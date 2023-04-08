Джокович спародировал Медведева на спонсорском мероприятии в Монте-Карло

Новак Джокович на мероприятии в Монте-Карло спародировал Даниила Медведева.

Он имитировал игровую манеру и стоны россиянина во время встречи с Янником Синнером на площадке для мини-тенниса.

Напомним, Джокович и Медведев попали в одну половину сетки на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Раньше Джокович был шутом и мастером пародий. Они не нравились Надалю, но болельщики кайфовали

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