Джокович спародировал Медведева на спонсорском мероприятии в Монте-Карло
Новак Джокович на мероприятии в Монте-Карло спародировал Даниила Медведева.
Он имитировал игровую манеру и стоны россиянина во время встречи с Янником Синнером на площадке для мини-тенниса.
Напомним, Джокович и Медведев попали в одну половину сетки на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Раньше Джокович был шутом и мастером пародий. Они не нравились Надалю, но болельщики кайфовали
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Ох уж этот фирменный прием за км от корта😁похоже))