Фетисов о критериях МОК: «Очередной беспредел. Нам эту хрень не предлагали бы, если бы мы заявили сразу, что вернемся с флагом и гимном»

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– МОК продлил отстранение команд из России. Ожидаемо ли это было для вас?

– Это абсолютно безобразное решение! Причем тут команды? Глупость какая-то.

– При этом отдельных атлетов могут допустить, если они не связаны с вооруженными силами. Как вы относитесь к этому, учитывая, что огромное количество наших спортсменов из , « » и так далее?

– Очередное безобразие и беспредел. Завтра они скажут, что бабушка у тебя должна быть определенной национальности.

Я считаю, что это наше упущение, и я объясню почему. Если бы мы заявили сразу, что мы вернемся в олимпийское движение с флагом и гимном, то нам эту хрень не предлагали бы, прости, господи, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные