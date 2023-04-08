«Барса» договорилась о займе на 1,5 млрд евро под 6% на 24 года для финансирования проекта Espai Barça

Теги Барселона Ла Лига бизнес Камп Ноу стадионы деньги Футбол

«Барселона» закрыла вопрос с финансированием проекта Espai Barça

Ключевой частью проекта является ремонт «Камп Ноу». Также в него входит модернизация прилежащей к стадиону территории, строительство новых офисов, музея, клубного магазина, кафе, торгового центра и парковки на 3200 парковочных мест.

Для финансирования этого проекта каталонцам нужно 1,5 млрд евро.

Как передает Marca со ссылкой на El Confidencial, «Барселона» согласовала займ через корпоративные облигации на 1,5 млрд евро под 6% на 24 года без залога стадиона.

Отмечается, что каталонцы намерены пересмотреть ставку по займу через 5 лет. Кроме того, «Барса» пообещала погасить задолженность в 2047 году вместо 2052-го, который планировался изначально.

Сделка была согласована с представителями американского инвестиционного банка Goldman Sachs. 

55 комментариев

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Милан 19
Ответ NottinghamForest79
супер кредит .. когда нужно деньги срочно и на 24 года.. через 4 года будет обновлённый стадион и развлекательный центр ТРЦ для туристов маленький городок БАРСА.. да нужно отдать 3а 24 года 1. 2 миллиарда= ПОЛУЧАТ как минимум за 20 лет 2.5 млрд
Великий аналитик ? 🤦‍♂️ ...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Владимир Самсонов
Интересно кого Торре хочет вытеснить из основы? Странно, что пример Пуча ничему не научил
Месси ))
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Alex Serpen
Ежемесячный платеж - 9 839 671 $
Ежегодный платеж - 118 076 052 $
Начисленные проценты - 1 333 825 248 $

Откуда у Барсы лишние 120млн в год? Как сосед-алкаш будут перекредитовываться в микрозаймах?
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Милан 19
Все, Барселона приплыла полностью с такими займами и кредитами, да ещё и играют в ЛЕ ☝️🤦‍♂️ ...
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Isshin88
Ответ Akmor
Если это правда, то финансового директора Барсы надо выкрасть и дать ему паспорт РФ и сделать мин финасов. В условиях неслыханного политического и экономического давления со стороны политически ангажированного Тебаса, человек кредитуется на 24 года под 6% годовых в виде облигаций. Гений!
Просто в цивилизованном мире абсолютно другие ставки по кредитам. Здесь нет какого-то глобального достижения.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Товарищ Бразаускас
Лапорта случаем не украинец? Брать кошмарные бабки непонятно под что и всасывать еще и еще? Загоняет же в долги на поколения вперед.
А как стадион реконструировать (или снести-построить)? Футболисты между матчами будут подрабатывать?
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Alibi Tasbau
Ответ Футбол, хоккей итд
Вообще в этом не разбираюсь, но для Барсы наверное это выгодно. Эксперты Спортса из экономического отдела, что вы на это ответите?
Их сейчас нет, они обмывают 0-4
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Dinar Ibragimov
Больше кредитов!!! Чтобы следующие 25 лет вообще без денег сидеть. Зато жулик и популист Лапоть до конца срока пожирует на славу.
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Валерий Ковальчук
Многие не доживут до конца закрытия кредита ! Физически, в силу старости ! А Лео теперь до 2047 придётся играть, хоть по 2-3 минуты.
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NottinghamForest79
супер кредит .. когда нужно деньги срочно и на 24 года.. через 4 года будет обновлённый стадион и развлекательный центр ТРЦ для туристов маленький городок БАРСА.. да нужно отдать 3а 24 года 1. 2 миллиарда= ПОЛУЧАТ как минимум за 20 лет 2.5 млрд
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Pelerin
Ответ Akmor
Если это правда, то финансового директора Барсы надо выкрасть и дать ему паспорт РФ и сделать мин финасов. В условиях неслыханного политического и экономического давления со стороны политически ангажированного Тебаса, человек кредитуется на 24 года под 6% годовых в виде облигаций. Гений!
Целая ветка не понявших новость.
Барса разместит свои облигации на 1,5 млрд через Goldman Sachs.
Вот если они ещё идиотов покупателей на 1,5 млрд найдут, то поисковиков и нужно выкрасть. Но они, скорее всего, в Goldman Sachs сидят ;)
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Милан 19
В свое время нужно было вовремя продать Месси, Гризмана и Дембеле и освежить атаку, но Бармалею так боялся потерять старого пешехода Месси с огромной зп что и довёл до такого Барселону что те уже вынужденный сейчас продавать права на теле трансляции на 20 лет вперёд, брать кредит в банке на 24 года и ещё куча рычагов, Барселона катится просто в тар-тарары с таким наследие и нынешним руководством ☝️🤦‍♂️ ...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Laidinen
Не лучшее время для займов, тем более когда долгов и так выше крыши...Может просто Барсе пора начать жить по средствам...?!
Тогда стадион невозможно реконструировать, а им нужно увеличивать доходную часть.
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Lobelopa
Ответ ljolik888
Ждём новый КампНоу и новые победы на нем !
Наподобие последней.
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АфоняТВ
Ну это гениальный ход!
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Vinnipukh Vinni
Ответ Футбол, хоккей итд
Вообще в этом не разбираюсь, но для Барсы наверное это выгодно. Эксперты Спортса из экономического отдела, что вы на это ответите?
Это станет известно ближе к концу, когда будет понятно, что они выплатили или не могут выплатить то, что должны.
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Iomov
Ну всё. Теперь можно пригласить Месси и выделить ему на зарплату миллионов 700-800!
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Милан 19
Спасибо за все скажите гению Бармалею, на 24 года кабала на 66 млн в год, плюс ещё много рычагов, продажа телеправ, скоро всю Барселону и стадион в ламбард такими темпами заложат ☝️🤦‍♂️ ...
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Vikeif
Ответ Рокко Сиффредди
Неа, это дешёвые деньги. Фин.дир хорошо сработал.
Нет, это совсем не дешевые деньги. Но для нынешней ситуации в мировой экономике, возможно.
Пару лет назад такой займ и под 3% могли дать.
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Vasiliy S
Ответ Любезный Коссутий
лет через 5 - Голдман Сакс Камп Ноу 👍
Таки темпами разве что Goldman Suck Cump Nou
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MAGiRUS
Ответ Tun
Разве 6% годовых?
Годовых. И это много.
0
-1
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Футбол, хоккей итд
Вообще в этом не разбираюсь, но для Барсы наверное это выгодно.
Эксперты Спортса из экономического отдела, что вы на это ответите?
+3
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Милан 19
Это получается 66 миллионов евро в год Барселона будет отдавать банку в течение 24 лет☝️, на лицо бездарное наследие и полная камбала на 24 года от Бартоламеу ☝️🤦‍♂️ ...
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Pb-SE
Быстрый Займ на выходе из Меркадоны.
0
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B.F.C
Ответ Дядя ТУРА
все это однажды очень плохо закончится
Однажды всё закончится. И это будет плохо.
+2
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