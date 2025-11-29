Рамос хочет сыграть на ЧМ-2026. 39-летний защитник намерен покинуть «Монтеррей» и вернуться в Европу зимой (El Chiringuito)
Серхио Рамос собирается покинуть «Монтеррей» по окончании контракта.
As со ссылкой на El Chiringuito сообщает, что защитник настроен уйти из мексиканского клуба, но карьеру завершать не собирается. Он хочет играть в Испании или же в клубе из другой европейской страны – при условии, что получит устраивающее его предложение.
Отмечается, что на решение Рамоса повлияли два фактора: первый – его семье комфортнее на Пиренейском полуострове, чем в Мексике, второй – желание сыграть за национальную команду на чемпионате мира.
39-летний футболист считает, что в случае регулярной игры на высоком уровне и в чемпионате, близкому по стилю к испанскому, он сможет убедить главного тренера чемпионов Европы Луиса де ла Фуэнте рассмотреть его кандидатуру.
В последний раз Рамос играл за сборную Испании в 2021 году. Его статистику можно изучить здесь.