Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Салернитаны», «Наполи» сыграет с «Лечче», «Милан» против «Эмполи»

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«Наполи» сыграет с «Лечче» на выезде в 29-м туре Серии А

Также в пятницу «Интер» проведет гостевой матч с «Салернитаной», «Милан» примет «Эмполи». 

В субботу «Торино» Алексея Миранчука примет «Рому», «Лацио» – «Ювентус». 

Чемпионат Италии

29-й тур

Салернитана – Интер
Дата проведения
7 апреля, 18.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Наполи
Дата проведения
7 апреля, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Эмполи
Дата проведения
7 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Монца
Дата проведения
8 апреля, 13.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Специя
Дата проведения
8 апреля, 15.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Болонья
Дата проведения
8 апреля, 17.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Кремонезе
Дата проведения
8 апреля, 17.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Сассуоло
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Рома
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Ювентус
Дата проведения
8 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

7 комментариев

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Любезный Коссутий
ничего нового не придумаю, естественно: форца россонери!
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Любезный Коссутий
Ответ Андрей Хенто
Вот руководители Серии А молодцы, делают все, чтобы итальянские клубы перед Лигой Чемпионов были более свежими и подготовленными, поэтому и ставят матчи на пятницу.
очень разумно, но очень странно. особенно, первая игра, в 17.00 СЕТ 😀
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Dikki Shelton
Удачи и победы Наполи.
0
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Андрей Хенто
Вот руководители Серии А молодцы, делают все, чтобы итальянские клубы перед Лигой Чемпионов были более свежими и подготовленными, поэтому и ставят матчи на пятницу.
+4
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+4
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ConorNite
Наполи можно поздравить уже. Даже несколько туров назад оформили чемпионство. Когда мы Специи проиграли.
Салернитану должны разнести. Нужна победа перед выездом в Португалию.
FORZA INTER
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-1
-1
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Владимир Георгия
Необходимо поберечь основной состав, дать играть не более одного тайма, заодно потренировать запасной состав.
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Очки Дани Алвеса
Наполи побережётся, интересно? Или выйдут в полную силу перед ЛЧ
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