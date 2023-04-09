Бернс победил Масвидаля единогласным решением судей

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс UFC 287 Бернс - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в соглавном событии которого состоялся бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем.

Бой прошел всю дистанцию в 15 минут и закончился победой Бернса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Адесанья проведет реванш с Перейрой за титул, а Масвидаль вернется после трех поражений: онлайн UFC 287

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20 комментариев

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Мовсар Германия
Ответ Первый глор Кливленда
Бернс топовый, да
ну наконец-то люди это признают
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DonaldBrashear 2.0
всю неделю на эмбедед, до этого в интервью (даже на подкасте у Джо Рогана была), на пресс-конференции, на взвешивании, Масвидаль рассказывал о том, какое будет насилие, жестокость, убийство, о том, как дома, в Майами будут праздновать. "Я завтра убью тебя, ничего личного".
В итоге без шансов слил бой.

а до этого с Колби "продавай ппв, мальчик, продавай ппв, мальчик, я тебя завтра накажу за своего тренера".
В итоге слил бой 5 раундов все, один удар попал за весь бой. После боя ныл, что "борьба не получилась", и на улице напал.

а еще до этого говорил: "ой, первый бой, у меня там было всего 1 неделя подготовку, на этот раз я его крещу, закопаю, нокаутирую". В итоге сам улетел в глухой нокаут.

По-моему, Масвидаль самый главный балобол ЮФС, клоун.

Вообще за свои слова не отвечает. Строит из себя гангстера, а не деле пустослов.

Очень рад, что всем наконец-то стал ясен его уровень и его наказали в очередной раз.

Надеюсь, что больше уж точно никто не будет верить его лживым словам.
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Тосканский_Виноградник
Ответ Сергей Бакин
Масвидаль тренируется вообще? как то смотреть не очень. Бренс на другом уровне
Ему почти 40, что ты хочешь от старого бойцового пса?
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Конь Пальто
Масвидаль среднестатистический мешок, хорошо что закончил недокарьеру
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Сергей Бакин
Масвидаль тренируется вообще? как то смотреть не очень. Бренс на другом уровне
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Muerte
Ответ Mr Heisenberg
По ощущениям, как будто бы Бернс даже не выложился на полную)
Пожалел он Хорхе. В 3ем раунде зажал у сетки и каждый удар в челюсть доносил. Потом сдел 2 шага назад и дал Хорхе выйти. Через пару секунд перевёл и просто додержал.
Возможно, знал, что Хорхе закончит и не стал того тушить
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Тосканский_Виноградник
Есть в нём какая-то харизма, туз в рукаве, ловкач и искатель приключений, который в свое время поймал таки удачу за хвост. Его будет не хватать.
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Культура не космос
Не интересно показать Бернса на тренировке
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Abu Ibrahim
Ответ Mr Heisenberg
По ощущениям, как будто бы Бернс даже не выложился на полную)
Не было необходимости
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Born is the King
Масвидаль объявил что завершил карьеру
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Первый глор Кливленда
Ответ Мовсар Германия
всё-таки топовый боец?
Бернс топовый, да
+8
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Мовсар Германия
Ответ Первый глор Кливленда
Середняк в очередной раз унижен топовым бойцом дизивиона. Ничего нового.
всё-таки топовый боец?
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Сергей Топильский
он никогда и не был топом.. но карьеру проведения достойно и выжил максимум из неё стоит это признать
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Первый глор Кливленда
Середняк в очередной раз унижен топовым бойцом дизивиона. Ничего нового.
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Размик Аваков
минус пол ляма за 15мин от Дрэйка. смотрим дальше
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CatFat Bad
Чуть не отлетел от джитсера, а понтов-то было.
+6
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Mr Heisenberg
По ощущениям, как будто бы Бернс даже не выложился на полную)
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Стен Шайпак
Джорджи может наконец-то свалит из UFC, не показал абсолютно ничего и опозорился перед родной публикой и детьми
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Vanek1411
Истинный уровень переоценённого джорника, которому однажды крупно повезло.
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МОЙ ГОСПОДИН
Масвидаль как обычно коварно улыбался и показывал язычок,славливая плюхи.
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