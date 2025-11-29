  • Спортс
Рамос хочет сыграть на ЧМ-2026. 39-летний защитник намерен покинуть «Монтеррей» и вернуться в Европу зимой (El Chiringuito)

Серхио Рамос хочет попасть на ЧМ-2026.

Серхио Рамос собирается покинуть «Монтеррей» по окончании контракта.

As со ссылкой на El Chiringuito сообщает, что защитник настроен уйти из мексиканского клуба, но карьеру завершать не собирается. Он хочет играть в Испании или же в клубе из другой европейской страны – при условии, что получит устраивающее его предложение.

Отмечается, что на решение Рамоса повлияли два фактора: первый – его семье комфортнее на Пиренейском полуострове, чем в Мексике, второй – желание сыграть за национальную команду на чемпионате мира.

39-летний футболист считает, что в случае регулярной игры на высоком уровне и в чемпионате, близкому по стилю к испанскому, он сможет убедить главного тренера чемпионов Европы Луиса де ла Фуэнте рассмотреть его кандидатуру.

В последний раз Рамос играл за сборную Испании в 2021 году. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoСерхио Рамос
logoвысшая лига Мексика
logoМонтеррей
logoЧМ-2026
возможные трансферы
logoСборная Испании по футболу
