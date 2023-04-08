У Холанда 29 голов в 27 матчах сезона АПЛ. До рекорда лиги – 5 мячей

Эрлинг Холанд забил 29-й гол в АПЛ

Нападающий « » открыл счет в игре против « » в 30-м туре (1:0, второй тайм).

Норвежец проводит 27-й матч в рамках чемпионата Англии, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Вторым идет форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 23 мяча.

Отметим, что больше всего голов за сезон в АПЛ в эпоху 38 матчей забил Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 32 мяча в сезоне-2017/18.

Абсолютный рекорд лиги – 34 гола – принадлежит («Ньюкасл», сезон-1993/94) и («Блэкберн», сезон-1994/95), но они забивали, когда играли по 42 матча за сезон в Премьер-лиге.

С подробной статистикой можно ознакомиться здесь.