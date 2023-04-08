Ротенберг о СКА и ЦСКА: «Хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия. Команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ»

Теги ЦСКА СКА Бостон Тампа-Бэй Колорадо НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает, что СКА и ЦСКА показывают хоккей уровня НХЛ

СКА обыграл ЦСКА (3:1, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции.

– Приятная атмосфера, классная и яркая игра. Да и вообще все матчи ЦСКА и СКА – напряженные и сложные. Как культовое дерби, классико, «Реал» – «Барселона». Можно же сказать, что СКА – ЦСКА – классико нашего хоккея?

– Две сильные команды. Я бы сказал, что это такая суперсерия. Обе команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ. Это мое честное мнение.

Много смотрю игр и думаю, что коллеги согласятся. Здесь очень высокий уровень хоккея.

Ребята держат уровень, темп, борьбу. Они играют на очень высоком уровне. Это хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия, вывеска.

– СКА – ЦСКА с каким противостоянием НХЛ можно сравнить? С «Детройт» – «Колорадо» 90-х? «Питтсбург» – «Вашингтон»?

– В 90-е был совсем другой хоккей, другие скорости. Хоккей идет вперед семимильными шагами.

Наверное, самые сильные команды НХЛ – «Бостон», «Колорадо», «Тампа».

А мы стремимся быть не хуже и [даже] лучше за счет нашей работы и дисциплины, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера СКА Романа Ротенберга.

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49 комментариев

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Илья Савчук
Вы бы даже Коламбус или Аризону не обыграли, сказочник!
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Отрядник
Именно поэтому никого из вашего состава нет в НХЛ, что они считают эту лигу ниже кхл)
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GromwuD
Федоров ржет на заднем плане....
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юрий зайцев
как его кроет.... Нарцисс
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Алекс Баландин
Подарите Ротенбергу телевизор. Пусть посмотрит хоть НХЛ.
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1960лоцман
Ему похоже и курить ничего не надо,он и так постоянно под дурью.
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Consiglie
Ответ AlexFed
А с чем его еще сравнивать? Лучшие команды, спортсмены, всегда с кем то сравниваются. Месси-Роналду, Джокович-Надаль, Реал-Барса итд.
Ну так сравнивает так, как будто наш хоккей догоняющий. Он же не говорит, что матч с ЦСКА был такого уровня, что только отдельные матчи НХЛ дотягиваеют до его уровня.
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ilya_87
Это уже даже не смешно
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Atsuktuvas
Иногда возникает ощущение, что США вообще не существует. Это страну придумали советские политтехнологи, чтобы ее догонять и перегонять. Почти по Пелевину.
+3
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AlexFed
Ответ Consiglie
Если наш хоккей, с его слов, самый лучший, то почему он все время сравнивает его с НХЛ.
А с чем его еще сравнивать? Лучшие команды, спортсмены, всегда с кем то сравниваются. Месси-Роналду, Джокович-Надаль, Реал-Барса итд.
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-4
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Юрец55
Ответ alexandrow
Я так понимаю, 800 игр НХЛ Рома ещё не посмотрел?
Просто начал с просмотра первых игр 1917 года
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Дмитрий Купцов
Ответ карабашка
Он это серьёзно?
Конечно
Он же честное слово сказал
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Dmitry Mikhailov
Ну кстати, неплохо было бы снова сыграть с обладателем Кубка Стэнли. Помню как Каролина к нам приезжала
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Elegante
Совсем ошалел, после днюхи наверное. Хотя он всегда такой)
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Дмитрий Купцов
Ответ карабашка
Он это серьёзно?
Конечно.
Он же честное слово сказал )
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Дмитрий Керпатенко
Ответ карабашка
Он это серьёзно?
конечно серьёзно, столько игр посмотрел, не каждому такое дано
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Водяра
Жду смену власти что бы больше не видеть (кроме суда) и не слышать этого 🤡.
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alexandrow
Я так понимаю, 800 игр НХЛ Рома ещё не посмотрел?
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Wayne Gretzky 99
Ярко выраженный дебил ! А, сорри, Марино Йозе.
+7
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Даня Чебыкин
Ответ Bartez1986
Да лучше, чего уж там. Макдэвид скоро разорвет контракт с Эдмонтоном, чтобы попробовать свои силы в СКА под руководством лучшего тренера вселенной
да что там, сам грецки возобновит карьеру ради такого опыта!
+1
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svema
Чел посмотрел туеву хучу матчей. Знает предмет, поверим)) И переключим гаджеты на плейофф КС.
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Роман Тучин
«Во дурак…» (с)
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Даня Чебыкин
Ответ Zlodimir
Однажды Ротенберг проснулся и не смог в своей бороде найти пульт, чтобы не смотреть 801 матч NHL.
мне кажется он с лобка себе волосы на бороду пересаживает. не факт что со своего.
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Dundee
Рано эйфория накрыла)
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PatologoanatoM
Зыков, Плотников, Гусев, Слепышев, Нестеров, Каменев, Мамин, Яшкин, Григоренко, Ожиганов, Волков, все эти люди вернулись из НХЛ , просто потому что не тянули уровень этой лиги, и не захотели доказывать, пробиваться через АХЛ и тд.
Волков хотя бы гол в финале КС забил, Гусев набрал 44 очка за сезон,правда в диких минусах. Более менее смотрелся Нестеров, где-нибудь в 3ьей паре мог играть и сейчас , на этом достижения выше перечисленных ,за океаном заканчиваются, какой уровень лучше НХЛ имеет ввиду легендарный «системник»?
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