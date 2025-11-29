Роберто Ди Маттео: «Арсенал» неудержим и становится все сильнее. Потрясающе организованная оборона и опасная атака. Против «канониров» сложно играть из-за высокого и интенсивного прессинга»
Роберто Ди Маттео: «Арсенал» неудержим.
Роберто Ди Маттео впечатлен «Арсеналом».
«Сейчас они выглядят неудержимыми. Они очень стабильны не только в этом сезоне, но и в последних двух-трех. И они становятся все сильнее.
Они играют очень надежно, потрясающе организованно обороняются и поэтому пропустили меньше всего голов в АПЛ. Но также у них крайне опасная атака.
Играть против «Арсенала» очень тяжело, потому что он прессингует очень высоко и активно, так что времени у тебя почти нет. Соперникам нужно прорываться через первую линию прессинга. Если вам это удается, то появляется какое-то свободное пространство. Иначе «Арсенал» вас просто задавит», – сказал бывший тренер «Челси» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
