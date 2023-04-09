Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры

В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в соглавном бою которого прошел бой в полусреднем весе между и Хорхе Масвидалем.

проиграл единогласным решением судей, после чего объявил о завершении карьеры.

38-летний Масвидаль провел 52 боя в профессиональных ММА (35 побед и 17 поражений). С 2013 года он выступал в , где провел 22 поединка. Дважды дрался за титул в полусреднем весе, но оба раза проиграл .

Бернс победил Масвидаля единогласным решением судей