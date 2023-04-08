СКА сравнял счет в серии с ЦСКА (2-2), выиграв четвертый матч 3:1

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА сравнял счет в серии плей-офф против ЦСКА 

Команда тренера Романа Ротенберга одержала победу в Москве в четвертом матче финала Запада со счетом 3:1.

Счет в серии СКАЦСКА сравнялся – 2-2.

Пятый матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Смирнов
с победой, но честно сказать фортануло так фортануло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noff73
С глубоким прискорбием вынужден снова отметить, что СКА нынче умеет адаптироваться. Решение убрать Гусева и Жафярова правильное. Второй матч введённые тренерами СКА игроки усиливают команду. Особенно это видно на фоне буксующего Яшкина и Ко. Первый период полностью за СКА. Во втором армейцы заиграли как надо, забили и были близки, чтобы добавить второй гол. Но... В режиме сохранения энергии этот СКА не обыграешь. Фёдоров не наблюдает усталости у ЦСКА, но мне уже второй матч подряд видится, что москвичи не могут в третьем периоде явно добавить. Идут ошибки, брака многовато... Посмотрим следующую игру. ИМХО, сегодня для ЦСКА был шанс решить исход серии и армейцы не смогли этого сделать... А СКА - с заслуженной победой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ Дмитрий9779
Ну как дурака,Зыков в штангу попал изначально,а потом доработали момент.
да там 2 из 3 жоские косяки игроков цска
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
Жаль ёпта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tursus
Ответ 1905vb
Мерзко это клюшкой вратарю по причиндалам…
...и никакого наказания.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ m2n2
второй гол -какого то дурака пропустили
Ну как дурака,Зыков в штангу попал изначально,а потом доработали момент.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек_Легенда
Не, ну сегодня лучше играли, но опять же, скорее ЦСКА отдал игру, чем СКА победил.
5 минут вообще отвратительно. Страшно представить, сколько бы москвичи закинули Николаеву в подобной ситуации.

Ну у нас супер шанс выйти вперед в серии, но в 7 играх я уже практически не сомневаюсь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Красиво все было. Но в Питере будем рвать в клочья. Седьмого не будет.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Можно пройти почитать комменты про отсутствие Гусева и тренерский гений Ротенберга. Они как раз настоялись, чувствую высокий уровень аналитики)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1905vb
Ответ jqzn88xn6n
CКА - идеальная команда. Отыграли без удалений. Соперник повержен. Заставили удалиться на 5+20. Общий счет по удалениям - 27:0. Надеюсь мерзко было не только болельщикам ЦСКА от просмотренного.
Мерзко это клюшкой вратарю по причиндалам…
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ jqzn88xn6n
CКА - идеальная команда. Отыграли без удалений. Соперник повержен. Заставили удалиться на 5+20. Общий счет по удалениям - 27:0. Надеюсь мерзко было не только болельщикам ЦСКА от просмотренного.
что значит заставили? там сам виноват, ситуация не требовала такого риска
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оригинальный Ник
Ха, хейтеры уже успели поизгаляться, но дядя Ротенберг показал, кто в росхокее хозяин. С И С Т Е М А работает!
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ 1905vb
Ска с победой! Как это странно бы ни звучало, но отсутствие Жафярова и Гусева в таком матче с ЦСКА было за благо, так как здесь и сейчас нужны были не мастерюги, а бойцы…
второй гол -какого то дурака пропустили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jqzn88xn6n
CКА - идеальная команда. Отыграли без удалений. Соперник повержен. Заставили удалиться на 5+20. Общий счет по удалениям - 27:0. Надеюсь мерзко было не только болельщикам ЦСКА от просмотренного.
+9
-10
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domrcheva the best
Наказали роснефть
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1905vb
Ска с победой!
Как это странно бы ни звучало, но отсутствие Жафярова и Гусева в таком матче с ЦСКА было за благо, так как здесь и сейчас нужны были не мастерюги, а бойцы…
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий