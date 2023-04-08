Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. МБА сыграет с «Зенитом»

В субботу, 8 апреля, в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ московская дома сыграет с санкт-петербургским « ».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Четвертый матч

«Зенит» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри