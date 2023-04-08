Джокович спародировал Медведева на спонсорском мероприятии в Монте-Карло

Теги Новак Джокович ATP соцсети Даниил Медведев Теннис

Новак Джокович на мероприятии в Монте-Карло спародировал Даниила Медведева.

Он имитировал игровую манеру и стоны россиянина во время встречи с Янником Синнером на площадке для мини-тенниса.

Напомним, Джокович и Медведев попали в одну половину сетки на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Раньше Джокович был шутом и мастером пародий. Они не нравились Надалю, но болельщики кайфовали

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21 комментарий

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Рафазая
Непохоже =))
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Valery24
Вернулись старые-добрые пародии😍
Ох уж этот фирменный прием за км от корта😁похоже))
+4
0
+4
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ЭЮЯ
Ответ romancureman
Вспомнились пародии молодого Джокера на Надаля.
На всех
+3
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+3
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ЭЮЯ
Ответ Адам Цевич
И где здесь Медведев?
Везде
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Valery24
Ответ Bashibuzuck
Медведев стонет, да че за бред?🤨Он матерится в основном😁
Матерится Рублёв,а у Медведева бесконечные монологи о том о сем
+4
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+3
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maSha
Ответ Bashibuzuck
Медведев стонет, да че за бред?🤨Он матерится в основном😁
Он рычит. Как медведь.)
+2
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+2
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Йенс Мустерманн
Ответ maSha
Истосковались вы по его проигрышам, не балует он вас в этом году.))) Что делать, терпите, судьба у вас такая.)
Но к счастью существует грунт и теперь эти поражения посыпятся как из рога изобилия ))
+3
-5
-2
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maSha
У Новака почти профессиональные пародии всегда. Если бы не теннис, мог бы стать отличным актёром.
+4
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maSha
Ответ Йенс Мустерманн
Лучше бы спародировал его истерики на очередной проигрыш, благо на грунте будет и того и другого много.
Истосковались вы по его проигрышам, не балует он вас в этом году.))) Что делать, терпите, судьба у вас такая.)
+8
-2
+6
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Egorov Evgeniy
То самый Новак)) Красава!
+4
0
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Стэн Смит
Ответ romancureman
Вспомнились пародии молодого Джокера на Надаля.
и на Шарапову
+4
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Йенс Мустерманн
Лучше бы спародировал его истерики на очередной проигрыш, благо на грунте будет и того и другого много.
+4
-8
-4
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A1 Mi
Ответ Bashibuzuck
Хамло😂😂😂
Он говорил, что не специально это делает
+1
0
+1
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Dym86
Такой актёр пропадает. И главное суть подмечает :)
+3
0
+3
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Bashibuzuck
Ответ Kaiki
Он начинает стонать, когда его соперник стонет)
Хамло😂😂😂
0
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Kaiki
Ответ Bashibuzuck
Медведев стонет, да че за бред?🤨Он матерится в основном😁
Он начинает стонать, когда его соперник стонет)
+6
-1
+5
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Bashibuzuck
Ответ Никита Волк
Принимает мяч с другого корта, своеобразная техника ударов, стоны
Медведев стонет, да че за бред?🤨Он матерится в основном😁
+3
-5
-2
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ekaterina_)))
Похож)
+4
-1
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romancureman
Вспомнились пародии молодого Джокера на Надаля.
+4
-1
+3
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Никита Волк
Ответ Адам Цевич
И где здесь Медведев?
Принимает мяч с другого корта, своеобразная техника ударов, стоны
+11
0
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Адам Цевич
И где здесь Медведев?
+9
-4
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