над защитниками МЮ, что они потом жаловались Фергюсону. Про 18-летнего Месси таких хвалебных отзывов не встречал.
Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло признался, что пытался завлечь в туринский гранд форварда «Барселоны» Лионеля Месси на заре его звездной карьеры.

- Я никогда не видел 16-летнего игрока с такими способностями. После одного из матчей подошел к Райкарду (экс-тренеру «Барсы» — прим.) и сказал, что у него в составе уже три иностранца, поэтому им стоит продать одного. Я хотел подписать Месси. Я пытался купить его, но «Барселона» не продавала.

Это после той же игры
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Decard Show
Настоящий культовой герой нашего времени! Его выступление на Сантьяго Бернабеу в июле 2009 настолько культ что выступление Майкла Джексона под песнем "Билли Джин" на сцене увы отходит на второй план!
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Moscwow
Ответ Muhammad Juraev
Зато есть 200 пенальти за карьеру 🤣
И чо? Хоть 500, Махмудка, это у вас cфинктep воспламеняется при упоминании месси, сколько пенок у Роналду мне все равно
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Мохнатый55
Ответ Ortego
"Я в составе "Ювентуса" играл против "Барселоны" на турнире Кубка Жоана Гампера. Против нас играл юный Месси, и я помню, что во время матча мы спрашивали друг друга: "Кто этот тип?" Он обводил нас, наносил удары по воротам, и мы ничего не могли поделать с ним. Стали наносить ему удары по ногам, чтобы вспугнуть. В таком возрасте футболистов обычно удаётся напугать такими приёмами. Но Лео оказался не из пугливых; он вновь и вновь шёл на нас. И меня больше всего поразило в нём то, что у него отсутствует чувство страха", — заявил Виейра.
Хороший отзыв. Но я его ранее не видел.
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Silent Mode
А еще отличная генетика, позволившая ему поиметь : здоровье , лимит развития и волю к труду.
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Cash_flow
Ответ Павел Пеньков
Кто бы что не говорил, мужик будучи обычным бегунком, трудолюбием построил одну из величайших карьер в футболе. Сейчас заслужил отдыхать и говорить что угодно
"Обычный бегунок", ну какая же дичь опять в топе 👎🏼👎🏼

Роналду один из величайших талантов в истории мирового футбола. Сэр Алекс давным давно говорил о том, что CR7 - самый талантливый игрок, с которым он когда-либо работал.

По таким комментариям, впрочем, легко можно понять, кто видел лишь закат карьеры КриРо и относительно недавно вообще узнал про футбол
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Muhammad Juraev
Ответ Moscwow
И даже не 5 пенальти в 7 матчах, Махмудка😢
Зато есть 200 пенальти за карьеру 🤣
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Ortego
Ответ Мохнатый55
По ранним видео сложно судить по уровню таланта. Роналду в 18 лет так издевался над защитниками МЮ, что они потом жаловались Фергюсону. Про 18-летнего Месси таких хвалебных отзывов не встречал.
"Я в составе "Ювентуса" играл против "Барселоны" на турнире Кубка Жоана Гампера. Против нас играл юный Месси, и я помню, что во время матча мы спрашивали друг друга: "Кто этот тип?" Он обводил нас, наносил удары по воротам, и мы ничего не могли поделать с ним. Стали наносить ему удары по ногам, чтобы вспугнуть. В таком возрасте футболистов обычно удаётся напугать такими приёмами. Но Лео оказался не из пугливых; он вновь и вновь шёл на нас. И меня больше всего поразило в нём то, что у него отсутствует чувство страха", — заявил Виейра.
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Вадим Слуцкий
Ну, вообще-то нарцисс и инфантил. Ничего не умеющий делать полезного. Бросивший школу в 6 классе: то есть, ещё и дикарь и невежда. Разрушительно влиявший на свои последние команды ("Юве" и "МЮ").
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Goofts
Ответ Dikki Shelton
Великий футболист. Легенда. 👍👍👍
Легенда Чемпионатов Мира, 0+0 в плей офф ЧМ за 5!!!!! Турниров
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Davron Tashkenbaev
Ответ Павел Пеньков
Кто бы что не говорил, мужик будучи обычным бегунком, трудолюбием построил одну из величайших карьер в футболе. Сейчас заслужил отдыхать и говорить что угодно
Роналду именно из за техники перебрался в МЮ. Всё ещё помню тот матч когда Спортинг играл против МЮ, сразу же после этой игры, нет даже во время игры весь мир заговорил о нём и что все захотят подписать такого технически сильного игрока.
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Moscwow
Ответ Muhammad Juraev
И 0 голов в плей-офф ЧМ?)
И даже не 5 пенальти в 7 матчах, Махмудка😢
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Goofts
Ответ CHELSEA_2008
Мартинес.
Мартинес сделал бездарный Челси совсем не давно, до сих пор болит?
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AminO2
Ответ Goofts
А месси не красивый
))
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Goofts
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Легенда
Легенда Чм, 0+0 в плей офф ЧМ за 5!!!!! Турниров
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Arty K.
Прав на все сто, он это доказал всему миру 👍
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Muhammad Juraev
Ответ Moscwow
Роналду без Эдера, как Месси без Ди Марии - 0 кубков со сборной
И 0 голов в плей-офф ЧМ?)
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ЭлектроВеник
...и плач
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Muhammad Juraev
Ответ Павел Пеньков
Кто бы что не говорил, мужик будучи обычным бегунком, трудолюбием построил одну из величайших карьер в футболе. Сейчас заслужил отдыхать и говорить что угодно
Роналду ставит талант на первое место, в то же время его фанатики:
"Только трудолюбием сделал себя".
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