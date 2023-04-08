Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Фрайбурга», «Дортмунд» против «Униона»

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«Бавария» сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 27-м туре Бундеслиги

Также в субботу дортмундская «Боруссия» примет «Унион», «РБ Лейпциг» встретится на выезде с «Гертой».

Завершится тур в воскресенье матчем «Хоффенхайм» – «Шальке».

Чемпионат Германии

27-й тур

Боруссия Д – Унион
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Айнтрахт Ф
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Бавария
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Вердер
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Кельн
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – РБ Лейпциг
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Олимпияштадион»
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Боруссия М – Вольфсбург
Дата проведения
9 апреля, 16.30, «Боруссия-Парк»
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Бохум – Штутгарт
Дата проведения
9 апреля, 18.30, «Рурштадион»
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Хоффенхайм – Шальке
Дата проведения
9 апреля, 20.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

5 комментариев

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ljolik888
Вердер !
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Злобный Конь
"Фрайбург" на классе уделает "Баварию".
Гинтер и Гюнтер сведут к нулю все усилия мюнхенцев в атаке, а Нильс Петерсен,вспомнив баварское прошлое, отгрузит пару мячей. Тем более он завершает карьеру.
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Горемычный Рибери
Бавария сегодня уничтожит Фрайбург
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& Co1366
Бавария возьмёт реванш за вылет из кубка Германии?
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NottinghamForest79
АЛОНСО - ГЛАСНЕР эт круто
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