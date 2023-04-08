«Спартак» – «Динамо», онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Спартак» примет «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
прикалываюсь я, хоть как то себя успокоить хочу..
И пусть будет результативная ничья
Купив на самое ответственную позицию цз детский сад, молодых и не опытных игроков, они тем самым подставили команду Динамо, в юбелейный год столетия .
Будем надеяться, только на победу Динамо, несмотря ни на что!!!
Только Яшин, только Динамо!!!
Но всё равно, будем надеяться и верить в победу Динамо!!!