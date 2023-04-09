Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде

В Майами (Флорида) завершился турнир UFC 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между и Исраэлем Адесаньей.

Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул себе пояс чемпиона.

Адесанья – киллер UFC, который потух из-за смены стратегии. Хотя сравнивался с Джонсом

Адесанья проведет реванш с Перейрой за титул, а Масвидаль вернется после трех поражений: онлайн UFC 287