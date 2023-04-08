Сергей Карякин: «Для ралли в Китае попросили подписать письмо с осуждением СВО и позиции России. Вот такие отношения к нашей дружбе»

Теги ФИА ралли-рейды ралли Дакар регламент Политика Матч ТВ Сергей Карякин Си Цзиньпин Авто

Сергей Карякин рассказал, что не смог выступить на ралли в Китае

Чемпион «Дакара-2017» признался, что его удивило требование китайской федерации подписать бумагу от ФИА для российских спортсменов.

– Один умный человек предложил: «Серега, в Китае же есть гонки. Напиши им, они же друзья, тем более участие российских спортсменов пойдет на укрепление дружбы народов, вот и Си Цзиньпин приезжал в Москву, сказал, что нужно больше проводить соревнований».

Я написал письмо, в ответ получил: ждите, скоро ответим. Прошло пару недель, напомнил о себе. Снова тишина. Отправил еще одно письмо, после чего китайцы ответили.

– Ждут?

– Если бы (смеется). Ответ такой: «Ребята, рады будем видеть вас, приезжайте погонять. Но письмо от ФИА только подпишите».

То самое письмо с осуждением СВО и позиции нашей страны. На этом переписка закончилась. Вот такие отношения к нашей дружбе. Очень обидно было это читать.

– Удивлен таким отношением?

– Уже ничему не удивляюсь. Но хочется верить, что произошло какое‑то недопонимание. Писать еще раз не планирую, там все четко написано: допустим при подписи документа от ФИА. При этом соревнования местные, не под эгидой международной федерации, – цитирует Карякина «Матч ТВ».

Сергей Карякин: «Хотелось бы вновь принять участие в «Дакаре». Но подписывать кабальные документы ФИА не буду»

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15 комментариев

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evgeeni
Все сейчас смотрят на Си...Макарон с Ляйен подлизы...Китайцы сами по себе и они не беларусы
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Rrromario
Ответ Forza
Сергей Карякин - это какое то проклятое ФИО похоже.
да, с таким именем и фамилией, как правило, достигают заметных успехов в своих видах спорта
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Jan Vorontsov
Ответ HaLaVa666
Думает правила ФИА не действуют в Китае типа?) хороший гонщик
Тем временем непосредственно в новости:

>При этом соревнования местные, не под эгидой международной федерации.
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юрий зайцев
Только до ла-манша...
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ValmontZ
-чашка риса, +жена гимнастка
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Oleg
Наивные все думают что Китай дружит с РФ)
Китай просто берет за дешево то, что ему надо - территории, газ, золото, уголь, лес и тд.
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beregost
Несомненно, Китай должен был конфликтовать с ФИА ради Карякина! Дружба навек ведь! Бескорыстная!
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Jetter
Самое смешное, что они думают, что Китай с ними дружит )))))
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dalnikovich
Друзья - это вроде те, кто помогает, а тех, кто наживается на ситуации и ждет пока по реке что-то проплывет, как-то иначе всегда у нас называли.
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Van Pelt
Гойда за гойдой
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Rumov
Репутация дороже дешевой нефти. Увы.
+3
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Кирилл Голивец
Ответ Forza
Сергей Карякин - это какое то проклятое ФИО похоже.
Но он не дотягивает до Билли Миллигана, у того все личности имели разные убеждения и качества!
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HaLaVa666
Думает правила ФИА не действуют в Китае типа?) хороший гонщик
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Марат Кагин
он думает что гоночные серии в Китае не имеют отношения к фиа?
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Forza
Сергей Карякин - это какое то проклятое ФИО похоже.
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