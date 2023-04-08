Ротенберг о СКА и ЦСКА: «Хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия. Команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ»

Роман Ротенберг считает, что СКА и ЦСКА показывают хоккей уровня НХЛ

СКА обыграл (3:1, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции.

– Приятная атмосфера, классная и яркая игра. Да и вообще все матчи ЦСКА и СКА – напряженные и сложные. Как культовое дерби, классико, «Реал» – «Барселона». Можно же сказать, что СКА – ЦСКА – классико нашего хоккея?

– Две сильные команды. Я бы сказал, что это такая суперсерия. Обе команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ. Это мое честное мнение.

Много смотрю игр и думаю, что коллеги согласятся. Здесь очень высокий уровень хоккея.

Ребята держат уровень, темп, борьбу. Они играют на очень высоком уровне. Это хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия, вывеска.

– СКА – ЦСКА с каким противостоянием НХЛ можно сравнить? С «Детройт» – « » 90-х? «Питтсбург» – «Вашингтон»?

– В 90-е был совсем другой хоккей, другие скорости. Хоккей идет вперед семимильными шагами.

Наверное, самые сильные команды – « », « », « ».

А мы стремимся быть не хуже и [даже] лучше за счет нашей работы и дисциплины, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера СКА Романа Ротенберга.