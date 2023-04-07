Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Салернитаны», «Наполи» сыграет с «Лечче», «Милан» против «Эмполи»
«Наполи» сыграет с «Лечче» на выезде в 29-м туре Серии А
Также в пятницу «Интер» проведет гостевой матч с «Салернитаной», «Милан» примет «Эмполи».
В субботу «Торино» Алексея Миранчука примет «Рому», «Лацио» – «Ювентус».
29-й тур
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 7 апреля, 20.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 8 апреля, 13.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 8 апреля, 15.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 8 апреля, 17.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 8 апреля, 17.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Салернитану должны разнести. Нужна победа перед выездом в Португалию.
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