«Барса» договорилась о займе на 1,5 млрд евро под 6% на 24 года для финансирования проекта Espai Barça

«Барселона» закрыла вопрос с финансированием проекта Espai Barça

Ключевой частью проекта является ремонт « ». Также в него входит модернизация прилежащей к стадиону территории, строительство новых офисов, музея, клубного магазина, кафе, торгового центра и парковки на 3200 парковочных мест.

Для финансирования этого проекта каталонцам нужно 1,5 млрд евро.

Как передает Marca со ссылкой на El Confidencial, « » согласовала займ через корпоративные облигации на 1,5 млрд евро под 6% на 24 года без залога стадиона.

Отмечается, что каталонцы намерены пересмотреть ставку по займу через 5 лет. Кроме того, «Барса» пообещала погасить задолженность в 2047 году вместо 2052-го, который планировался изначально.

Сделка была согласована с представителями американского инвестиционного банка Goldman Sachs.