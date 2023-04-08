Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Фрайбурга», «Дортмунд» против «Униона»

«Бавария» сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 27-м туре Бундеслиги

Также в субботу дортмундская « » примет « », « » встретится на выезде с «Гертой».

Завершится тур в воскресенье матчем «Хоффенхайм» – « ».

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги