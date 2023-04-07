Лыжи. Финал Кубка России. Непряева, Степанова, Пантрина, Истомина, Фалеева, Баранова выступят в квалификации конькового спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Доценко Алия Иксанова Кубок России Алиса Жамбалова Наталья Непряева Лидия Горбунова (Дуркина) Майя Якунина Мария Истомина Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Диана Артемьева Лыжи

8 апреля в финале Кубка России в Кировске пройдет женский коньковый спринт

Лыжные гонки 

Финал Кубка России

Кировск

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 8:55, финала – 10:55 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена» (квалификация).

Старт-лист квалификации

1. Анастасия Доценко

2. Лидия Горбунова

4. Алена Баранова

6. Майя Якунина

7. Елизавета Пантрина

8. Анастасия Фалеева

9. Мария Истомина

14. Христина Мацокина

15. Алиса Жамбалова

18. Анна Грухвина

21. Елизавета Шалабода

25. Алия Иксанова

26. Вероника Степанова

27. Екатерина Смирнова

29. Наталья Непряева

31. Дарья Непряева

34. Евгения Крупицкая

41. Анастасия Прокофьева

66. Диана Артемьева

67. Алена Перевозчикова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

Расписание трансляций финала Кубка России по лыжам в Кировске 

2 комментария

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ivan 07
Ну хоть среагировала. Иначе выглядела профаном. В число тридцати она точно попадет.
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ivan 07
По мнению автора Смирнова не достойна этого списка.
Вроде бы еще не потеряла шанс даже на Кубок.
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