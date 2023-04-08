Малкин впервые с сезона-2008/09 сыграл минимум 80 матчей в регулярке НХЛ
Евгений Малкин сыграл 80 матчей в текущем сезоне НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).
Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 26-й в сезоне.
Российский хоккеист провел 80-й матч в этом сезоне. Впервые с сезоне-2008/09 Малкин сыграл минимум 80 игр в регулярном чемпионате.
В сезонах-2007/08 и 2008/09 нападающий играл во всех 82 матчах регулярки.
После этого наибольшее количество матчей в регулярном чемпионате Малкин сыграл в сезоне-2017/18 – 78 игр.
В прошлом сезоне-2021/22 Малкин участвовал в 41 матче регулярки.
Форвард набрал 82 (26+56) очка в 80 матчах текущего сезона.
Больше передач (59) у Жени было только в сезоне 11/12.
Поздравляем!
У Овечкина пока 12 таких сезонов, ещё 2 очка до 13го.