Игроки «Крыльев» сходили в церковь, правительство интегририрует новые регионы России в систему спорта страны, «Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Авангардом»

1. «Авангард» проиграл «Ак Барсу» (0:1) в четвертом матче финала Востока. Казанцы повели 3-1 в серии Кубка Гагарина.

2. Правительство РФ предложило интегрировать новые регионы России в систему спорта страны. Это предполагает участие в соревнованиях любого уровня.

3. Игроки «Крыльев Советов» сходили в церковь. Самарская команда не побеждает 7 матчей подряд.

4. В 29-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Эмполи» (0:0), «Интер» поделил очки с «Салернитаной» (1:1), а «Наполи» победил «Лечче» (2:1). Клуб из Неаполя оторвался на 22 очка от «россонери» и на 23 от «нерадзурри».

5. Александр Большунов выиграл классическую «разделку» в финале Кубка России по лыжным гонкам, Семиков – 2-й, Спицов – 3-й. У женщин Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева разделили победу, Истомина – 3-я, Степанова – 6-я.

6. НБА. 36 очков Джарена Джексона помогли «Мемфису» обыграть «Милуоки» и другие результаты.

7. Новости хоккея. Форвард СКА Никита Гусев пропустит 4-й матч серии с ЦСКА, клуб вывел его из состава. Пишут, что отстранение игрока связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива». Семь игроков «Толпара» сдали положительные допинг-пробы – у хоккеистов системы «Салавата Юлаева» обнаружен мельдоний.

8. Футболисты «Спартака» и «Локомотива» – Георгий Джикия, Александр Соболев и Станислав Магкеев – оплатят лечение мальчика, пострадавшего при обстреле в Донецке.

9. Дарья Касаткина вышла в 1/2 финала турнира в Чарлстоне, Анна Калинская снялась, Екатерина Александрова выбыла.

10. Эдуард Латыпов стал лидером среди российских биатлонистов по призовым за сезон – он заработал 4 млн рублей. Первое место среди женщин заняла Виктория Сливко, заработавшая 3,41 млн.

11. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в спорт.

12. Романа Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион по фигурному катанию пробудет в отделении реанимации еще минимум 2-3 месяца.

13. Суд отказал бывшему гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову в выплате 399 миллионов рублей по иску к экс-владельцу клуба Леониду Федуну.

14. «Бернли» тренера Венсана Компани досрочно вернулся в АПЛ из Чемпионшипа.

Цитаты дня:

Кержаков о ситуации в России: «Мне страшно. Не понимаю, как возможно то, что сейчас происходит»

Депутат Свищев о Кержакове: «Россия дала ему все, что он имеет сейчас. Очень странно слышать от него такие вещи. У гражданина есть не только права, но и обязанности»

Вячеслав Фетисов: «Путин поменял мою судьбу. После Олимпиады-2002 он сказал, что нужно ехать домой. Благодарен ему за возможность послужить родине»

Кузнецова о том, что Квитова недовольна допуском россиян на «Уимблдон»: «Теннисисты в политике даже не разбираются. К чему их приплетать?»

Уткин о словах Быстрова про медиафутбол: «Засунь свой язык в задницу, Быстряк. Надо приветствовать, что появился еще один путь о себе заявить»

Винер об условиях допуска россиян: «Если предложат выступать под нейтральным флагом – надо выступать. Мы выступали уже»

Чеферин о жесте Мартинеса с перчаткой у паха: «Отвратительно, примитивно. Месси должен был сказать ему прекратить»