Виталий Кафанов: «Сафонов своего шанса не упустит и закрепится в основном составе, как только дойдет очередь. У Шевалье были ошибки и до матча с «Тоттенхэмом»

Виталий Кафанов: Сафонов закрепится в составе, когда получит шанс.

Виталий Кафанов уверен, что Матвей Сафонов способен выиграть конкуренцию у Люки Шевалье .

«Как скоро мы увидим Сафонова в основном составе – этот вопрос лучше задать тренерскому штабу «ПСЖ ».

У Шевалье были ошибки и до матча с «Тоттенхэмом», но тренеры пока продолжают доверять ему.

Думаю, что, как только очередь дойдет до Матвея, он своего шанса не упустит и закрепится в основном составе», – сказал тренер вратарей сборной России.