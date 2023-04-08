«Барса» договорилась о займе на 1,5 млрд евро под 6% на 24 года для финансирования проекта Espai Barça
«Барселона» закрыла вопрос с финансированием проекта Espai Barça
Ключевой частью проекта является ремонт «Камп Ноу». Также в него входит модернизация прилежащей к стадиону территории, строительство новых офисов, музея, клубного магазина, кафе, торгового центра и парковки на 3200 парковочных мест.
Для финансирования этого проекта каталонцам нужно 1,5 млрд евро.
Как передает Marca со ссылкой на El Confidencial, «Барселона» согласовала займ через корпоративные облигации на 1,5 млрд евро под 6% на 24 года без залога стадиона.
Отмечается, что каталонцы намерены пересмотреть ставку по займу через 5 лет. Кроме того, «Барса» пообещала погасить задолженность в 2047 году вместо 2052-го, который планировался изначально.
Сделка была согласована с представителями американского инвестиционного банка Goldman Sachs.
Ежегодный платеж - 118 076 052 $
Начисленные проценты - 1 333 825 248 $
Откуда у Барсы лишние 120млн в год? Как сосед-алкаш будут перекредитовываться в микрозаймах?
Барса разместит свои облигации на 1,5 млрд через Goldman Sachs.
Вот если они ещё идиотов покупателей на 1,5 млрд найдут, то поисковиков и нужно выкрасть. Но они, скорее всего, в Goldman Sachs сидят ;)
Пару лет назад такой займ и под 3% могли дать.
Эксперты Спортса из экономического отдела, что вы на это ответите?