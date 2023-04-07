Чемпионат Испании. «Севилья» против «Сельты», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» завтра, «Барса» с «Жироной» – в понедельник

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«Севилья» примет «Сельту» в стартовом матче 28-го тура Ла Лиги

В субботу «Сосьедад» примет «Хетафе», «Реал» будет противостоять «Вильярреалу». 

В воскресенье «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» в гостях.

Завершится тур в понедельник матчем «Барселона» – «Жирона».

Чемпионат Испании

28-й тур

Севилья – Сельта
Дата проведения
7 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Эльче
Дата проведения
8 апреля, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эспаньол – Атлетик
Дата проведения
8 апреля, 17.15, «RCDE Стэдиум»
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Реал Сосьедад – Хетафе
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Реале Арена»
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Реал Мадрид – Вильярреал
Дата проведения
8 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Вальядолид – Мальорка
Дата проведения
9 апреля, 15.00, «Хосе Соррилья»
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Бетис – Кадис
Дата проведения
9 апреля, 17.15, «Бенито Вильямарин»
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Альмерия – Валенсия
Дата проведения
9 апреля, 19.30, «Медитерранео»
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Райо Вальекано – Атлетико
Дата проведения
9 апреля, 22.00, «Кампо де Вальекас»
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Барселона – Жирона
Дата проведения
10 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

4 комментария

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Dikki Shelton
Реал Мадрид и Жирона победят.✌
0
-1
-1
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umnik3
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Чемпион знатно макнул лидерушку, испанские ветки очистились от Зуевского сброда))
12 очков, чувак, так что, гуляйте. разок фартануло, после 6-2, 4-0 и еще крупных поражений.
+2
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+2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Чемпион знатно макнул лидерушку, испанские ветки очистились от Зуевского сброда))
0
-2
-2
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ConorNite
Барсе нужно реабилитироваться. Жирона - хороший соперник для этого.
Центральный матч конечно Реал - Вильярреал. Есть ощущение, что победа в полуфинале кубка придаст импульс Мадриду и конец сезона они проведут на уровне
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