Рууд поддержал допуск россиян и белорусов на «Уимблдон»: «Они не виноваты в том, где родились»

Теги Уимблдон ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал то, что игроков из России допустят до «Уимблдона»-2023.

В прошлом сезоне их не пустили из-за ситуации на Украине.

«Они не виноваты в том, где родились. Как коллега и соперник я был расстроен, что в прошлом году они не смогли сыграть на «Уимблдоне». Это один из самых крупнейших и исторически важных турниров в нашем спорте, так что это честно и приятно, что они снова смогут сыграть».

О том, что российские игроки публично высказываются против спецоперации

«Я считаю, что от этих парней нельзя требовать большего».

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9 комментариев

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zy888.8
Ответ VaD
Но ведь есть те, кто открыто поддерживает власть.
Например ты. Ты открыто поддерживаешь русофобскую власть Европы. Тебе мозги промыли.
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(Алекс Кросс
Согласен Полностью с Руудом ) Самый Удовлетворительный Ответон из всех который Я Слышал ) Очень Понравился Ход Мыслей Каспера )
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AFP1
Ответ Эльвин Гульмалиев
в реальности адекватных теннисистов гараздо больше, чем таких как Швентек... думаю в этом году она из-за своей злости потеряет первую строчку и её займет Соболенко или Рыбарикова
Швентек под воздействием польской истерии и простите ее
+2
-1
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Plamen
Ответ Эльвин Гульмалиев
в реальности адекватных теннисистов гараздо больше, чем таких как Швентек... думаю в этом году она из-за своей злости потеряет первую строчку и её займет Соболенко или Рыбарикова
Рыбакина
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Вегетарианец_
Респект Касперу!
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VaD
Но ведь есть те, кто открыто поддерживает власть.
+3
-7
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Великий Алонсо
Ответ Эльвин Гульмалиев
в реальности адекватных теннисистов гараздо больше, чем таких как Швентек... думаю в этом году она из-за своей злости потеряет первую строчку и её займет Соболенко или Рыбарикова
Думаешь Магдалена возобновит карьеру и станет вдруг первой ракеткой мира в 35 лет? Ничего себе
+14
0
+14
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Эльвин Гульмалиев
в реальности адекватных теннисистов гараздо больше, чем таких как Швентек... думаю в этом году она из-за своей злости потеряет первую строчку и её займет Соболенко или Рыбарикова
+6
-7
-1
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Sawka-promakawka
Все-таки мужской тур намного адекватнее женского, даже не представляю, кто из мужчин мог бы выступить против ( за исключением украинцев и парочки британцев). Касперу спасибо!
+19
-3
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