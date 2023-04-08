Устюгов выиграл Югорский марафон, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 5-й, Легков – 10-й

Теги результаты сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Рауль Шакирзянов Антон Бабиков Сергей Устюгов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Югорский марафон Кирилл Стрельцов Никита Поршнев Карим Халили Владислав Вечканов Даниил Серохвостов Лыжи

Лыжник Сергей Устюгов победил на Югорском марафоне, биатлонист Эдуард Латыпов стал вторым

Лыжные гонки

«Югорский марафон»

Ханты-Мансийск

50 км, свободный стиль

Мужчины

1. Сергей Устюгов – 1:49.43,7

2. Эдуард Латыпов – 2.18,6

3. Никита Поршнев – 4.25,7

4. Владислав Вечканов – 5.04,6

5. Даниил Серохвостов – 5.14,0

6. Александр Поварницын – 5.31,1

7. Карим Халили – 5.34,0

8. Антон Бабиков – 5.34,2

9. Рауль Шакирзянов – 5.35,4

10. Александр Легков – 5.37,2

11. Петр Пащенко – 8.12,0...

15. Кирилл Стрельцов – 10.48,0

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7 комментариев

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Net-Expert
Серохвостов и Латыпову проиграл, и Устюгову 5 минут
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volga_olga
Устюгов велик, а Латыпов молодец.
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rashnew
Больше двух минут проиграл Устюгову. Уровень биатлонистов как лыжников очень низкий.
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Юрий Костыгин
Никита, Саша Поварницын, Карим, Антон, Петя Пащенко, Кирилл, Виктория, Катя Кулакова, Юля Дроздова - все, кто на неделе бежал биатлонный марафон и сегодня проехал лыжный, огромные молодцы!
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притвиц
Эх,Даня все таки отстал от Устюгова больше, чем на 5 мин.
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Юрий Костыгин
А вот Кулешова не выиграла двух минут у биатлонистки Кудисовой.
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imaxim
Хороший подарок Сергей себе на день рождения сделал! Молодец.
Вроде по виду не особо напрягался, на финише сразу фоткаться со всеми пошёл. Будем надеяться, что увидим его на 70 км
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