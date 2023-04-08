Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Фрайбурга», «Дортмунд» против «Униона»
«Бавария» сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 27-м туре Бундеслиги
Также в субботу дортмундская «Боруссия» примет «Унион», «РБ Лейпциг» встретится на выезде с «Гертой».
Завершится тур в воскресенье матчем «Хоффенхайм» – «Шальке».
27-й тур
- Дата проведения
- 8 апреля, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 8 апреля, 16.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 8 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 8 апреля, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 8 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 9 апреля, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 9 апреля, 18.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.30, «ПреЗеро-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Гинтер и Гюнтер сведут к нулю все усилия мюнхенцев в атаке, а Нильс Петерсен,вспомнив баварское прошлое, отгрузит пару мячей. Тем более он завершает карьеру.