Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. МБА сыграет с «Зенитом»

Теги результаты Зенит Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

В субботу, 8 апреля, в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московская МБА дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Четвертый матч

МБА – Зенит
Дата проведения
8 апреля, 14.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

«Зенит» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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