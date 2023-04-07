Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Салернитаны», «Наполи» сыграет с «Лечче», «Милан» против «Эмполи»

«Наполи» сыграет с «Лечче» на выезде в 29-м туре Серии А

Также в пятницу « » проведет гостевой матч с «Салернитаной», « » примет « ».

В субботу «Торино» Алексея Миранчука примет «Рому», « » – « ».

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29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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