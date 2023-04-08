У Месси 28 (14+14) очков в Лиге 1 – он лидер по «гол+пас». Лео забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей и ассистировал Рамосу

Теги Ницца ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей

Нападающий парижской команды открыл счет в матче против «Ниццы» в 30-м туре Лиги 1 (2:0, второй там), а затем отдал голевой пас на Серхио Рамоса.

Аргентинец забил в матче за «ПСЖ» впервые с 4 марта – тогда он поразил ворота «Нанта» (4:2). В играх против «Баварии» (0:2), «Бреста» (2:1), «Ренна» (0:2) и «Лиона» (0:1) Месси не забивал. 

В 25 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 14 голов и отдал 14 результативных передач – он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас».

Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь

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111 комментариев

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Oleg
Ответ Zidan GOAT
Называть проект фифа живым Богом… Реальный сектант
Тебе уже реально больно от величия Месси.
Это ж надо такие комплексы к нему иметь.
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Zidan GOAT
Ответ Goofts
В этом сезоне Месси заслужено получит золотой мяч за Перфоманс на ЧМ 2022
За 5 пенальти в 7 матчах когда это давали ЗМ?🤣
Стыдно должно быть
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Zidan GOAT
Ответ Oleg
Он ЧЕМПИОН МИРА. Еще раз: МЕССИ ЧЕМПИОН МИРА. У него Вечная слава, он герой, живой Бог. Просто смрись.
Называть проект фифа живым Богом…
Реальный сектант
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Zidan GOAT
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Посмотрел сейчас бомбардиров в Лиге 1.Наверху довольно таки серьезные футболисты.Ну и по гол+пас Лео Месси(если не считать Неймара,который отстает на 3 балла) опережает на внушительные 6+ баллов всех остальных.При этом Лео и сыграл матчей меньше всех.И это почти в 36 лет.И освистывают почему то Лео,а не "лидера"(как его называют фаны ПСЖ) Мбаппе.Все это только из за того,что Лео Месси в Катаре оставил хваленную французскую сборную без золота...Лео пора домой,в Барселону.И пусть эти пыжики дальше ядом плюются.
Его освистывают потому что он набивает стату в мусорных матчах, а с топами исчезает с поля
В Баварией и Бенфикой пропал на поле, с Марселем в кубке пропал на поле
А там уже сколько угодно забивай всяким Кюрасао и Клермонам
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Руслан Абакаров
Ответ Zidan GOAT
У Рами тоже Вечная слава, он герой, живой Бог. Просто смирись И его сборной хотя бы левые пенки не ставили каждый матч
Когда-то такие аргументы приводили до того, как Месси стал чемпионом 😂
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Andrey Gubskiy
денежный мешок придумал новый вид футбола, пешком. и даже его хватает чтобы чемпионат африки выигрывать.
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кто-то
Ответ Goofts
Мбаппе не забил в пустые, с идеальной передачи Месси на 93мин. Лучше бы Лео сам пробил
Месси даже свой 100-процентный момент готов отдать товарищу по команде, чтобы порадовать его, а кто-то до сих пор считает аргентинца проблемой. Месси-настоящий капитан
+10
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AF007
MVP ЧМ, MVP Лиги 1. Восьмой ЗМ в кармане
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+5
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Arman Markosyan 25
Ответ Goofts
Мбаппе не забил в пустые, с идеальной передачи Месси на 93мин. Лучше бы Лео сам пробил
Но ультрас ПСЖ будут освистывать Месси, а не Мбаппе 🤡
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vince_vega
Ответ Oleg
14 + 13 за 27 матчей в 35 лет, да почти в 36 лет у Чемпиона Мира. Ищите ему конкурентов, но все что заслужил заберет ОН. После Кубка Мира уже ничего не имеет значения. Браво Лео👑
просто потому что может )
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Экспертное мнение
Ответ Alex Rhea
Да не существует никаких топ-5, есть топ-4, затем с огромным отрывом и с равным количеством очков в таблице УЕФА идут португалия, Франция и Нидерланды
