Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

В Майами (Флорида) завершился турнир UFC 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул себе пояс чемпиона.

Адесанья – киллер UFC, который потух из-за смены стратегии. Хотя сравнивался с Джонсом

Адесанья проведет реванш с Перейрой за титул, а Масвидаль вернется после трех поражений: онлайн UFC 287

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96 комментариев

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Аккайын Жасов
Если Перрейра не собрался в полутяжи - то здесь обязательна трилогия!
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as009595@icloud.com
Ну Изи вернулся к тому что делал раньше когда выходил в первом бою против Уитакера и Косты, а в дальнейшем начал осторожничать слишком
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Zumer
Больше всему рад, что Иззи заткнул комментаторов матча.
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Иса Умаров
нокаут бомба
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Саша Белый
Ответ Muhammad Juraev
Конечно! Алекс достойный человек, а не истеричка, как анимешник
А где и когда он истерил, напомните?
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Александр Сороковых
Какие же отвратительные и не компетентные комментаторы матч тв. Английского не знают видимо, моменты пропускают и открыто топят за бойцов. Они должны быть нейтральны. Самое интересно если за кого то топят то его соперника попадания принципиально пропускают.
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Саша Белый
Ответ DrDro
Нечестная победа. У Адесаньи лук со стрелами были.
Как раз наоборот) Перейра на выходе в октагон из лука стрелял) Адесанья победил и добил его из его же оружия)
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Александр Сороковых
Ответ Sobachkin
Ахахах! Комментаторы МатчТВ сказали, он (Иззи) слишком много говорит.... и забили на перевод интервью....И до этого особо не парились с переводом бойцов у Рогана. Фонт когда говорил вообще продинамили. Мовсвидаль, тоже не удостоился.... Там что у них уровень инглиша школы? Или же на ходу придумывают... Просто жесть какая-то.
Согласен, у матч тв отвратительные комментаторы. Не переводят, моменты пропускают, и самое бесячее открыто топят за бойцов. Я считаю комментатор обязан быть нейтрален
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Abu Ibrahim
Ответ Идущий к реке
В свое время заставил восхищаться боями его(и выходами-оупенингами), потом стал Скучесаньей джебо-лоукик решениями, сегодня снова подарил тайтл аниме. Более чем уверен, это был именно план, заманить на ближнюю, дать раскрыться Поатану и уколоть, самому в моменте не пропустив(левый хук был, кстати, в бою). Перейра все таки очень сильно раскрывается, когда начинает дорабатывать. Хз, нужен ли 3 бой сейчас, по идее хватит пока, но кого тогда давать Изи я не знаю, ну не Виттори же. Видимо все таки сделают еще 1 бой им, а там Хамзат если задушит Косту в октябре в Абу-Даби выйдет на титул, ну и Адесанья-Перейра в ноябре пока зарекурсятся по новой. Но я бы сделал перерыв для анимешника чтобы не превращать ЮФС в Глори, Перейре дал бы Веттори на проверку посредственным борцом. Как же Хамзату повезло, что в дивизионе тупо нет борцух. Если не будет игнора, изи титул в Чечню, простите, в Швецию. Изи молодец, сделал шоу. Будущий член зала славы без вопросов
Если Перейре дать другого бойца , то не факт что мы увидим Перейру в титульном бою , а 3 бой соберет кассу , для чего Дане рисковать ?
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Конь Пальто
Ответ Артем Андреев
Афроавстралиец.
Не, он не бушмен, тогда уж афроновозеландец из Нигерии, с перевалкой в Гане
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5hxrb7mywu
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Идущий к реке
В свое время заставил восхищаться боями его(и выходами-оупенингами), потом стал Скучесаньей джебо-лоукик решениями, сегодня снова подарил тайтл аниме. Более чем уверен, это был именно план, заманить на ближнюю, дать раскрыться Поатану и уколоть, самому в моменте не пропустив(левый хук был, кстати, в бою). Перейра все таки очень сильно раскрывается, когда начинает дорабатывать.

