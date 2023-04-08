У Холанда 29 голов в 27 матчах сезона АПЛ. До рекорда лиги – 5 мячей

Теги Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Саутгемптон Мохамед Салах Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 29-й гол в АПЛ 

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре против «Саутгемптона» в 30-м туре АПЛ (1:0, второй тайм).

Норвежец проводит 27-й матч в рамках чемпионата Англии, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Вторым идет форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 23 мяча.

Отметим, что больше всего голов за сезон в АПЛ в эпоху 38 матчей забил Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 32 мяча в сезоне-2017/18.

Абсолютный рекорд лиги – 34 гола – принадлежит Энди Коулу («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алану Ширеру («Блэкберн», сезон-1994/95), но они забивали, когда играли по 42 матча за сезон в Премьер-лиге.

С подробной статистикой Холанда можно ознакомиться здесь

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19 комментариев

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Игорь Климов
Ответ tony
Уже 4) Напрягает, что Пеп спешит менять Холланда. Да, шанс Альваресу, но Гваридиола очень тормозит рекорды Эрлинга. В ЛЧ вообще кидалово во имя Мессии было.
Ты про травмы у Холанда слыхал до перерыва на сборные? А они возникают у игроков, если их во время не менять.
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TheFrosty
Представляю если бы еще лысая Пепка у него голов 20 не своровала своими заменами.
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Kuryanin
Ответ Ебздрогыч
Будет рекорд на десятилетия!
На один год
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Geronimo Good
Ответ tony
Уже 4) Напрягает, что Пеп спешит менять Холланда. Да, шанс Альваресу, но Гваридиола очень тормозит рекорды Эрлинга. В ЛЧ вообще кидалово во имя Мессии было.
Пеп спешит менять Холланда потому что понимает, что тот подвержен травмам.

>кидалово во имя Мессии
Какая глупость)
+1
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Rotick
Уже 30
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tony
Уже 4)
Напрягает, что Пеп спешит менять Холланда. Да, шанс Альваресу, но Гваридиола очень тормозит рекорды Эрлинга. В ЛЧ вообще кидалово во имя Мессии было.
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Большое сердце Неймара
какой 2 голешник закинул любо-дорого смотреть
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Акира_1
У Холанда больше голов, чем у Челси в сезоне при меньшем количестве матчей на поле. Просто позор Боэли. 🤦
+3
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Dark.Babysitter
5 голов за 9 оставшихся игр?
как два пальца обасфаль
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Ivan_Tikhonov
Скажите плз сколько с пенальти он забил? Хочу понять лох он или нет
извините, а таблицу скиньте пожалуйста чтоб мы поняли какое количество пенальти нужно забить чтоб знать полулох, лох так себе или полный лох...
да, и укажите пенальти через ВАР назначенный как котируется?
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Rick Sorkin
Ответ Кирилл
Холанд забил 5 пенальти в этом сезоне в АПЛ всего лишь.
Всего лишь? Салах когда рекорд ставил, Милнер был штатным пенальтистом
+1
-2
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Кирилл
Ответ Ivan_Tikhonov
Скажите плз сколько с пенальти он забил? Хочу понять лох он или нет
Холанд забил 5 пенальти в этом сезоне в АПЛ всего лишь.
+4
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+4
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леннорыч-абрамович
И только любитель рекордов пешепепси всегда боялся АПЛ.
+2
-4
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Temp LC
Ответ Ivan_Tikhonov
Скажите плз сколько с пенальти он забил? Хочу понять лох он или нет
л0х определяется по количеству забитых пенальти?
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-1
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Ivan_Tikhonov
Скажите плз сколько с пенальти он забил? Хочу понять лох он или нет
0
-2
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Furyus
40 голов к концу чемпионата должен забить.
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Ovsyankin
Всего-то, лох)))
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Ебздрогыч
Будет рекорд на десятилетия!
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llolishe
Перейдет в Реал если позовут
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