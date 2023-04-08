Устюгов выиграл Югорский марафон, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 5-й, Легков – 10-й
Лыжник Сергей Устюгов победил на Югорском марафоне, биатлонист Эдуард Латыпов стал вторым
Лыжные гонки
«Югорский марафон»
Ханты-Мансийск
50 км, свободный стиль
Мужчины
1. Сергей Устюгов – 1:49.43,7
2. Эдуард Латыпов – 2.18,6
3. Никита Поршнев – 4.25,7
4. Владислав Вечканов – 5.04,6
5. Даниил Серохвостов – 5.14,0
6. Александр Поварницын – 5.31,1
7. Карим Халили – 5.34,0
8. Антон Бабиков – 5.34,2
9. Рауль Шакирзянов – 5.35,4
10. Александр Легков – 5.37,2
11. Петр Пащенко – 8.12,0...
15. Кирилл Стрельцов – 10.48,0
Вроде по виду не особо напрягался, на финише сразу фоткаться со всеми пошёл. Будем надеяться, что увидим его на 70 км