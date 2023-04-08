«Форте» со счетом 15:0 обыграл «Ессентуки» во Второй лиге. Это повторение рекорда трех высших дивизионов России

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«Форте» забил 15 мячей в ворота «Ессентуков»

Матч 23-го тура Второй лиги закончился победой команды из Таганрога со счетом 15:0. Отметим, что самому возрастному игроку «Ессентуков» в этом матче –  Исрапилу Абдулаеву – было 25 лет. Самым младшим игроком команды был 15-летний Александр Муравьев. 

15:0 – повторение рекорда трех высших дивизионов России по самой крупной победе. В 2001 году «Краснодар-2000» разгромил «Локомотив-Тайм» со счетом 16:1 в матче Второго дивизиона. 

Самая крупная победа в высшем российском дивизионе была зафиксирована в 2020 году – «Сочи» разгромил «Ростов» 10:1. Рекорд Первой лиги установила «Лада», обыгравшая «Металлург» из Красноярска со счетом 11:1 в 2002 году. 

26 комментариев

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Forte Live
Да, конечно, даже несколько было жаль "Ессентуки". Если бы не Дробышевский, их вратарь, было бы ещё жёстче. 31 удар в створ! Думаю, этот парень найдет себе место работы на уровне 2 лиги уж точно!
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romanisti89
поздно пить Боржоми
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сам ГазПром
Даже во дворе такой фигни не помню
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Joseph Conin
4 хет-трика в одном матче
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Фёдор Кузнецов
Намного поясню ситуацию по Ессентукам, у команды серьёзные проблемы, зимой ушли все важные игроки команды и никого не купили, сейчас в заявке клуба например 1 вратарь, а в этом матче в заявку попало 12 человек, единственный игрок запаса 15 летний Муравьёв, единственное что держит клуб в лиге это стадион построенный к ЧМ, а жаль, очень обрадовался когда узнал что в моём родном городе образовалась профессиональная команда
+4
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+4
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eftomolgy
Ответ llolishe
Не те нынче Ессентуки
Ессентуки ни туда, ни сюда, ни 4, ни 17
+3
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Злодей Спб
Чуть больше, чем обычно спартак проигрывает Зениту по результату двух матчей сезона РПЛ :)
+3
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+2
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CM1
Минеральная вода "Ессентуки" и Мезим-Форте...
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CM1
Ответ Александр Зубков
После первого тайма Ессентуки проигрывают нальчинскому Волосогруднику 12:0. Гадальский!!!
Гатальский...
+5
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+5
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раскаявшийся жиробас
Какой-то похмельный матч, судя по названиям команд)
+1
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Лучезарный
Ессентуки 15
+4
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+4
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against tolerance
Ответ Bashibuzuck
Вообще, по логике вещей, обеими командами должен бы заинтересоваться Комитет по этике, но сейчас не до этого, другие заботы😁
Там без криминала, Ессентуки на грани снятия с чемпионата, играть вообще некому. Хотя, может напоследок что и придумали)
+9
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+9
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Александр Зубков
Ответ Жаргал Шадапов
Счет как будто из Наши Раши, из серии про ГазМяс
После первого тайма Ессентуки проигрывают нальчинскому Волосогруднику 12:0.
Гадальский!!!
+2
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Мукунку хороший
Интересно,у кого то зашла ставка.?))
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timo49
Ещё интересный момент в том, что 15й гол забил Роман Романов, тот же игрок, что и единственный гол Ростова в матче с Сочи 10-1 ) два раза в рекорде поучаствовал
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Давид Agabekyan
Ответ Bashibuzuck
Вообще, по логике вещей, обеими командами должен бы заинтересоваться Комитет по этике, но сейчас не до этого, другие заботы😁
Это не договорняк. Ессентуки и так весь сезон всем сливают, так их ещё и с чемпионата хотят снять за то что играли игроки, который нет в заявке. На эту игру был один запасной, на прошлую 0
+10
-1
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deadjoker
Ессентуки форте :)
+1
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Darkhan Darkhan
с детства за Есентуки
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Homelender_666
Тимати одобряет)
+1
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Жаргал Шадапов
Счет как будто из Наши Раши, из серии про ГазМяс
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llolishe
Не те нынче Ессентуки
+2
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Надоело париться в бане
Спортс, когда вы уже наконец-то сделаете нормальное отображение таблиц второго дивизиона? Ну чес слово, писал об этом ещё в 2021-м, обещали исправить, а воз и ныне там. Позор какой-то
+56
-1
+55
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Bashibuzuck
Вообще, по логике вещей, обеими командами должен бы заинтересоваться Комитет по этике, но сейчас не до этого, другие заботы😁
+7
-5
+2
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Кирилл Голивец
На этом фоне дети Ростова были героями
+8
-2
+6
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melowchi
Есентуки и форте. звучит как утренний набор после загула
+69
-3
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