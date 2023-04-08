Криштиану Роналду назвал качества, благодаря которым он преуспел

– Вы стали тем, кем являетесь сегодня в футболе и жизни, благодаря упорному труду?

– Не только. Талант. Смелость. Вера. Страсть. Желание. И упорный труд, – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.