Фетисов о критериях МОК: «Очередной беспредел. Нам эту хрень не предлагали бы, если бы мы заявили сразу, что вернемся с флагом и гимном»
Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры
Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
– МОК продлил отстранение команд из России. Ожидаемо ли это было для вас?
– Это абсолютно безобразное решение! Причем тут команды? Глупость какая-то.
– При этом отдельных атлетов могут допустить, если они не связаны с вооруженными силами. Как вы относитесь к этому, учитывая, что огромное количество наших спортсменов из ЦСКА, «Динамо» и так далее?
– Очередное безобразие и беспредел. Завтра они скажут, что бабушка у тебя должна быть определенной национальности.
Я считаю, что это наше упущение, и я объясню почему. Если бы мы заявили сразу, что мы вернемся в олимпийское движение с флагом и гимном, то нам эту хрень не предлагали бы, прости, господи, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Так это и работает - ты не нападаешь пока ты не нападаешь. Приближаться и базы же строить можно где угодно, пока хозяева этих территорий не против, удивительное дело, да?
Очередной беспредел это каждый день в России, господин Фетисов. Очередной беспредел это весь Российский спорт. Умойтесь, господин Фетисов, у Вас глаза замылились.