Хз, нужен ли 3 бой сейчас, по идее хватит пока, но кого тогда давать Изи я не знаю, ну не Виттори же. Видимо все таки сделают еще 1 бой им, а там Хамзат если задушит Косту в октябре в Абу-Даби выйдет на титул, ну и Адесанья-Перейра в ноябре пока зарекурсятся по новой. Но я бы сделал перерыв для анимешника чтобы не превращать ЮФС в Глори, Перейре дал бы Веттори на проверку посредственным борцом. Как же Хамзату повезло, что в дивизионе тупо нет борцух. Если не будет игнора, изи титул в Чечню, простите, в Швецию.
Изи молодец, сделал шоу. Будущий член зала славы без вопросов
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KZT
Жаль Алекса. Адесанья чистая макака. Третий бой пройдет уже под его диктовку. Будет только борьба.
Перейра поторопился. Надо было разбивать его в такой манере все 5 раундов.
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Sobachkin
Ответ Рафаэль Бакиров
Лучше бы вообще молчали) Матч тв конечно в своем стиле, хотелось Перейру послушать. Нужен незамедлительный реванш.
На канале UFC дождемся или же ТруДжим.... МатчТВ важнее рекламку запустить с этим ОК, достали этим дном для пенсов
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Рафаэль Бакиров
Ответ Sobachkin
Ахахах! Комментаторы МатчТВ сказали, он (Иззи) слишком много говорит.... и забили на перевод интервью....И до этого особо не парились с переводом бойцов у Рогана. Фонт когда говорил вообще продинамили. Мовсвидаль, тоже не удостоился.... Там что у них уровень инглиша школы? Или же на ходу придумывают... Просто жесть какая-то.
Лучше бы вообще молчали) Матч тв конечно в своем стиле, хотелось Перейру послушать. Нужен незамедлительный реванш.
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Sobachkin
Ответ Man in Blanco
А теперь сравни с сетантой, где переводят не только инглиш, но и бразилов и латиносов
Ну и Сетанта да, тоже уровень. Как и был в свое время Евроспорт в лыжах и баитлоне, смотришь и кайфуешь! А на МатчТВ помет Губерниева с обсером всех, кто не наш и на Доротею передергивание
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greatst
Ответ Moddard
Странный нокаут, буквально за десять секунд до этого казалось, что Перейра комфортно его нокаутирует сейчас. Видимо, будет трилогия
Что странного? Классика в мма видеть подобные ответки когда атакующий «заигрывается»
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Sobachkin
Ответ Rjcnbr
Чел, а им вот это надо? Деньги плотются и без просмотра эмбедедов. Я удивлён как там эти два-три чела ещё на статью не наговорили, потому что пёрлов уже много было, по типу "Тот кто ходит в полицию, тот стукач, надо всё решать на кулаках" и т.д.
Ну по мне хотя б быть в теме, это еще не комментировать УГ в виде ACA или же ФайтНайтс. Чуть чуть хотя б прокачать уровень. Я рад что в карде не было наших, а то у них от этого котелок течет сильно...
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Man in Blanco
Ответ Sobachkin
Ахахах! Комментаторы МатчТВ сказали, он (Иззи) слишком много говорит.... и забили на перевод интервью....И до этого особо не парились с переводом бойцов у Рогана. Фонт когда говорил вообще продинамили. Мовсвидаль, тоже не удостоился.... Там что у них уровень инглиша школы? Или же на ходу придумывают... Просто жесть какая-то.
А теперь сравни с сетантой, где переводят не только инглиш, но и бразилов и латиносов
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Иван Кузнецов
Ответ Maxtraxer911
Комментарий удален модератором
Перейра и сам не ангел, поддевал постоянно, и дофига в себя верил, вот теперь за свои выпендосы получил люлей
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Yavich
Ответ Ulan Iskanderov
Перейра слишком поверил в себя, прессинговал у сетки с открытой челюстью, в прошлом бою он был более осторожен!
В том бою также попался, но гонг спас
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DENBO
Красавчик, Изи! Отлично потушил бразильца и скинул оковы) Ждем трилогию!
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Rjcnbr
Ответ Sobachkin
А да.... Типо если кто знает напишите им в телегу, зачем оно? Парни даже не удосужились посмотреть Эмбеды на канали UFC, видно зашли в студию фигни наплели и пошли домой. Подготовка ноль! На той же СилаТВ не скажу идеал, но была атмосфера, подводки к боям.... стата, а тут уровень деревни ФайтНайтс, так сойдет
Чел, а им вот это надо? Деньги плотются и без просмотра эмбедедов. Я удивлён как там эти два-три чела ещё на статью не наговорили, потому что пёрлов уже много было, по типу "Тот кто ходит в полицию, тот стукач, надо всё решать на кулаках" и т.д.
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Born is the King
В таком глубоком нокауте Поатан даже в Глори не бывал. Не удивлюсь,что после такого каменный станет хрустальным
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hala18
Ответ нерд халилович
Комментарий удален модератором
Зато 100% анимешников были за клоуна
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