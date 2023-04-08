У Месси 28 (14+14) очков в Лиге 1 – он лидер по «гол+пас». Лео забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей и ассистировал Рамосу
Лионель Месси забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей
Нападающий парижской команды открыл счет в матче против «Ниццы» в 30-м туре Лиги 1 (2:0, второй там), а затем отдал голевой пас на Серхио Рамоса.
Аргентинец забил в матче за «ПСЖ» впервые с 4 марта – тогда он поразил ворота «Нанта» (4:2). В играх против «Баварии» (0:2), «Бреста» (2:1), «Ренна» (0:2) и «Лиона» (0:1) Месси не забивал.
В 25 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 14 голов и отдал 14 результативных передач – он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас».
Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
Это ж надо такие комплексы к нему иметь.
Стыдно должно быть
Реальный сектант
В Баварией и Бенфикой пропал на поле, с Марселем в кубке пропал на поле
А там уже сколько угодно забивай всяким Кюрасао и Клермонам
Лучше бы Лео сам пробил
Мне тоже возмущаться?!
10 лет позора в ЛЧ говорят о многом