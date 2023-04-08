Роналду о том, почему преуспел в футболе и жизни: «Талант, смелость, вера, страсть. И упорный труд»
Криштиану Роналду назвал качества, благодаря которым он преуспел
– Вы стали тем, кем являетесь сегодня в футболе и жизни, благодаря упорному труду?
– Не только. Талант. Смелость. Вера. Страсть. Желание. И упорный труд, – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Ты мне пишешь 🤡 а не я тебе)
Сфинктер сжимается у тебя, поэтому ты сразу же бежишь защищать своего Бадра)
- Я никогда не видел 16-летнего игрока с такими способностями. После одного из матчей подошел к Райкарду (экс-тренеру «Барсы» — прим.) и сказал, что у него в составе уже три иностранца, поэтому им стоит продать одного. Я хотел подписать Месси. Я пытался купить его, но «Барселона» не продавала.
Это после той же игры
Роналду один из величайших талантов в истории мирового футбола. Сэр Алекс давным давно говорил о том, что CR7 - самый талантливый игрок, с которым он когда-либо работал.
По таким комментариям, впрочем, легко можно понять, кто видел лишь закат карьеры КриРо и относительно недавно вообще узнал про футбол
"Только трудолюбием сделал себя".