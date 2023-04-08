Малкин впервые с сезона-2008/09 сыграл минимум 80 матчей в регулярке НХЛ

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин сыграл 80 матчей в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).

Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 26-й в сезоне.

Российский хоккеист провел 80-й матч в этом сезоне. Впервые с сезоне-2008/09 Малкин сыграл минимум 80 игр в регулярном чемпионате.

В сезонах-2007/08 и 2008/09 нападающий играл во всех 82 матчах регулярки.

После этого наибольшее количество матчей в регулярном чемпионате Малкин сыграл в сезоне-2017/18 – 78 игр.

В прошлом сезоне-2021/22 Малкин участвовал в 41 матче регулярки.

Форвард набрал 82 (26+56) очка в 80 матчах текущего сезона.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрец55
Завидую белой завистью болельщикам Питтсбурга. Лемье, Ягр, Кросби, Малкин… Вспоминаю, что такое в живую смотреть на игру Ягра. Это ни с чем не сравнить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Арсентьев
Наконец-то без травм!
Больше передач (59) у Жени было только в сезоне 11/12.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кагов
Малкин сыграл 15й сезон с результативностью 1+ очков за игру, лучший среди россиян.
Поздравляем!
У Овечкина пока 12 таких сезонов, ещё 2 очка до 13го.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мудрый Ка
Евгений молодец. И молодцы доктора и реабилитологи, которые сделали качественную операцию и восстановили к сезону
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий