Ротенберг о СКА и ЦСКА: «Хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия. Команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ»
Роман Ротенберг считает, что СКА и ЦСКА показывают хоккей уровня НХЛ
СКА обыграл ЦСКА (3:1, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции.
– Приятная атмосфера, классная и яркая игра. Да и вообще все матчи ЦСКА и СКА – напряженные и сложные. Как культовое дерби, классико, «Реал» – «Барселона». Можно же сказать, что СКА – ЦСКА – классико нашего хоккея?
– Две сильные команды. Я бы сказал, что это такая суперсерия. Обе команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ. Это мое честное мнение.
Много смотрю игр и думаю, что коллеги согласятся. Здесь очень высокий уровень хоккея.
Ребята держат уровень, темп, борьбу. Они играют на очень высоком уровне. Это хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия, вывеска.
– СКА – ЦСКА с каким противостоянием НХЛ можно сравнить? С «Детройт» – «Колорадо» 90-х? «Питтсбург» – «Вашингтон»?
– В 90-е был совсем другой хоккей, другие скорости. Хоккей идет вперед семимильными шагами.
Наверное, самые сильные команды НХЛ – «Бостон», «Колорадо», «Тампа».
А мы стремимся быть не хуже и [даже] лучше за счет нашей работы и дисциплины, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера СКА Романа Ротенберга.
Он же честное слово сказал
Он же честное слово сказал )
Волков хотя бы гол в финале КС забил, Гусев набрал 44 очка за сезон,правда в диких минусах. Более менее смотрелся Нестеров, где-нибудь в 3ьей паре мог играть и сейчас , на этом достижения выше перечисленных ,за океаном заканчиваются, какой уровень лучше НХЛ имеет ввиду легендарный «системник»?