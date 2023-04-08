СКА сравнял счет в серии с ЦСКА (2-2), выиграв четвертый матч 3:1
СКА сравнял счет в серии плей-офф против ЦСКА
Команда тренера Романа Ротенберга одержала победу в Москве в четвертом матче финала Запада со счетом 3:1.
Счет в серии СКА – ЦСКА сравнялся – 2-2.
Пятый матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.
5 минут вообще отвратительно. Страшно представить, сколько бы москвичи закинули Николаеву в подобной ситуации.
Ну у нас супер шанс выйти вперед в серии, но в 7 играх я уже практически не сомневаюсь.
Как это странно бы ни звучало, но отсутствие Жафярова и Гусева в таком матче с ЦСКА было за благо, так как здесь и сейчас нужны были не мастерюги, а бойцы…