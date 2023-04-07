Чемпионат Испании. «Севилья» против «Сельты», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» завтра, «Барса» с «Жироной» – в понедельник

«Севилья» примет «Сельту» в стартовом матче 28-го тура Ла Лиги

В субботу « » примет « », « » будет противостоять « ».

В воскресенье « » сыграет с «Райо Вальекано» в гостях.

Завершится тур в понедельник матчем «Барселона» – «Жирона».

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28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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