Лыжи. Финал Кубка России. Непряева, Степанова, Пантрина, Истомина, Фалеева, Баранова выступят в квалификации конькового спринта
8 апреля в финале Кубка России в Кировске пройдет женский коньковый спринт
Лыжные гонки
Финал Кубка России
Кировск
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 8:55, финала – 10:55 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена» (квалификация).
Старт-лист квалификации
4. Алена Баранова
6. Майя Якунина
14. Христина Мацокина
15. Алиса Жамбалова
18. Анна Грухвина
21. Елизавета Шалабода
25. Алия Иксанова
26. Вероника Степанова
27. Екатерина Смирнова
29. Наталья Непряева
31. Дарья Непряева
34. Евгения Крупицкая
41. Анастасия Прокофьева
66. Диана Артемьева
67. Алена Перевозчикова
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций финала Кубка России по лыжам в Кировске
Вроде бы еще не потеряла шанс даже на Кубок.