Топ-5 существовал всегда умник, и футбол тут не единственная причина. Дело в том, что Англия, Испания, Германия, Франция, Италия исторический ведущие европейские страны с огромным влиянием, определившие всю историю континента. Это понятие не ради Месси и Роналду придумали. К тому же, только эти 5 стран брали кубок мира от Европы, поэтому это футбольная элита. Что угодно придумаете лишь бы отмазать своего кумирка в попытках возвысить на миллиметр.
+5
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Goofts
Мбаппе не забил в пустые, с идеальной передачи Месси на 93мин.
Лучше бы Лео сам пробил
+12
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+11
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кто-то
Ответ Роман
Как же я рад, что Месси вернулся! Да, он обосрался с Баварией, но на то она и Бавария. В Лиге 1 он просто лучший.
Вот он! Главный фанат Месси, ни одного матча не пропускает, каждый комментирует, оставить его в покое не может. Роман, так держать
+2
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+2
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кто-то
Вот ваша проблема ПСЖ
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Vinnipukh Vinni
Ответ englishman in new york
Великолепный результат для любого простого смертного и даже с учётом возраста, но для экспертов спортса всё равно пешеход))
Что он пешеход, никто не спорит. Факт же - без мяча не бегает. Просто "эксперты" никак не могут понять, что даже пешком он лучший.
+5
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ДЖИН
Величайший. Не перестану писать правду! Великий Мессси!
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&_Bishep_&
Ответ belikovda.90
Только АПЛ большой турнир. лч - средний. О чем спорить? Чтобы взять апл нужно обыграть минимум 5-6 сильных команд Чтобы взять лч 3-4 Верх футбольного европейского мастерства - победа в апл + победа в лч
Не, верх футбольного мастерства это победа в Лиге1 ..
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Alex Rhea
Да не существует никаких топ-5, есть топ-4, затем с огромным отрывом и с равным количеством очков в таблице УЕФА идут португалия, Франция и Нидерланды
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belikovda.90
Ответ &_Bishep_&
АПЛ и ЛЧ- это большие турниры. Чемпионаты Франции, Голландии, Греции, Австрии, Кипра....скромнее
Только АПЛ большой турнир. лч - средний. О чем спорить? Чтобы взять апл нужно обыграть минимум 5-6 сильных команд Чтобы взять лч 3-4 Верх футбольного европейского мастерства - победа в апл + победа в лч
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Крыс Пол
Не 0+0 в ЛЧ, но тоже неплохо
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Muhammad Juraev
Ответ psixyec
Забил Роналду – новость опубликовали через час. Забил пешеход – сразу же написал. Ну ни разу не пристрастный спорц со своим меси.
Голы бомбардира Таджикистана вообще не опубликуют, а чемпионат Таджикистана на голову лучше лиги аль миньонов!
Мне тоже возмущаться?!
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Zidan GOAT
Ответ Greatest Of All Time
У рами тоже 43 трофея и только ЧМ ему не хватало что бы считаться лучшим в истории???
Лучшим в мире он считается только для отбитых сектантов, всем адекватным очевидно, что Месси это продукт пиара
10 лет позора в ЛЧ говорят о многом
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marchellinos
Уже 14+14;)
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englishman in new york
Великолепный результат для любого простого смертного и даже с учётом возраста, но для экспертов спортса всё равно пешеход))
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&_Bishep_&
Ответ belikovda.90
АПЛ - главный турнир. Нынешние легенды Реала не смогли показать уровень. Морич боролся за 4 место. Каземиро не может Ньюкасл обойти и тоже на 4. Варан. Хотя эти игроки типо великие и много раз брали ЛЧ.
АПЛ и ЛЧ- это большие турниры. Чемпионаты Франции, Голландии, Греции, Австрии, Кипра....скромнее
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