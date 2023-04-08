Депутат Терюшков о Кержакове: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист. Трусость сейчас не в теме. Мы запомним»
Роман Терюшков отреагировал на слова Александра Кержакова об отъезде из России
Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну признался, что осенью решил на время уехать из России.
«Хотелось бы просто забыть, что есть такой футболист, на время забыть. Мы не испытываем к нему ненависти, он не враг, просто сейчас такое время, что не до него. Его страхи никого не волнуют, потому что трусость сейчас не в теме.
Он никого не предает своим желанием побыть одному где-то далеко. Мы это сейчас знаем и запомним.
Пусть он будет один до самого конца карьеры в командном виде спорта. Есть, кстати, футбольный фристайл, когда играешь сам с собой. Там нет проигрыша, но и выиграть невозможно», – сказал депутат Госдумы.
Их тоже теперь анафеме предавать, забыв про нынешнюю открытую антивоенную позицию?
Можно не соглашаться с мнением Кержа, но нельзя соглашаться с мнением Терюшкова - Жириновский тоже много пурги нёс, но весело, а от Терюшкова дурно пахнет даже когда он молчит. Тьфу! 🖕🤮
Что-то я тебя, корова, толком не пойму! :-)