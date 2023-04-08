Младшим школьникам в США могут разрешить выступать за команды, которые соответствуют их гендерной идентичности

Школьникам в США разрешат выбирать команды в соответствии с их гендерной идентичностью

Президент США Джо Байден предложил изменить поправку об образовании, которая запрещает дискриминацию по признаку пола в государственных образовательных программах.

Изменения не позволят школам полностью запретить трансгендерным спортсменам выступать за команды, которые соответствуют их гендерной идентичности.

В соответствии с изменениями, предложенными Белым домом, которые должны пройти период общественного обсуждения, учащиеся начальной школы могут участвовать в школьных спортивных состязаниях в соответствии с их гендерной идентичностью. Но для старших школьников могут быть введены ограничения.

«Каждый учащийся должен иметь возможность получить полный опыт обучения в школе в Америке, в том числе заниматься спортом без какой-либо дискриминации. Игра в спортивной команде является важной частью школьного опыта для учащихся всех возрастов», — сказал министр образования США Мигель Кардона.

Предложение также предоставит школам и университетам гибкость, чтобы ограничить участие трансгендерных студентов, когда их выступление может нанести ущерб «конкурентной честности» или потенциально привести к травмам, связанным со спортом.