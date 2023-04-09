Бернс победил Масвидаля единогласным решением судей

В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в соглавном событии которого состоялся бой в полусреднем весе между и .

Бой прошел всю дистанцию в 15 минут и закончился победой Бернса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Адесанья проведет реванш с Перейрой за титул, а Масвидаль вернется после трех поражений: онлайн UFC 287