Чемпионат Испании. «Севилья» против «Сельты», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» завтра, «Барса» с «Жироной» – в понедельник
«Севилья» примет «Сельту» в стартовом матче 28-го тура Ла Лиги
В субботу «Сосьедад» примет «Хетафе», «Реал» будет противостоять «Вильярреалу».
В воскресенье «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» в гостях.
Завершится тур в понедельник матчем «Барселона» – «Жирона».
28-й тур
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 8 апреля, 15.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 8 апреля, 17.15, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 апреля, 19.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 8 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 9 апреля, 17.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 9 апреля, 19.30, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 10 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Центральный матч конечно Реал - Вильярреал. Есть ощущение, что победа в полуфинале кубка придаст импульс Мадриду и конец сезона они проведут на уровне