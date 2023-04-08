СКА сравнял счет в серии с ЦСКА (2-2), выиграв четвертый матч 3:1

СКА сравнял счет в серии плей-офф против ЦСКА

Команда тренера Романа Ротенберга одержала победу в Москве в четвертом матче финала Запада со счетом 3:1.

Счет в серии СКА – ЦСКА сравнялся – 2-2.

Пятый матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.