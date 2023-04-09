Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры
В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в соглавном бою которого прошел бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем.
Масвидаль проиграл единогласным решением судей, после чего объявил о завершении карьеры.
38-летний Масвидаль провел 52 боя в профессиональных ММА (35 побед и 17 поражений). С 2013 года он выступал в UFC, где провел 22 поединка. Дважды дрался за титул в полусреднем весе, но оба раза проиграл Камару Усману.
В итоге без шансов слил бой.
а до этого с Колби "продавай ппв, мальчик, продавай ппв, мальчик, я тебя завтра накажу за своего тренера".
В итоге слил бой 5 раундов все, один удар попал за весь бой. После боя ныл, что "борьба не получилась", и на улице напал.
а еще до этого говорил: "ой, первый бой, у меня там было всего 1 неделя подготовку, на этот раз я его крещу, закопаю, нокаутирую". В итоге сам улетел в глухой нокаут.
По-моему, Масвидаль самый главный балобол ЮФС, клоун.
Вообще за свои слова не отвечает. Строит из себя гангстера, а не деле пустослов.
Очень рад, что всем наконец-то стал ясен его уровень и его наказали в очередной раз.
Надеюсь, что больше уж точно никто не будет верить его лживым словам, хоть в боксе, хоть в кулачных боях
пусть в других местах (кулачные бои или бокс) про насилие и жестокость рассказывает, а не деле отхватывает от всех.
Несмотря на то, что уже старой школы и с кардио на 2 раунда - дрался под конец карьеры только с топами.