Депутат Терюшков о Кержакове: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист. Трусость сейчас не в теме. Мы запомним»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков отреагировал на слова Александра Кержакова об отъезде из России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну признался, что осенью решил на время уехать из России.

«Хотелось бы просто забыть, что есть такой футболист, на время забыть. Мы не испытываем к нему ненависти, он не враг, просто сейчас такое время, что не до него. Его страхи никого не волнуют, потому что трусость сейчас не в теме. 

Он никого не предает своим желанием побыть одному где-то далеко. Мы это сейчас знаем и запомним.

Пусть он будет один до самого конца карьеры в командном виде спорта. Есть, кстати, футбольный фристайл, когда играешь сам с собой. Там нет проигрыша, но и выиграть невозможно», – сказал депутат Госдумы.

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59 комментариев

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Евгений Соболев
Ждём каминг-аут от Терюшкова..!!!!
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Ivan Balashov
Ответ Тайосич
Это был 2012 год, то есть уже тогда всем объявили о позорной рокировке. Но Кержаков всё равно поддерживал Путина, да и в такой степени, что стал его доверенным лицом.
Хаматова с Невзоровым тоже были доверенными лицами десяток лет назад.

Их тоже теперь анафеме предавать, забыв про нынешнюю открытую антивоенную позицию?
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siragh@yandex.ru
Мы?
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Melnikov1968
Ответ Джовани
А почему смелый терюшков еще не на СВО?
Да у него здесь дел невпроворот. Спортс постоянно названивает. Матч ТВ "Есть тема", "Химки", кнопки жать., плюс отсрочку получил, как ценный кадр в ГД.
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Лжетрофеич
Ответ fc_champion
Хотелось бы просто забыть, что есть такой депутат. Но спортс ежедневно напоминает
забывать не надо, на суде каждое лыко будет в строку
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fd6gtd8k77
Скоро настанет время, когда единственным жизненно важным желанием депутата терюшкова будет то, чтобы о нём забыли…Не забудем
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Rumov
Терюшкова забудут через пять минут после суда в Гааге. Кержаков-история нашего футбола.
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Hong Kil
Дзюбе надо побить его рекорды и о нем уже никто не вспомнит никогда. Ну может его мокрые штанишки еще запомнят
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Тайосич
Ответ Александр Тихонов
И это запомнит. Никто и не говорит, что Кержаков безгрешен. Но это было больше 10 лет назад. И до начала украинских событий в 14-ом году поддержка великого геостратега выглядела совсем не так, как сейчас.
Это был 2012 год, то есть уже тогда всем объявили о позорной рокировке. Но Кержаков всё равно поддерживал Путина, да и в такой степени, что стал его доверенным лицом.
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Припарковал автобус
вы-это кто? те что у кормушки, приспособленцы и пустословы? нормальные люди его поняли, и запомнить тут нечего!
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Ник Гре
Ответ Кирилл Пустовойт
Где ты и где Керж?
Кто депутатик и КТО Керж?! Несравнимые величины, Слон и Моська!
Можно не соглашаться с мнением Кержа, но нельзя соглашаться с мнением Терюшкова - Жириновский тоже много пурги нёс, но весело, а от Терюшкова дурно пахнет даже когда он молчит. Тьфу! 🖕🤮
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TOMSK
"Хотелось бы забыть", но "мы запомним"
Что-то я тебя, корова, толком не пойму! :-)
+3
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за зенит
Чет я не понял, запомнить или забыть?
+2
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Лжетрофеич
Кержакова-то помнить будут. Главное, чтоб тебя, "депутат Терюшков" и подельников твоих из госдумы не забыли, когда вы будете лепетать на суде "это не мы, это все Путин"
+4
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Александр Тихонов
Ответ Тайосич
Хорошо бы интернет и вот это запомнил и напомнил впоследствии. Александр Кержаков: «Согласился бы стать доверенным лицом Путина, даже если бы не было инициативы сверху» https://www.sports.ru/football/140999451.html
И это запомнит. Никто и не говорит, что Кержаков безгрешен. Но это было больше 10 лет назад. И до начала украинских событий в 14-ом году поддержка великого геостратега выглядела совсем не так, как сейчас.
+3
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Дмитрий9779
Кержакова будут помнить всегда,Терюшкова...
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Jetter
Смелость - это на другую кнопку нажать в Думе во время голосования. Никто не нажал. Вот где трусы поголовно. А в стране живут смелые люди. Многие из них в тюрьму рискуют сесть, но не молчат или хотя бы не стремятся стать лучшим учеником.
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Betting Star
Абсолютно мерзкое существо, этот Терюшков...🤮
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Тайосич
Ответ Алексей Кузнецов
Как раз наоборот, твой комментарий выглядит как оправдание Терюшкова.
Мой комментарий выглядит как напоминанием тем, кто забыл или вообще не знает, что Кержаков всю жизнь голосовал за Путина, был его доверенным лицом, соответственно, разделял его взгляды. То есть он безусловно один из виновников всей нынешней ситуации. Делать из него какого-то оппозиционера-правдорубца просто смешно и нелепо.
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Melnikov1968
Обращаюсь к Никите Джигурде : вызови на бой этого чудика, пожалуйста. Остальное дело техники.
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Юрий Кечко
Ответ Nate
Кто "мы" то, Терюшков? Почему о себе говоришь в множественном числе? Галоперидолу этому человеку!
Кто вы то ? Я уже не человек я зверю н а ***
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romankoucher
лёшоП йухан , Терюшков
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supirpupir
Депутата Терюшкова вообще никто не знает
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bet1972
Уже думаю , что терюшков проплатил спортсу какой то абонемент за то , чтобы любой его наброс здесь цитировался.
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Алексей Кузнецов
Ответ Тайосич
Не в оправдание Терюшкову, но давайте не забывать кто на самом деле есть Кержаков. Александр Кержаков: «Согласился бы стать доверенным лицом Путина, даже если бы не было инициативы сверху» https://www.sports.ru/football/140999451.html То есть он всю жизнь голосовал за Путина, был его доверенным лицом. А сейчас ему видите страшно, к чему это всё привило.
Как раз наоборот, твой комментарий выглядит как оправдание Терюшкова.
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