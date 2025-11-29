Виталий Кафанов: «Сафонов своего шанса не упустит и закрепится в основном составе, как только дойдет очередь. У Шевалье были ошибки и до матча с «Тоттенхэмом»
Виталий Кафанов: Сафонов закрепится в составе, когда получит шанс.
Виталий Кафанов уверен, что Матвей Сафонов способен выиграть конкуренцию у Люки Шевалье.
«Как скоро мы увидим Сафонова в основном составе – этот вопрос лучше задать тренерскому штабу «ПСЖ».
У Шевалье были ошибки и до матча с «Тоттенхэмом», но тренеры пока продолжают доверять ему.
Думаю, что, как только очередь дойдет до Матвея, он своего шанса не упустит и закрепится в основном составе», – сказал тренер вратарей сборной России.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости