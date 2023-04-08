Рууд поддержал допуск россиян и белорусов на «Уимблдон»: «Они не виноваты в том, где родились»
Каспер Рууд прокомментировал то, что игроков из России допустят до «Уимблдона»-2023.
В прошлом сезоне их не пустили из-за ситуации на Украине.
«Они не виноваты в том, где родились. Как коллега и соперник я был расстроен, что в прошлом году они не смогли сыграть на «Уимблдоне». Это один из самых крупнейших и исторически важных турниров в нашем спорте, так что это честно и приятно, что они снова смогут сыграть».
О том, что российские игроки публично высказываются против спецоперации
«Я считаю, что от этих парней нельзя требовать большего».
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