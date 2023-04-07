Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Ретивых, Спицов, Якимушкин, Червоткин выступят в квалификации конькового спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Алексей Виценко Глеб Ретивых Кубок России Ермил Вокуев Артем Мальцев Алексей Червоткин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Гребенько Андрей Краснов Дмитрий Жуль Антон Тимашов Виктор Жуль Савелий Коростелев Лыжи

8 апреля в финале Кубка России в Кировске пройдет мужской коньковый спринт

Лыжные гонки 

Финал Кубка России

Кировск

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 8:55, финала – 10:55 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена» (квалификация).

Старт-лист квалификации

1. Андрей Краснов

2. Виктор Жуль

3. Алексей Виценко

5. Савелий Коростелев

7. Глеб Ретивых 

9. Александр Большунов

10. Ермил Вокуев

14. Илья Семиков

15. Андрей Собакарев

17. Дмитрий Жуль

20. Антон Тимашов

22. Артем Мальцев

25. Сергей Ардашев

27. Иван Якимушкин

28. Алексей Червоткин

30. Денис Спицов

31. Александр Гребенько

32. Евгений Белов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

 

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