У Месси 28 (14+14) очков в Лиге 1 – он лидер по «гол+пас». Лео забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей и ассистировал Рамосу

Лионель Месси забил за «ПСЖ» впервые за 5 матчей

Нападающий парижской команды открыл счет в матче против «Ниццы» в 30-м туре Лиги 1 (2:0, второй там), а затем отдал голевой пас на Серхио Рамоса.

Аргентинец забил в матче за « » впервые с 4 марта – тогда он поразил ворота «Нанта» (4:2). В играх против «Баварии» (0:2), «Бреста» (2:1), «Ренна» (0:2) и « » (0:1) Месси не забивал.

В 25 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 14 голов и отдал 14 результативных передач – он лидер чемпионата по ассистам и системе «гол+пас».

Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.