У Холанда 29 голов в 27 матчах сезона АПЛ. До рекорда лиги – 5 мячей
Эрлинг Холанд забил 29-й гол в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре против «Саутгемптона» в 30-м туре АПЛ (1:0, второй тайм).
Норвежец проводит 27-й матч в рамках чемпионата Англии, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Вторым идет форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 23 мяча.
Отметим, что больше всего голов за сезон в АПЛ в эпоху 38 матчей забил Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 32 мяча в сезоне-2017/18.
Абсолютный рекорд лиги – 34 гола – принадлежит Энди Коулу («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алану Ширеру («Блэкберн», сезон-1994/95), но они забивали, когда играли по 42 матча за сезон в Премьер-лиге.
>кидалово во имя Мессии
Какая глупость)
Напрягает, что Пеп спешит менять Холланда. Да, шанс Альваресу, но Гваридиола очень тормозит рекорды Эрлинга. В ЛЧ вообще кидалово во имя Мессии было.
как два пальца обасфаль
да, и укажите пенальти через ВАР назначенный как котируется?