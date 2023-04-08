Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. МБА сыграет с «Зенитом»
В субботу, 8 апреля, в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московская МБА дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 8 апреля, 14.00, «Баскет Холл Москва»
«Зенит» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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