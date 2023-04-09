Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде
В Майами (Флорида) завершился турнир UFC 287, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и вернул себе пояс чемпиона.
Адесанья – киллер UFC, который потух из-за смены стратегии. Хотя сравнивался с Джонсом
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Хз, нужен ли 3 бой сейчас, по идее хватит пока, но кого тогда давать Изи я не знаю, ну не Виттори же. Видимо все таки сделают еще 1 бой им, а там Хамзат если задушит Косту в октябре в Абу-Даби выйдет на титул, ну и Адесанья-Перейра в ноябре пока зарекурсятся по новой. Но я бы сделал перерыв для анимешника чтобы не превращать ЮФС в Глори, Перейре дал бы Веттори на проверку посредственным борцом. Как же Хамзату повезло, что в дивизионе тупо нет борцух. Если не будет игнора, изи титул в Чечню, простите, в Швецию.
Изи молодец, сделал шоу. Будущий член зала славы без вопросов
Перейра поторопился. Надо было разбивать его в такой манере все 5 раундов.