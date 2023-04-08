Младшим школьникам в США могут разрешить выступать за команды, которые соответствуют их гендерной идентичности

Теги сборная США детский спорт ЛГБТ Джо Байден Легкая атлетика

Школьникам в США разрешат выбирать команды в соответствии с их гендерной идентичностью

Президент США Джо Байден предложил изменить поправку об образовании, которая запрещает дискриминацию по признаку пола в государственных образовательных программах.

Изменения не позволят школам полностью запретить трансгендерным спортсменам выступать за команды, которые соответствуют их гендерной идентичности.

В соответствии с изменениями, предложенными Белым домом, которые должны пройти период общественного обсуждения, учащиеся начальной школы могут участвовать в школьных спортивных состязаниях в соответствии с их гендерной идентичностью. Но для старших школьников могут быть введены ограничения.

«Каждый учащийся должен иметь возможность получить полный опыт обучения в школе в Америке, в том числе заниматься спортом без какой-либо дискриминации. Игра в спортивной команде является важной частью школьного опыта для учащихся всех возрастов», — сказал министр образования США Мигель Кардона.

Предложение также предоставит школам и университетам гибкость, чтобы ограничить участие трансгендерных студентов, когда их выступление может нанести ущерб «конкурентной честности» или потенциально привести к травмам, связанным со спортом.

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4 комментария

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Viks
Повезло пацанам - теперь будут с девчонками вместе в душе мыться после тренировки команды.
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Dikki Shelton
Разумно.
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Olga.t
Замотали уже темой гендеров...
Да пусть живут как хотят, сами разберутся.
0
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xa-xa
Как завуалировали команду "Кочетов..."
+2
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