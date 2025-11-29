Эдвардсен о высмеивании внешности Штиллера: «Он тоже кое-что говорил и мог бы передо мной извиниться. Я хотел немного зарядить свою команду, адреналин взял верх»
Виктор Эдвардсен извинился перед Анджело Штиллером.
Виктор Эдвардсен не планировал извиняться перед Анджело Штиллером, внешность которого высмеял во время матча Лиги Европы между «Гоу Эхед Иглс» и «Штутгартом».
«Я хотел немного зарядить свою команду. Адреналин взял верх, я эмоционален на поле.
Я еще не извинялся и не знаю, буду ли. Если мы снова встретимся, то могу извиниться. Но он тоже говорил кое-какие вещи, о чем люди не знают. Он тоже мог бы передо мной извиниться», – сказал Эдвардсен после игры.
Тем не менее в пятницу нападающий все же принес извинения.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Aftonbladet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости