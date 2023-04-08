Фетисов о критериях МОК: «Очередной беспредел. Нам эту хрень не предлагали бы, если бы мы заявили сразу, что вернемся с флагом и гимном»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК КХЛ Динамо Политика Р-Спорт контент Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– МОК продлил отстранение команд из России. Ожидаемо ли это было для вас?

– Это абсолютно безобразное решение! Причем тут команды? Глупость какая-то.

– При этом отдельных атлетов могут допустить, если они не связаны с вооруженными силами. Как вы относитесь к этому, учитывая, что огромное количество наших спортсменов из ЦСКА, «Динамо» и так далее?

– Очередное безобразие и беспредел. Завтра они скажут, что бабушка у тебя должна быть определенной национальности.

Я считаю, что это наше упущение, и я объясню почему. Если бы мы заявили сразу, что мы вернемся в олимпийское движение с флагом и гимном, то нам эту хрень не предлагали бы, прости, господи, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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39 комментариев

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evgeeni
Ответ Melnikov1968
Слава, ты знаешь другие слова, кроме "беспредел"?Ну нельзя же быть таким ограниченным. Копирайтера найми, если сам не хочешь подумать.
Себе найми...Фетисов прав на все сто
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evgeeni
Ответ Bashibuzuck
Здравствуйте, я копирайтер Вячеслава Фетисова. Чем вас не устраивают слова "беспредел", "жили-были", "качели"? Отскочим-побормочим?😁
с острил что ли ?
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Нина Инкогнито
Ответ haymaker
иногда кажется, что он как пригожинские, по 15 рэ за коммент работает
Навальнинские же зарабатывают взрывая людей.
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evgeeni
Ответ Серж
Что тебя навело на эту мысль?
твое мнение
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haymaker
иногда кажется, что он как пригожинские, по 15 рэ за коммент работает
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Серж
Ответ evgeeni
Ты из ЛГБТ?..тогда все понятно
Что тебя навело на эту мысль?
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La Gushka
Под допинг прогнулись? получите следующую серию!
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Jan Vorontsov
Ответ elkipalki
Обманули весь мир) весь мир жрет допинг, некоторым даде разрешают, всяким норведцам и амерам. Но мир обманула Росси. Про напали так вообще смешно. НАТО приближается все ближе и ближе, военные базы уже под носом строят. А напала Россия) А Рафини не уиновны)
>НАТО приближается все ближе и ближе, военные базы уже под носом строят. А напала Россия)

Так это и работает - ты не нападаешь пока ты не нападаешь. Приближаться и базы же строить можно где угодно, пока хозяева этих территорий не против, удивительное дело, да?
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evgeeni
Ответ pyatachyok
На Фетисова мухи слетелись?!
Неее... на таких комментаторов как ты...
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fd6gtd8k77
Лексикон гопника славы
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tyuiop tyuiop
Ответ pyatachyok
На Фетисова мухи слетелись?!
правильно слетелись
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Melnikov1968
Ответ Strepto
А по теме что-то ляпнуть можешь?
Могу. Что за хрень несёт этот персонаж? Сплошной беспредел.
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evgeeni
Ответ Серж
Похоже ваш коммент русофобская администрация удалила и это ответ на этот справедливый вопрос..
Ты из ЛГБТ?..тогда все понятно
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Серж
Ответ evgeeni
Комментарий удален модератором
Похоже ваш коммент русофобская администрация удалила и это ответ на этот справедливый вопрос..
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pyatachyok
Ответ evgeeni
Слетелись мухи на....Фетисов правильно все сказал...дешевые комменты
На Фетисова мухи слетелись?!
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pyatachyok
Ответ elkipalki
Обманули весь мир) весь мир жрет допинг, некоторым даде разрешают, всяким норведцам и амерам. Но мир обманула Росси. Про напали так вообще смешно. НАТО приближается все ближе и ближе, военные базы уже под носом строят. А напала Россия) А Рафини не уиновны)
К 2022 году НАТО уже умерло: страны не выполняли нормативы по военным расходам и де-факто разоружались в надежде, что США будут отдуваться за все НАТО. И тут на тебе, нашелся дедок, что решил оживить мертвый проект и загнать в него даже Финляндию, которой и на пике холодной войны разве что в кошмарах могло НАТО привидеться.
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evgeeni
Слетелись мухи на....Фетисов правильно все сказал...дешевые комменты
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Strepto
Ответ Melnikov1968
Слава, ты знаешь другие слова, кроме "беспредел"?Ну нельзя же быть таким ограниченным. Копирайтера найми, если сам не хочешь подумать.
А по теме что-то ляпнуть можешь?
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Camarão
«Ателедьнёй бесьпледель!!!»
Очередной беспредел это каждый день в России, господин Фетисов. Очередной беспредел это весь Российский спорт. Умойтесь, господин Фетисов, у Вас глаза замылились.
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jonnysilverhand01
А как ты хотел Славик, думал только твоему хозяину можно беспределить ?
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Atsuktuvas
То есть получается, что мы сами лопухнулись?
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свободу попугаю
Ответ Bashibuzuck
"Свободу попугаю"✊✊✊Так пойдет?😁
уже лучше 🙂
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evgeeni
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evgeeni
Ответ elkipalki
Обманули весь мир) весь мир жрет допинг, некоторым даде разрешают, всяким норведцам и амерам. Но мир обманула Росси. Про напали так вообще смешно. НАТО приближается все ближе и ближе, военные базы уже под носом строят. А напала Россия) А Рафини не уиновны)
тут одни русофобы
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evgeeni
Ответ Antismus
Ну т.е. он правда не понимает в чем причина отстранения? Сперва обманули весь мир с допингом ,создали государственную машину по накачиванию спортсменов дрянью, а потом на этот самый мир напали! Я в шоке.
Да ты не в шоке, а в ж...правильно он сказал...держава есть держава и только с флагом и гимном...
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