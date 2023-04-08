Сергей Карякин: «Для ралли в Китае попросили подписать письмо с осуждением СВО и позиции России. Вот такие отношения к нашей дружбе»

Сергей Карякин рассказал, что не смог выступить на ралли в Китае

Чемпион «Дакара-2017» признался, что его удивило требование китайской федерации подписать бумагу от ФИА для российских спортсменов.

– Один умный человек предложил: «Серега, в Китае же есть гонки. Напиши им, они же друзья, тем более участие российских спортсменов пойдет на укрепление дружбы народов, вот и Си Цзиньпин приезжал в Москву, сказал, что нужно больше проводить соревнований».

Я написал письмо, в ответ получил: ждите, скоро ответим. Прошло пару недель, напомнил о себе. Снова тишина. Отправил еще одно письмо, после чего китайцы ответили.

– Ждут?

– Если бы (смеется). Ответ такой: «Ребята, рады будем видеть вас, приезжайте погонять. Но письмо от ФИА только подпишите».

То самое письмо с осуждением СВО и позиции нашей страны. На этом переписка закончилась. Вот такие отношения к нашей дружбе. Очень обидно было это читать.

– Удивлен таким отношением?

– Уже ничему не удивляюсь. Но хочется верить, что произошло какое‑то недопонимание. Писать еще раз не планирую, там все четко написано: допустим при подписи документа от . При этом соревнования местные, не под эгидой международной федерации, – цитирует Карякина «Матч ТВ».

Сергей Карякин: «Хотелось бы вновь принять участие в «Дакаре». Но подписывать кабальные документы ФИА не буду»

Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо. Чувство патриотизма и родины у спортсмена может быть развито больше, чем у кого-либо»