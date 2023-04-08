«Спартак» – «Динамо», онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва онлайны Футбол

«Спартак» примет «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Спартак – Динамо
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

21 комментарий

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Раменки за Динамо
Неужели после Акрона по-спортивному разозлятся?
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argentina10
Ответ Игорь Иванов
А зачем слушать тех кто не отвечает за свои слова. Купив на самое ответственную позицию цз детский сад, молодых и не опытных игроков, они тем самым подставили команду Динамо, в юбелейный год столетия .
решать и думать это не прерогатива болельщиков..
прикалываюсь я, хоть как то себя успокоить хочу..
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ГЛЕБ
Верим что сегодня Динамо побеДит!!!
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Олег Сагайдачный
Ситуация в мире располагает за Динамо. Должны одолеть абоскальцев.
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инок
Старейшее Московское дерби. Жду интересной игры. Объективного судейства обеим командам и без травм.
И пусть будет результативная ничья
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Игорь Иванов
Ответ argentina10
согласен, но реалии это не про наш клуб....слушай слова Гафина и Пивоварова, и не запаривайся..
А зачем слушать тех кто не отвечает за свои слова.
Купив на самое ответственную позицию цз детский сад, молодых и не опытных игроков, они тем самым подставили команду Динамо, в юбелейный год столетия .
+1
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Игорь Иванов
Ответ Максим Русаков
Мечта букмекеров
Да, наверное так. Вчера и сегодня читаю коменты Спартака, у них тоже большие проблемы с травмироыанными. Но проявляется иногда закономерность, чем больше проблем с составом у Динамо, тем результативней наша команда играет.
Будем надеяться, только на победу Динамо, несмотря ни на что!!!
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argentina10
Ответ P30 Lite
Сегодня ждём повторной победы Динамо, в этом сезоне. Только Яшин, только Динамо!!!
оптимизму нет предела..
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argentina10
Ответ Игорь Иванов
Сазонов, Фердинандес, Маричаль и Майчторович. Это самая слабая и не опытная , защита в РПЛ. Лаксалт и Скопинцев травмированы, это значит что на сегодняшний день, в Динамо нет профильного левого защитника. Да и в нападении играют в основном, игроки 18 - 20 лет. Захарян , Гагнидзе , Тюкавин, Гладышев и так далее. Оба опорника , тоже травмированы. Пол команды в лазарете , а остальные почти все не старше 20 лет. Это будет чудо, если Динамо в этом сезоне , попадёт в тройку призеров.
согласен, но реалии это не про наш клуб....слушай слова Гафина и Пивоварова, и не запаривайся..
+1
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Максим Русаков
Ответ Игорь Иванов
Самый непредсказуемый матч, в обеих командах большие потери из за травмированных. Я даже не представляю, сегодняшний стартовый состав Динамо. Но только в таких матчах , закаляется и проявляется характер команды. Но всё равно, будем надеяться и верить в победу Динамо!!!
Мечта букмекеров
+2
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P30 Lite
Сегодня ждём повторной победы Динамо, в этом сезоне.
Только Яшин, только Динамо!!!
+8
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Dinamik1
Я болела Динамо с 55 летним стажем и не верю в команду.Думаю нас ждет очередной позор.
+1
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Максим Русаков
Динамо предсказуемо своей непредсказуемостью. Будем посмотреть
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Игорь Иванов
Ответ argentina10
как бы на нас потеря бойцов не должна сильно повлиять, у нас на каждую позицию по два игрока..
Сазонов, Фердинандес, Маричаль и Майчторович. Это самая слабая и не опытная , защита в РПЛ. Лаксалт и Скопинцев травмированы, это значит что на сегодняшний день, в Динамо нет профильного левого защитника. Да и в нападении играют в основном, игроки 18 - 20 лет. Захарян , Гагнидзе , Тюкавин, Гладышев и так далее. Оба опорника , тоже травмированы. Пол команды в лазарете , а остальные почти все не старше 20 лет. Это будет чудо, если Динамо в этом сезоне , попадёт в тройку призеров.
+1
0
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ДМ-1чемпион
Вперёд ДИНАМО мы с тобой! Только ПОБЕДА!
+3
0
+3
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argentina10
Ответ Игорь Иванов
Самый непредсказуемый матч, в обеих командах большие потери из за травмированных. Я даже не представляю, сегодняшний стартовый состав Динамо. Но только в таких матчах , закаляется и проявляется характер команды. Но всё равно, будем надеяться и верить в победу Динамо!!!
как бы на нас потеря бойцов не должна сильно повлиять, у нас на каждую позицию по два игрока..
+2
0
+2
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Игорь Иванов
Самый непредсказуемый матч, в обеих командах большие потери из за травмированных. Я даже не представляю, сегодняшний стартовый состав Динамо. Но только в таких матчах , закаляется и проявляется характер команды.
Но всё равно, будем надеяться и верить в победу Динамо!!!
+3
-1
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Ильдар Фарукшин
Динамо сто лет без побед. Спартак удачи
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Сергей Б
Спартак сегодня победит!,верим в команду!
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-1
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Кеша
Одна жизнь- одна команда ! Только победой смоете свой позор !
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argentina10
только Динамо!!!
+4
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