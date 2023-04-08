«Форте» со счетом 15:0 обыграл «Ессентуки» во Второй лиге. Это повторение рекорда трех высших дивизионов России

«Форте» забил 15 мячей в ворота «Ессентуков»

Матч 23-го тура лиги закончился победой команды из Таганрога со счетом 15:0. Отметим, что самому возрастному игроку «Ессентуков» в этом матче – Исрапилу Абдулаеву – было 25 лет. Самым младшим игроком команды был 15-летний Александр Муравьев.

15:0 – повторение рекорда трех высших дивизионов России по самой крупной победе. В 2001 году «Краснодар-2000» разгромил «Локомотив-Тайм» со счетом 16:1 в матче Второго дивизиона.

Самая крупная победа в высшем российском дивизионе была зафиксирована в 2020 году – «Сочи» разгромил «Ростов» 10:1. Рекорд Первой лиги установила «Лада», обыгравшая «Металлург» из Красноярска со счетом 11:1 в 2002 году.