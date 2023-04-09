Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Камару Усман Гилберт Бернс UFC 287 Бокс/MMA/UFC

В Майами (Флорида) проходит турнир UFC 287, в соглавном бою которого прошел бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Хорхе Масвидалем.

Масвидаль проиграл единогласным решением судей, после чего объявил о завершении карьеры.

38-летний Масвидаль провел 52 боя в профессиональных ММА (35 побед и 17 поражений). С 2013 года он выступал в UFC, где провел 22 поединка. Дважды дрался за титул в полусреднем весе, но оба раза проиграл Камару Усману.

Бернс победил Масвидаля единогласным решением судей

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12 комментариев

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AEZAKMI228
масвидаля любят в майами и он там не просто боец. с него через 20 лет за кофе никто денег не возьмет, уверен в этом..
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Oleg Where
Ответ DonaldBrashear 2.0
всю неделю на эмбедед, до этого в интервью (даже на подкасте у Джо Рогана была), на пресс-конференции, на взвешивании, Масвидаль рассказывал о том, какое будет насилие, жестокость, убийство, о том, как дома, в Майами будут праздновать. "Я завтра убью тебя, ничего личного". В итоге без шансов слил бой. а до этого с Колби "продавай ппв, мальчик, продавай ппв, мальчик, я тебя завтра накажу за своего тренера". В итоге слил бой 5 раундов все, один удар попал за весь бой. После боя ныл, что "борьба не получилась", и на улице напал. а еще до этого говорил: "ой, первый бой, у меня там было всего 1 неделя подготовку, на этот раз я его крещу, закопаю, нокаутирую". В итоге сам улетел в глухой нокаут. По-моему, Масвидаль самый главный балобол ЮФС, клоун. Вообще за свои слова не отвечает. Строит из себя гангстера, а не деле пустослов. Очень рад, что всем наконец-то стал ясен его уровень и его наказали в очередной раз. Надеюсь, что больше уж точно никто не будет верить его лживым словам, хоть в боксе, хоть в кулачных боях
Господи ты свою инфантильность и ненависть к его образу выплескиваешь на спортивном сайте? Иди собой займись, чел продает образ, и ты успешно на него купился =)
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MrTAV
Жаль, но перед боем было такое чувство, что положит перчатки на центр… спасибо за зрелищные бои!!!
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DonaldBrashear 2.0
всю неделю на эмбедед, до этого в интервью (даже на подкасте у Джо Рогана была), на пресс-конференции, на взвешивании, Масвидаль рассказывал о том, какое будет насилие, жестокость, убийство, о том, как дома, в Майами будут праздновать. "Я завтра убью тебя, ничего личного".
В итоге без шансов слил бой.

а до этого с Колби "продавай ппв, мальчик, продавай ппв, мальчик, я тебя завтра накажу за своего тренера".
В итоге слил бой 5 раундов все, один удар попал за весь бой. После боя ныл, что "борьба не получилась", и на улице напал.

а еще до этого говорил: "ой, первый бой, у меня там было всего 1 неделя подготовку, на этот раз я его крещу, закопаю, нокаутирую". В итоге сам улетел в глухой нокаут.

По-моему, Масвидаль самый главный балобол ЮФС, клоун.

Вообще за свои слова не отвечает. Строит из себя гангстера, а не деле пустослов.

Очень рад, что всем наконец-то стал ясен его уровень и его наказали в очередной раз.

Надеюсь, что больше уж точно никто не будет верить его лживым словам, хоть в боксе, хоть в кулачных боях
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Тосканский_Виноградник
Временами был очень даже хорош. Прощай, ловкач 🥊 SEE YOU SOON BOY 🎉
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DonaldBrashear 2.0
наконец-то! клоуна и балабола, не отвечающего за свои слова, больше в юфс не увидим.

пусть в других местах (кулачные бои или бокс) про насилие и жестокость рассказывает, а не деле отхватывает от всех.
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FrankieWild
странно то что от Бёрнса не отлетел
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Oleg Where
Красава Хорхе, крутой образ который и любят и хейтят, эпохальный нокаут Аскрена, куча денег и респекта.

Несмотря на то, что уже старой школы и с кардио на 2 раунда - дрался под конец карьеры только с топами.
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FrankieWild
Ответ каток Третьяка
по сути, средний боец... одержавший одну яркую победу против аскрена и всё... нет какого-то сожаления по данному поводу
с Диазом хороший бой был
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МОЙ ГОСПОДИН
Ответ Стен Шайпак
Сейчас сам поедет к Полам бабки зарабатывать
От них наверное шанс отлететь даже больше,чем от Бернса
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каток Третьяка
по сути, средний боец... одержавший одну яркую победу против аскрена и всё... нет какого-то сожаления по данному поводу
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Стен Шайпак
Сейчас сам поедет к Полам бабки зарабатывать
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