Малкин впервые с сезона-2008/09 сыграл минимум 80 матчей в регулярке НХЛ

Евгений Малкин сыграл 80 матчей в текущем сезоне НХЛ

Нападающий « » принял участие в игре регулярного чемпионата против «Детройта» (5:1).

отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 26-й в сезоне.

Российский хоккеист провел 80-й матч в этом сезоне. Впервые с сезоне-2008/09 Малкин сыграл минимум 80 игр в регулярном чемпионате.

В сезонах-2007/08 и 2008/09 нападающий играл во всех 82 матчах регулярки.

После этого наибольшее количество матчей в регулярном чемпионате Малкин сыграл в сезоне-2017/18 – 78 игр.

В прошлом сезоне-2021/22 Малкин участвовал в 41 матче регулярки.

Форвард набрал 82 (26+56) очка в 80 матчах текущего сезона.