Бернс победил Масвидаля единогласным решением судей
В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в соглавном событии которого состоялся бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем.
Бой прошел всю дистанцию в 15 минут и закончился победой Бернса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
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В итоге без шансов слил бой.
а до этого с Колби "продавай ппв, мальчик, продавай ппв, мальчик, я тебя завтра накажу за своего тренера".
В итоге слил бой 5 раундов все, один удар попал за весь бой. После боя ныл, что "борьба не получилась", и на улице напал.
а еще до этого говорил: "ой, первый бой, у меня там было всего 1 неделя подготовку, на этот раз я его крещу, закопаю, нокаутирую". В итоге сам улетел в глухой нокаут.
По-моему, Масвидаль самый главный балобол ЮФС, клоун.
Вообще за свои слова не отвечает. Строит из себя гангстера, а не деле пустослов.
Очень рад, что всем наконец-то стал ясен его уровень и его наказали в очередной раз.
Надеюсь, что больше уж точно никто не будет верить его лживым словам.
Возможно, знал, что Хорхе закончит и не стал того тушить